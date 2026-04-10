Tọa độ check-in ‘đỉnh nóc kịch trần’ khi du lịch Đà Nẵng dịp 30/4

Nếu chưa biết đi đâu dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng với hệ sinh thái du lịch đa dạng và trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt trên đỉnh Bà Nà.

Nếu bạn nghĩ đã khám phá hết Sun World Ba Na Hills, thì không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác (Interactive Light Art) ra mắt giữa tháng 4 sẽ mang đến trải nghiệm bất ngờ. Không gian nghệ thuật này lần đầu xuất hiện trên đỉnh Núi Chúa với chủ đề “Nguồn cội”, được thực hiện bởi Chọn Art.

Khi ánh sáng không chỉ để ngắm nhìn

Nằm tại vị trí Bảo tàng Sáp trước đây, không gian rộng 800 m2 mở ra “vũ trụ” đặc sắc - nơi ranh giới giữa thực và ảo gần như bị xóa mờ. Điểm nhấn là công nghệ cảm biến quang điện tử, mỗi bước chân, cử chỉ đều khiến không gian biến đổi theo thời gian thực, để ánh sáng không chỉ hiện diện mà còn “tương tác” cùng du khách.

“Bọc trăm trứng” tại không gian nghệ thuật tương tác.

Hành trình qua 7 phân khu đưa du khách từ “Vòng sáng vĩnh hằng” dưới đáy biển, khám phá “Sứa 7 màu” huyền ảo, dừng chân tại “Bọc trăm trứng” và khép lại ở “Niết bàn”, để lại dư âm. Vé chỉ 100.000 đồng trong giai đoạn thử nghiệm, xứng đáng cho trải nghiệm mới lạ và ký ức đáng nhớ của kỳ nghỉ lễ.

Lễ hội Mặt Trời mang đến nhiều cung bậc cảm xúc

Mùa hè là mùa đẹp bậc nhất tại Bà Nà khi thiên nhiên rực rỡ hòa quyện cảnh quan. Nhân thời điểm này, “trái tim” của nơi đây - Vương quốc Mặt Trời - chào đón sự trở lại của Lễ hội Mặt Trời (Ba Na Sun Fest), mang đến hành trình cảm xúc sôi động suốt ngày đêm với show diễn, ẩm thực và bia thủ công đặc trưng. Đây cũng là khởi đầu để du khách khám phá 4 vùng đất, gặp gỡ các vị thần và tận hưởng trọn vẹn Bà Nà.

Lễ hội Mặt Trời rộn ràng với hoạt động giải trí bên gia đình và bạn bè.

Ngoài minishow diễn ra suốt ngày, du khách còn được thưởng thức 2 show “đo ni đóng giày” cho Bà Nà là cabaret “After glow” kịch tính và bản tình ca “Love in the Sky”. Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng cùng hàng trăm quầy ẩm thực đa phong cách từ đặc sản địa phương đến món quốc tế hứa hẹn làm hài lòng mọi tín đồ ăn uống.

Các show diễn nghệ thuật ngoài trời ấn tượng.

Dịp này, khu du lịch tung voucher ẩm thực 300.000 đồng, ưu đãi còn 250.000 đồng khi mua cùng combo cáp treo + ẩm thực 1,25 triệu đồng/người lớn và 1,050 triệu đồng cho trẻ em (từ 1 m đến 1,4 m) và người cao tuổi.

Thế giới trò chơi sống động cùng không gian hoa rực rỡ

Nếu lễ hội và nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, thì Fantasy Park là nơi để bạn xả stress với trò chơi vui nhộn. Nổi bật là máng trượt tốc độ ngoài trời - trải nghiệm “đỉnh cao” khi bạn ngồi trên xe trượt, tự tay điều khiển tốc độ đến 40 km/h, băng qua khúc cua và 2 vòng xoắn ở độ cao gần 1.500 m, giữa khung cảnh mây núi và lâu đài cổ kính như vút bay giữa mây ngàn. Ngoài ra, Fantasy Park còn sở hữu thế giới trò chơi đa dạng, đủ sức khiến du khách vui quên lối về.

Trải nghiệm máng trượt tốc độ băng qua thung lũng.

Nếu là tín đồ công nghệ, du khách đừng bỏ lỡ rạp chiếu phim 4D “Giao lộ trăng” với 331 ghế, đưa bạn vào không gian đa chiều trong 10 phút; hay Airship “Mắt bay” ứng dụng VR, cho phép du hành qua sa mạc, dải ngân hà và các công trình nổi tiếng thế giới mà không cần xuất cảnh. Tất cả đều miễn phí trong khuôn viên Lâu đài Mặt Trăng.

Dịp này, hàng nghìn đóa hồng tại Rosa Garden đang nở rực, biến làng Pháp thành “tiểu Paris” đậm chất điện ảnh. Hành trình thêm trọn vẹn với điểm check-in quen thuộc như vườn hoa cẩm tú cầu hay biểu tượng của Bà Nà gồm Cầu Vàng, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt Trời.

Vườn hồng Rosa Garden nở rộ là điểm check-in không thể bỏ lỡ dịp lễ.

“Chìa khóa” mở cánh cửa đặc quyền

Di chuyển thông minh giúp kỳ nghỉ trọn vẹn hơn, vì vậy nhiều du khách chọn Sun PhuQuoc Airways (SPA) làm bạn đồng hành cho chuyến đi Đà Nẵng dịp lễ.

Với chương trình “1 tấm vé - triệu niềm vui”, hành khách sẽ nhận thẻ WowPass Silver trị giá 300.000 đồng - “tấm vé thông hành” cho lối đi ưu tiên tại Sun World Ba Na Hills, giúp trải nghiệm trò chơi không cần xếp hàng. Ngoài ra, vé máy bay còn mở ra chuỗi ưu đãi 10-15% trong hệ sinh thái Sun Group tại Đà Nẵng như giảm 10% tại Mercure Danang French Village Bana Hills; giảm 10-15% tại Novotel Danang Premier Han River; miễn phí chi phí sân cỏ và ưu đãi tại ProShop của Ba Na Hills Golf Club.

Đà Nẵng dịp 30/4-1/5 năm nay hứa hẹn mang đến hành trình đa sắc màu, giàu cảm xúc và đáng nhớ.