30/4 chơi gì ở Mũi Né?

Không chỉ có biển và resort, Mũi Né ghi dấu bằng chuỗi trải nghiệm phong phú gắn với thiên nhiên, nhịp sống miền biển và các hoạt động ngoài trời, phù hợp với nhiều tệp du khách.

Mũi Né (Bình Thuận) tiếp tục cho thấy sức hút của một điểm đến nghỉ dưỡng biển hàng đầu khi vừa góp mặt trong top 10 nơi được du khách tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm 2026 theo Booking.com. Kết quả này phần nào phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của Mũi Né trên bản đồ du lịch, không chỉ với khách Việt mà còn với du khách quốc tế.

Sức hấp dẫn của Mũi Né đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, các hoạt động du lịch thể thao đa dạng và hệ thống nghỉ dưỡng phát triển dọc bờ biển. Từ những đồi cát mang dáng dấp sa mạc, các trải nghiệm thể thao mạo hiểm đến không gian nghỉ dưỡng cao cấp, nơi đây mang đến nhiều lựa chọn cho du khách trong cùng một hành trình.

Tri Thức - Znews gợi ý những hoạt động nên thử nếu du khách có kế hoạch du lịch Mũi Né dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay.

Đón bình minh, ngắm hoàng hôn trên đồi cát

Đồi cát là một trong những hình ảnh làm nên dấu ấn của Mũi Né, điểm đến nhiều năm qua vẫn được nhắc đến như “thủ phủ resort” của Bình Thuận. Ngồi trên xe Jeep băng qua những triền cát rộng, đón nắng sớm hoặc chờ mặt trời lặn, du khách dễ cảm nhận rõ vẻ phóng khoáng rất riêng của vùng biển này, nơi biển xanh và cát trắng gần như hòa vào nhau trong cùng một khung cảnh.

Khung giờ bình minh thường được ưa chuộng hơn cả. Khi trời còn dịu mát, ánh sáng vừa lên, bề mặt cát đổi màu liên tục theo nắng sớm, tạo nên khung cảnh rất ấn tượng. Nếu đi vào cuối ngày, trải nghiệm lại mang sắc thái nhẹ hơn, chậm hơn, phù hợp với những ai muốn ngắm cảnh và tận hưởng nhịp chuyển của ánh sáng trên đồi cát.

Ghé làng chài Mũi Né từ sáng sớm

Để cảm nhận Mũi Né chân thực nhất, nhiều người chọn bắt đầu ngày mới ở làng chài. Khi thuyền thúng nối nhau cập bờ, hải sản được chuyển lên trong tiếng gọi nhau rộn ràng, du khách có thể nhìn rõ nhịp sống của ngư dân miền biển. Không khí buổi chợ sớm, màu sắc của ghe thuyền và cảm giác rất “đời” ở đây là thứ khiến làng chài trở thành điểm dừng không thể thiếu.

Lướt ván diều

Nhờ gió biển mạnh và ổn định, Mũi Né từ lâu được xem là một trong những điểm chơi thể thao biển nổi bật ở châu Á. Lướt ván diều, lướt ván buồm hay các lớp học cho người mới bắt đầu đều mang đến cảm giác chinh phục rõ. Đây là kiểu trải nghiệm phù hợp với những du khách thích vận động và muốn chuyến đi có thêm chất phiêu lưu.

Tìm hiểu lịch sử nghề nước mắm ở Bảo tàng Làng Chài Xưa

Không chỉ có biển và cát, Mũi Né còn hấp dẫn ở lớp văn hóa bản địa. Bảo tàng Nước Mắm Làng Chài Xưa tái hiện hơn 300 năm lịch sử của làng nghề nước mắm qua nhiều không gian trưng bày theo chủ đề. Tại đây, du khách có thể hiểu thêm về kỹ thuật ủ chượp, đời sống cư dân ven biển và hành trình của một nghề truyền thống gắn chặt với Phan Thiết - Mũi Né.

Ghé trường Dục Thanh

Nếu muốn chuyến đi không chỉ xoay quanh biển, trường Dục Thanh là điểm dừng đáng để ghé qua. Nơi đây từng là chỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Không gian trường xưa, lớp học cũ và khuôn viên còn được gìn giữ tạo nên một nhịp lắng khác hẳn với vẻ sôi động thường thấy của Mũi Né.

Khám phá dinh Vạn Thủy Tú

Dinh Vạn Thủy Tú mở ra một lát cắt khác về đời sống tinh thần của cư dân miền biển. Không chỉ là di tích nổi tiếng, nơi đây còn gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông, một nét văn hóa đặc trưng của ngư dân vùng duyên hải. Với nhiều du khách, đây là điểm đến giúp chuyến đi có thêm chiều sâu, thay vì chỉ dừng ở tham quan cảnh đẹp.

Check-in dốc Hoàng Hôn

Một trong những cách khép lại ngày ở Mũi Né đẹp nhất là đứng ở dốc Hoàng Hôn, nhìn cung đường ven biển ôm lấy đại dương và chờ nắng tắt dần. Sau đó, du khách có thể dành thời gian khám phá ẩm thực địa phương với những món quen mà khó quên như bánh xèo hải sản, nem nướng hay sữa đậu phộng. Đó là những hương vị không cầu kỳ nhưng đủ để lưu lại cảm giác rất riêng về vùng biển này.