Khách Việt chuộng đi gần, ở ít ngày dịp 30/4

Do không hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, du khách Việt điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên hành trình 2-3 ngày với lộ trình gần như TP.HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Huế.

Du khách check-in tại Thung Ui, Ninh Bình, cuối tháng 12/2025. Ảnh: Tuan Anhi.

Ngày 13/4, nền tảng du lịch Traveloka công bố khảo sát ghi nhận sự chuyển dịch đáng chú ý của khách Việt trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Theo đó, du khách không còn ưu tiên đi xa mà hướng tới những trải nghiệm sâu hơn, phù hợp quỹ thời gian ngắn.

Xu hướng này được gọi là "micro-holiday" khi du khách lựa chọn các chuyến đi 2-3 ngày nhưng được lên kế hoạch có chủ đích, ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn khoảng cách di chuyển.

Dữ liệu cho thấy nhu cầu với các chuyến đi ngắn tăng gần 40%, lượng tìm kiếm các chặng bay nội địa ngắn cũng tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Các tuyến nổi bật gồm Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc và Hà Nội - Huế.

Ninh Bình ghi nhận lượng tìm kiếm tăng gần gấp 3 lần, trong khi các điểm nghỉ dưỡng biển như Nha Trang và Vũng Tàu tăng hơn 40%. Những điểm đến này đáp ứng nhu cầu nghỉ ngắn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm thư giãn, tái tạo năng lượng.

Bên cạnh thị trường nội địa, các điểm đến quốc tế gần tại Đông Nam Á và Đông Bắc Á vẫn duy trì sức hút. Tổng lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú tăng khoảng 30%, cho thấy du khách vẫn quan tâm đến các hành trình nước ngoài có thời gian bay ngắn và mật độ trải nghiệm cao.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ lễ năm nay không hoán đổi để kéo dài. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ một ngày, dịp 30/4 - 1/5 nghỉ hai ngày; giữa các kỳ nghỉ là hai ngày làm việc 28-29/4. Quỹ thời gian không dài được xem là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng đi ngắn ngày.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Truyền thông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết lượng khách chốt tour cho 2 dịp nghỉ lễ hiện đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 65%.

Đơn vị ghi nhận dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các tour nội địa ngắn ngày, nghỉ dưỡng biển và du lịch thiên nhiên được quan tâm nhiều. Các điểm đến như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt và các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ sức hút nhờ đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm và đi cùng gia đình nhiều thế hệ.

Trong khi đó, dịp 30/4 - 1/5 ghi nhận nhu cầu mở rộng sang các tour 3-5 ngày và các điểm du lịch nước ngoài gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo bà Khanh, diễn biến thị trường cho thấy du lịch dịp lễ không còn đơn thuần là nhu cầu "đi theo mùa", mà chuyển sang xu hướng tận hưởng kỳ nghỉ có chọn lọc, ưu tiên sự an tâm, chất lượng và tính cá nhân hóa. Đây cũng là tín hiệu để doanh nghiệp lữ hành nâng chất sản phẩm thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Khách Việt khám phá Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.