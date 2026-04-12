Thực hư bức ảnh sói sổng chuồng đi dạo trên đường phố Hàn Quốc

Bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy con sói "dạo phố" tại Hàn Quốc gây sốt mạng xã hội. Song giới chức khẳng định đây là ảnh giả khiến chiến dịch truy tìm thêm khó khăn.

Đại diện Sở cứu hỏa Daejeon, Hàn Quốc cho biết một con sói đực 2 tuổi tên Neukgu đã đào hầm dưới hàng rào và trốn khỏi khu nuôi nhốt tại vườn thú O-World sáng 8/4. Sau 5 ngày, tung tích con vật vẫn chưa được xác định, trong khi chiến dịch tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thông tin nhiễu từ ảnh giả và tin báo sai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa liên tục nhận được các cuộc gọi từ người dân cho biết đã nhìn thấy con sói. Tuy nhiên, theo Korea Times, một số hình ảnh được cung cấp đã bị chỉnh sửa hoặc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Bức ảnh do AI tạo ra cho thấy một con sói "đi dạo" trên đường phố Daejeon, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: Korea Times.

Một bức ảnh lan truyền trong ngày đầu cho thấy con sói xuất hiện giữa đường phố khiến lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài khu vực vườn thú. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy đây là ảnh giả, không có bằng chứng từ camera giám sát. Phân tích chi tiết cũng phát hiện nhiều điểm bất thường, như vạch dừng xe và ký hiệu giao thông không trùng khớp thực tế.

Bên cạnh việc xử lý thông tin sai lệch, công tác tìm kiếm được tăng cường cả trên không và dưới mặt đất. Lực lượng chức năng đã triển khai 15 máy bay không người lái, trong đó 9 thiết bị gắn camera ảnh nhiệt, để rà soát khu vực quanh núi Bomun.

Dưới mặt đất, các đội tìm kiếm chia khu vực đồi rừng quanh vườn thú thành 5 khu vực để kiểm tra. Camera từng ghi nhận dấu vết của Neukgu trong khu vực này sau khi trốn thoát, song con vật vẫn chưa bị bắt lại.

Bữa ăn gần nhất của con sói là 2 con gà cách đó khoảng 3 ngày, làm dấy lên lo ngại nó có thể trở nên đói và căng thẳng. Để tăng khả năng bắt giữ, lực lượng chức năng đã đặt các lồng bẫy có mồi quanh khu vực gần vườn thú và huy động hàng trăm nhân sự tham gia tìm kiếm.

Vườn thú cũng phát liên tục các đoạn ghi âm tiếng hú của những con sói từng sống cùng Neukgu, với hy vọng con vật sẽ phản ứng theo bản năng và quay về.

Đoạn video ghi lại cảnh thực tế con sói sổng chuồng đang lang thang trên đường phố ngày 8/4. Ảnh: Yonhap.

Trong ngày 12/4, nhà chức trách tiếp tục nhận được 7 tin báo tại các khu vực Yongjeon-dong, Sajeong-dong và Indong về việc nhìn thấy hoặc phát hiện xác sói. Tuy nhiên, tất cả đều được xác định là nhầm lẫn, Chosun đưa tin.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm trong bán kính 6 km từ điểm con vật trốn thoát, với 11 phương tiện hoạt động ban ngày và 12 phương tiện ban đêm.

Ngay khi phát hiện sự việc, vườn thú đã sơ tán du khách và phong tỏa lối vào, đồng thời phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không tiếp cận hoặc tự ý bắt con vật nếu phát hiện. Trung tâm điều phối ứng phó ban đầu đặt tại O-World cũng được chuyển đến một trường tiểu học gần đó nhằm đảm bảo an toàn.

Các nhân viên sở cứu hỏa Daejeon sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm con sói, ngày 9/4. Ảnh: Yonhap.

O-World là tổ hợp giải trí lớn tại Daejeon, gồm vườn thú, thảo cầm viên và công viên giải trí, nuôi hàng trăm loài động vật, trong đó có các loài ăn thịt như hổ, sư tử và chó sói. Khu safari của cơ sở này cho phép du khách quan sát động vật trong môi trường bán tự nhiên.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố động vật trốn thoát tại đây. Sở thú này từng để sổng một con báo sư tử hồi tháng 9/2018. Con vật bị bắn chết sau khoảng 4 giờ 30 phút.