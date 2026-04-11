Ngai vàng triều Nguyễn sau một năm bị đập gãy hiện ra sao?

Sau gần một năm bị đập gãy, bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn vẫn chưa được phục chế. Cơ quan chức năng cho biết quá trình xử lý phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.

Ngai vàng triều Nguyễn được đặt tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế) trước khi bị đập gãy.

Ngày 11/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn hiện vẫn chưa được phục chế. Địa phương đang hoàn thiện các thủ tục liên quan theo Luật Di sản văn hóa 2024 và Nghị định 308/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành luật.

Vị đại diện cho biết đây có thể là bảo vật quốc gia đầu tiên bị xâm hại phải tiến hành phục chế, nên cần nghiên cứu kỹ lưỡng về quy trình, phương pháp và các bước triển khai.

"Có một số điểm chưa rõ trong quy định nên chúng tôi phải thường xuyên trao đổi, xin ý kiến từ Cục Di sản văn hóa", đại diện Sở nói.

Hiện bảo vật được đưa về lưu giữ, bảo quản tại kho của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Dự kiến đầu tuần tới, Hội đồng sẽ họp để đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế.

Một số bộ phận của ngai vàng bị hư hại, tháng 5/2025.

Sự việc xảy ra vào tháng 5/2025, khi Hồ Văn Phương Tâm (43 tuổi, trú phường Phú Xuân, TP. Huế) lẻn vào khu vực trưng bày tại điện Thái Hòa, thuộc Đại Nội Huế. Người này có biểu hiện kích động, leo lên ngai, ngồi xếp chân, la hét và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Sau khi rời khỏi khu vực trưng bày, đối tượng bị lực lượng bảo vệ khống chế. Sau đó, nhiều người tiếp tục hỗ trợ để đưa người này ra ngoài. Tâm bị khởi tố để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Sau vụ việc, bảo vật được đưa vào kho bảo quản. Một bản sao của ngai vàng chế tác cách đây 3 năm, được đưa ra trưng bày tại điện Thái Hòa để phục vụ khách tham quan.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng lắp kính cường lực tại khu vực trung tâm điện Thái Hòa, ngăn cách hoàn toàn gian giữa nơi đặt ngai với hai bên. Du khách hiện chỉ có thể tham quan từ lối hai bên và phía sau, quan sát hiện vật từ khoảng cách xa thay vì tiếp cận trực tiếp như trước.

Ngai vàng triều Nguyễn là hiện vật gốc, được chế tác dưới thời vua Gia Long và đặt tại điện Thái Hòa. Đây là chứng nhân lịch sử của 13 đời vua triều Nguyễn trong suốt 143 năm tồn tại của triều đại. Tháng 1/2016, hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

Hệ thống kính cường lực bên trong điện Thái Hòa, ngày 18/7/2025.