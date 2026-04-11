Cấm trẻ em địu hoa, xin tiền du khách tại con dốc nổi tiếng Hà Giang

Chính quyền địa phương cấm trẻ em và người già địu hoa, nài ép du khách chụp ảnh và chờ cho tiền tại dốc Thẩm Mã (xã Phố Bảng, Tuyên Quang) để bảo vệ hình ảnh du lịch.

Trẻ em địu hoa đông đúc tại dốc Thẩm Mã. Ảnh: Lê Việt Thắng.

Sau nhiều phản ánh về tình trạng trẻ em, người già địu hoa ra dốc Thẩm Mã, xã Phố Bảng (Hà Giang cũ) chờ du khách chụp ảnh, tết tóc và xin tiền khiến việc ngắm cảnh và trải nghiệm du lịch bị cản trở, UBND xã Phố Bảng đã cấm hoạt động này.

"Tình trạng chèo kéo, giành giật khách thường diễn ra tại khu vực này, cần quản lý chặt chẽ để không làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời cũng để bảo vệ tương lai trẻ em", ông Nguyễn Văn Hãnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phố Bảng, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cảnh trẻ em tết tóc, cài hoa cho du khách nước ngoài vào giữa tháng 3. Ảnh: Tuấn Hà Giang Tour.

Theo ông Hãnh, xã sẽ tổ chức bài bản lại hoạt động này và soạn thảo bộ quy tắc ứng xử văn minh, người dân chỉ được đặt hoa ở khu vực chỉ định để không gian gọn gàng và đảm bảo trải nghiệm của du khách, tuyệt đối không chèo kéo, tranh giành. Xã cũng dự kiến thành lập đội biểu diễn văn nghệ và số tiền thu được từ du khách sẽ chia đều cho người tham gia.

Trước đó, tình trạng trẻ em và người già nài ép khách chụp ảnh với hoa, tết tóc tại dốc Thẩm Mã vẫn diễn ra, do du khách vẫn cho tiền hoặc quà.

Tháng 7/2025, sau khi nữ du khách người Mỹ phản ánh bị thu 200.000 đồng khi tết tóc, cài hoa tại dốc Thẩm Mã, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an đến xác minh và chấn chỉnh.

Đến ngày 24/7, UBND xã Phố Bảng công bố quyết định thành lập tổ công tác tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã. Tổ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Chính quyền cũng tuyên truyền bằng loa với tiếng Anh, Việt, Mông để khuyến cáo du khách không cho tiền, quà và cung cấp đường dây nóng.

UBND xã Phố Bảng làm việc với các hộ kinh doanh ở dốc Thẩm Mã vào ngày 21/7/2025. Ảnh: UBND xã Phố Bảng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phố Bảng cho biết thêm việc thay đổi nhận thức của những người ỷ lại vào lòng thương hại vẫn khó khăn. Nếu tiếp diễn các hoạt động này một cách thiếu tổ chức sẽ dẫn đến hệ lụy xấu, trẻ em có nguy cơ bỏ học, lười lao động.

Dốc Thẩm Mã là điểm dừng chân nổi tiếng tại Hà Giang, đặc biệt thu hút du khách nước ngoài. Dù nổi tiếng với độ nguy hiểm, đường đèo này vẫn khiến du khách say mê bởi khung cảnh núi rừng hùng vĩ cùng những khúc cua uốn lượn.