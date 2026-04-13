Khách ngoại đổ xô đến Trung Quốc nhờ visa thuận lợi

Trung Quốc ghi nhận lượng quốc tế tăng mạnh trong quý I nhờ các chính sách nới lỏng thị thực và cải thiện thủ tục nhập cảnh.

Nhóm khách Mexico và hướng dẫn viên du lịch (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/1.

Theo Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, cơ quan chức năng đã xử lý 185 triệu lượt xuất nhập cảnh trong quý I, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 21,33 triệu lượt khách quốc tế đã đến nước này. Lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực đạt 8,32 triệu lượt, tăng 29,3% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, người dân Trung Quốc đại lục thực hiện 91,66 triệu lượt xuất nhập cảnh, trong khi cư dân từ Hong Kong, Macao và Đài Loan đạt 72,49 triệu lượt.

Các số liệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục nới lỏng chính sách nhập cảnh, cải thiện quy trình để tạo thuận lợi hơn cho du khách quốc tế, Tân Hoa Xã nhận định.

Tại Hạ Môn, việc đơn giản hóa thủ tục hải quan giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục. Một du khách Australia cho biết có thể khai báo thông tin trực tuyến trước khi nhập cảnh và nhanh chóng hoàn tất thủ tục tại sân bay. Người này nhận xét Trung Quốc "mở cửa và thân thiện hơn".

Trong khi đó, tỉnh đảo nhiệt đới và trung tâm thương mại tự do Hải Nam đã mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 86 quốc gia. Theo một cán bộ kiểm soát biên giới, lượng khách quốc tế đến và đi tại đây tăng đáng kể kể từ khi triển khai cơ chế hải quan đặc biệt trên toàn đảo. Nga, Malaysia, Indonesia và Kazakhstan là những thị trường khách chính.

Sinh viên nước ngoài chụp ảnh tại vườn hoa ở thị trấn Baitu, thành phố Jurong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 10/4.

Năm 2025, Trung Quốc đón hơn 150 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 17% so với năm trước, với tổng chi tiêu vượt 130 tỷ USD , theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc. Lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực vượt 30 triệu lượt.

Đến tháng 2 năm nay, Trung Quốc đã mở rộng chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 50 quốc gia.

Bên cạnh chính sách visa, việc nâng cấp hạ tầng và dịch vụ cũng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Các trải nghiệm như đi tàu cao tốc, xem trình diễn ánh sáng bằng drone hay massage y học cổ truyền đang được nhiều khách quốc tế lựa chọn.

Tiếp đà tăng trưởng, trong tháng 3, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy chi tiêu du lịch, bao gồm hoàn thiện chính sách miễn thị thực quá cảnh và nâng cấp dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh. Ngoài ra, các nỗ lực cải thiện phương thức thanh toán và tăng cường dịch vụ ngôn ngữ tại các điểm đến trọng điểm cũng đang được đẩy mạnh.