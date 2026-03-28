Nơi đang thay đổi thói quen ở khách sạn của người trẻ

Khách sạn boutique trở thành phân khúc trẻ trong ngành lưu trú Việt Nam, phủ rộng tại các điểm du lịch. Sự gần gũi và cá nhân hóa dự báo đưa mô hình thịnh hành trong tương lai.

Với những du khách như Tường Nguyên (31 tuổi, ngụ Hà Nội), chuyến du lịch sẽ trọn vẹn hơn nếu có ảnh check-in ở một khách sạn đẹp. Mô hình Airbnb với các căn hộ “như ở nhà” từ lâu đã không thuộc lựa chọn của cô, trong khi khách sạn phân khúc luxury lại vượt tầm ngân sách.

Lúc này, những khách sạn boutique với phong cách thiết kế trẻ trung, mức giá “mềm” hơn lại có thể thuyết phục cô chi tiền.

“Tôi thường đặt phòng giá rẻ nhất của khách sạn với giá khoảng 2 triệu đồng/2 người/đêm mà vẫn có thể sử dụng không gian chung như sảnh, bể bơi, phòng gym để check-in”, Nguyên nói.

Boutique hotel - mô hình khách sạn quy mô nhỏ, thiết kế hiện đại, đậm chất bản địa - xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng năm 2010 và bắt đầu bùng nổ sau đại dịch. Trung bình một khách sạn có 25-100 phòng, xuất hiện nhiều ở những thành phố lớn hoặc mạnh về du lịch như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Cao cấp hơn homestay, thiết kế thời thượng hơn khách sạn bình dân và giá rẻ hơn so với những khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn lớn, boutique hotel được cho là nhắm đến nhóm đối tượng người trẻ hiện đại với gu lưu trú chọn lọc và thu nhập ở mức khá.

Bùng nổ

Trong chuyến đi đến Đà Lạt (Lâm Đồng), Nguyễn Trân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) thuê một phòng trong khách sạn boutique khu trung tâm với giá 1 triệu đồng/đêm. Mức giá đắt hơn tương đối so với homestay, nhưng dịch vụ, tiện ích chỉn chu và bộ phận chăm sóc khách hàng được đánh giá tâm lý hơn.

"Khách sạn có sảnh sinh hoạt chung, bữa sáng với món địa phương và nhiều trải nghiệm thư giãn. Trong 2 năm gần đây, tôi đã chuyển sang mô hình lưu trú này khi du lịch", cô chia sẻ.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường IBISWorld, khách sạn boutique đạt tốc độ tăng trưởng 6,1% đều đặn từng năm, dù chỉ chiếm 5% thị phần khách sạn toàn cầu.

Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Allied Market Research năm 2021 cũng dự báo Việt Nam là một trong những nơi phát triển khách sạn boutique mạnh nhất sau đại dịch. Đón đầu sự "bùng nổ" của mô hình này có thể kể đến Hôtel des Arts Saigon, The Myst, M Village, KiN Hotel... Cùng với đó là sự đổ bộ của nhiều thương hiệu quốc tế như Fairfield by Marriott, Mercure, Ibis…

Khách trẻ lưu trú tại KiN Hotel ở TP.HCM. Ảnh: @mareth.a, @manhtienkhoi_.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Lan Phương, tổng quản lý Tru By Hilton, thương hiệu khách sạn tầm trung, tiêu chuẩn quốc tế thuộc tập đoàn Hilton, nhìn nhận Việt Nam dần khẳng định vị thế một trong những điểm đến hàng đầu tại châu Á, thị trường du lịch và lưu trú cũng tăng trưởng nhanh và mạnh. Đó là lý do Việt Nam là địa điểm đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được chọn ra mắt chuỗi 14 khách sạn.

Xuất hiện đầu tiên tại Anh và Mỹ những năm 1980, mô hình khách sạn tinh gọn tạo ra những thay đổi rõ nét với du lịch toàn cầu. Sau đó lan nhanh đến Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trước đại dịch, mô hình này ghi nhận chỉ số tính toán giá trung bình cho mỗi phòng (ADR) cao hơn so với khách sạn có thương hiệu, theo India Times.

Ở phía ông Benny, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Kinh doanh KiN Hotel Group, cho rằng lợi thế của việc vận hành khách sạn boutique tại thị trường Việt Nam là sự linh hoạt trong thiết kế, câu chuyện và trải nghiệm ở phía khách. Mỗi khách sạn đều khác biệt theo từng vị trí, giúp thương hiệu luôn mới mẻ.

Chiều ngược lại, thách thức nằm ở việc mở rộng quy mô và đào tạo nguồn nhân lực có trách nhiệm, trong bối cảnh người Việt Nam đặt trải nghiệm cá nhân đặt lên hàng đầu và khách sạn boutique nội địa lẫn thương hiệu quốc tế ngày càng gia tăng.

Ai chi tiền ở khách sạn boutique?

Theo bà Lan Phương, khách sạn boutique được quan tâm không có nghĩa mô hình này thay thế được vị thế của các mô hình lưu trú khác, bởi tệp khách riêng đã được định vị theo từng phân khúc.

Tại đơn vị của bà, khách công tác, du lịch chiếm phần lớn. Từ hình ảnh thương hiệu xây dựng đến tiện ích thiết yếu như phòng giặt là tự phục vụ, phòng ở tích hợp không gian làm việc, sảnh chung (lobby)... đều phù hợp tệp khách này.

Theo bà, mô hình khách sạn tinh gọn được ưu tiên bởi thiết kế tinh tế và mang đậm dấu ấn bản địa ở từng địa điểm, không đơn thuần là một nơi để ngủ. Sự tinh gọn cũng đem lại giá cả phải chăng hơn khách sạn cao cấp, tương thích với thu nhập dàn trải của người trẻ đô thị. Mô hình này thuận tiện hơn Airbnb ở việc không phải tự nhận và trả phòng, thiếu lễ tân hay chịu hạn chế bởi quy định cấm ở TP.HCM.

Hiện các tập đoàn khách sạn quốc tế cũng đang mở rộng mô hình lưu trú tầm trung, nhưng vẫn đảm bảo vận hành theo chuẩn quốc tế, nhằm thu hút khách trẻ muốn trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhưng chưa có điều kiện.

Sảnh chờ của khách sạn tại Buôn Ma Thuột cũ (Đắk Lắk). Ảnh: Tru By Hilton.

Còn với ông Benny, khách sạn boutique ở Việt Nam chủ đích mang lại không gian, phản ánh môi trường, nhịp sống xung quanh mà vẫn đáp ứng về sự thoải mái và dịch vụ. Lượng khách tăng trưởng tích cực tại KiN Hotel, đặc biệt là nhóm khách trẻ đến TP.HCM công tác, du lịch và lưu trú dài ngày, minh chứng cho tiềm năng đi lên của mô hình.

"Thương hiệu xác định Việt Nam là thị trường trọng tâm. Khách lưu trú không giới hạn độ tuổi hay quốc tịch, mà theo tư duy. Không gian mang ý tưởng tình thân, dành cho những khách coi trọng sự ấm áp, chân thực", ông nói.