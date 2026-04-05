5 khách sạn đáng chọn nếu hè này bạn đến Huế

Khi đến Huế, chọn khách sạn ở khu trung tâm giúp hành trình thuận tiện hơn, dễ tiếp cận các điểm tham quan và đảm bảo trải nghiệm lưu trú trọn vẹn.

Trung tâm Huế không quá ồn ào như nhiều đô thị du lịch khác, nhưng lại có lợi thế rất rõ: khoảng cách giữa các điểm tham quan, ăn uống và dạo phố khá gần nhau. Bởi vậy, một khách sạn nằm đúng khu lõi trung tâm thường giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển, dễ cảm nhận nhịp sống cố đô và linh hoạt hơn trong lịch trình.

Nếu muốn tìm một nơi ở vừa thuận tiện di chuyển, vừa đảm bảo trải nghiệm lưu trú chỉn chu, 5 khách sạn dưới đây là những cái tên đáng cân nhắc tại khu vực trung tâm thành phố Huế.

Azerai La Residence Huế

Địa chỉ: 5 Lê Lợi, TP Huế.

Mức giá tham khảo: Từ khoảng 3,5 triệu đồng/đêm, chưa gồm thuế và phí.

Hạng sao: 5 sao.

Đánh giá trên Booking: 9,5/10.

Azerai La Residence Huế là một trong những địa chỉ lưu trú có cá tính rõ nhất ở trung tâm thành phố. Trọng tâm của khu nghỉ là tòa dinh thự mang phong cách art deco được xây từ thập niên 1930, từng thuộc khu nhà ở của Khâm sứ Pháp, sau này được phát triển thành khách sạn với 122 phòng và suite nằm trong khuôn viên rộng ven sông Hương.

Thương hiệu Azerai chính thức đưa khách sạn này hoạt động dưới tên hiện nay từ năm 2019, sau đợt nâng cấp lớn.

Điểm mạnh lớn nhất của Azerai không nằm ở quy mô, mà ở cảm giác nghỉ dưỡng hiếm thấy ngay trong lõi đô thị. Từ đây, du khách vẫn ở rất gần trục Lê Lợi, ga Huế, sông Hương và khu tham quan trung tâm, nhưng không gian lưu trú lại yên tĩnh, nhiều cây xanh và đậm chất di sản.

Với những người thích Huế theo hướng sang trọng, chậm rãi và có chiều sâu kiến trúc, đây gần như luôn là lựa chọn nổi bật hàng đầu. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lựa chọn có mức giá cao nhất trong danh sách.

Phong cách của Azerai thiên về sự trầm, tinh tế và chậm rãi, vì vậy có thể hợp hơn với nhóm khách nghỉ dưỡng hoặc cặp đôi, hơn là những du khách trẻ ưu tiên không khí sôi động, hiện đại.

Meliá Vinpearl Hue

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế.

Mức giá tham khảo: từ khoảng 1,8 triệu đồng/đêm, chưa gồm thuế và phí.

Hạng sao: 5 sao.

Đánh giá trên Booking: 9,4/10.

Nếu Azerai đại diện cho chất Huế cổ điển, Meliá Vinpearl Hue lại phù hợp hơn với nhóm du khách thích khách sạn hiện đại, cao tầng và tiện lợi cho công tác lẫn nghỉ ngắn ngày. Tòa khách sạn này khai trương ban đầu dưới tên Vinpearl Hotel Huế vào năm 2018, đến năm 2022, Meliá Hotels International tiếp quản vận hành và đổi tên thành Meliá Vinpearl Hue.

Lợi thế dễ thấy của khách sạn nằm ở vị trí trên trục Hùng Vương, một trong những tuyến trung tâm dễ di chuyển nhất của Huế, cùng tầm nhìn cao thoáng ra thành phố và sông Hương. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn một khách sạn 5 sao tiện nghi, vào ở đơn giản, phòng ốc hiện đại, dịch vụ đồng đều và thuận đường mua sắm, ăn uống hay di chuyển đến các điểm chính trong nội đô.

Dù vậy, trải nghiệm tại đây nghiêng nhiều về tính tiện nghi và chuẩn mực của một khách sạn đô thị hiện đại, hơn là cảm giác đậm chất Huế hay có chiều sâu bản sắc địa phương. Nếu tìm một nơi ở mang sắc thái cố đô rõ nét hơn, du khách có thể cân nhắc những cái tên khác.

Senna Hue

Địa chỉ: 7 Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Mức giá tham khảo: từ khoảng 1,6 triệu đồng/đêm cho 2 người lớn, chưa bao gồm thuế phí.

Hạng sao: 5 sao.

Đánh giá trên Booking: 9,4/10.

