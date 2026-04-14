Biệt thự Pháp cổ ở Huế trước ngày bị phá dỡ để xây khách sạn cao cấp

Ngày 8/4, UBND TP Huế thông báo chấp nhận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại khu "đất vàng" số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, vốn là trụ sở của 4 sở ngành. Trong ảnh là căn biệt thự Pháp cổ gần 100 năm tuổi tại số 26 Lê Lợi, vốn là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), cũng nằm trong diện phải di dời, tháo dỡ.

Biệt thự cổ này được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, mang phong cách kiến trúc Pháp, từng là nơi sinh hoạt, gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ sau năm 1975. Tuy nhiên, trong danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu được công bố năm 2018, công trình này không nằm trong diện bảo tồn.

Ngày 11/4, nhiếp ảnh gia Kelvin Long (sống tại Huế) thực hiện bộ ảnh ghi lại hiện trạng căn biệt thự trước khi công trình này bị phá dỡ. Anh cho biết khi chụp, bản thân không khỏi tiếc nuối. "Trong bối cảnh một thành phố di sản, việc các công trình dần biến mất khiến tôi thấy đáng tiếc. Nếu tòa nhà được trùng tu thì sẽ tốt hơn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Năm 2022, chính quyền thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) từng đề xuất phương án di dời biệt thự sang khu đất trống đối diện bờ sông Hương để bảo tồn và phát huy giá trị. Phương án di dời do doanh nghiệp của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đề xuất và đã nhiều lần khảo sát thực địa. Tuy nhiên, kế hoạch không thể triển khai do kết cấu công trình không đảm bảo an toàn.

Sau khi các cơ quan chuyển về khu hành chính tập trung từ năm 2022, căn biệt thự cùng các trụ sở lân cận bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, công trình không đủ khả năng chịu lực nếu thực hiện di dời. Các mảng tường và chi tiết trang trí ngoại thất bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp theo thời gian.

Theo quy hoạch, dự án khách sạn cao cấp có tổng vốn dự kiến hơn 815 tỷ đồng , được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Mục tiêu là xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch tại trung tâm thành phố.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 10.690 m2, trong đó xây dựng công trình dịch vụ thương mại khoảng 7.480 m2. Công trình được phép xây 5 tầng, tối đa 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%. Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng.

Các khách sạn được kỳ vọng tận dụng lợi thế vị trí gần điểm du lịch nổi bật như Đại nội, cầu Trường Tiền hay phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để phát triển loại hình nghỉ dưỡng gắn với văn hóa.