Senna Hue là một gương mặt được nhiều du khách chú ý trong vài năm gần đây nhờ cách thể hiện không gian khá khác biệt. Khách sạn chọn lối thiết kế pha giữa tinh thần Pháp cũ và cảm hứng văn hóa Huế, tạo ra cảm giác mềm và có chất địa phương hơn so với nhiều khách sạn đô thị thuần hiện đại.

Năm 2026, cơ sở lưu trú được vinh danh tại Traveller Review Awards với điểm 9,4/10, phần nào cho thấy mức độ hài lòng khá cao từ khách lưu trú. Website chính thức nhấn mạnh khách sạn nằm ngay trung tâm, cách sân bay Phú Bài khoảng 14 km và theo đuổi tinh thần hiếu khách như một phần bản sắc thương hiệu.

Điểm đáng tiền của Senna nằm ở sự cân bằng. Vị trí đủ trung tâm để đi bộ hoặc di chuyển ngắn ra phố đi bộ, sông Hương và khu ăn uống, nhưng không tạo cảm giác quá thương mại. Nhóm khách đi cặp đôi, gia đình nhỏ hoặc du khách thích khách sạn có thẩm mỹ mềm mại, không gian ấm và giá dễ chịu hơn nhóm nghỉ dưỡng hạng sang thường sẽ hợp với địa chỉ này.

Thiết kế của khách sạn rất có bản sắc, trong khi mức giá dễ tiếp cận hơn một số khách sạn 5 sao cùng khu vực. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những địa chỉ có quy mô lớn hoặc thương hiệu quốc tế mạnh hơn, Senna có thể không phải lựa chọn nổi bật nhất với nhóm khách ưu tiên sự hoành tráng hay trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp theo chuẩn sang trọng rõ rệt.

Silk Path Grand Hue

Địa chỉ: 2 Lê Lợi, TP Huế.

Mức giá tham khảo: Từ khoảng 1,68 triệu đồng/đêm.

Hạng sao: 5 sao.

Đánh giá trên Booking: 9,3/10.

Silk Path Grand Hue thuộc nhóm khách sạn 5 sao mới tại trung tâm Huế. Theo giới thiệu về thương hiệu, khách sạn này ra mắt năm 2020, đi theo hướng pha trộn giữa cảm hứng châu Âu cổ điển với chất liệu văn hóa cố đô. Đây là kiểu khách sạn gây ấn tượng ngay từ phần kiến trúc, phù hợp với nhóm du khách muốn một nơi lưu trú vừa đẹp về hình ảnh vừa đủ tiện nghi để ở dài ngày hơn một chút.

Vị trí số 2 Lê Lợi cũng là một điểm cộng lớn. Từ đây, việc kết nối ra cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, trục sông Hương hay khu vực gần Kinh thành đều khá thuận.

So với nhiều khách sạn 5 sao, Silk Path Grand Hue thường được nhắc đến như lựa chọn có tỷ lệ giữa không gian, mức giá và trải nghiệm khá tốt, đặc biệt với khách thích chụp ảnh, nghỉ dưỡng trong thành phố và dùng thêm dịch vụ spa, hồ bơi hay ẩm thực nội khu.

Dù vậy, phong cách của khách sạn này thiên về sự sang trọng mới, chăm chút về hình thức, nên với những người tìm cảm giác di sản sâu, trầm và cổ điển kiểu Huế cũ, trải nghiệm có thể khác khá rõ so với Azerai.

White Lotus Hue Hotel

Địa chỉ : 5-7 Hoàng Hoa Thám, TP Huế.

Mức giá tham khảo: Từ khoảng 1,36 triệu đồng/đêm, chưa gồm thuế và phí.

Hạng sao: 4 sao.

Đánh giá trên Booking: 9,1-9,2/10.

White Lotus Hue Hotel phù hợp với nhóm du khách muốn ở ngay trung tâm nhưng không nhất thiết phải chọn khách sạn 5 sao. Website chính thức mô tả đây là khách sạn 4 sao mới, nằm ở khu trung tâm, có ba mặt tiền hướng ra Hoàng Hoa Thám, Lương Thế Vinh và Trần Cao Vân; từ đây có thể đi bộ đến cầu Trường Tiền, sông Hương và nhiều điểm phổ biến trong thành phố.

Thế mạnh của White Lotus nằm ở công thức khá rõ: vị trí đẹp, quy mô vừa phải, thiết kế tân cổ điển pha cảm hứng cung đình Huế và mức giá dễ chịu hơn nhóm khách sạn 5 sao lân cận.

Với khách đi Huế lần đầu, cần một nơi ở gọn, đẹp, đủ tiện nghi, thuận đường ăn uống - tham quan - dạo phố và không muốn chi quá cao cho phòng nghỉ, White Lotus là lựa chọn đáng cân nhắc.