Tháo dỡ biệt thự Pháp cổ để xây khách sạn hơn 800 tỷ

Chiều 9/4, UBND thành phố Huế cho biết sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp cổ tại số 26, đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa nhằm triển khai dự án khách sạn cao cấp ven sông Hương.

Biệt thự này trước đây là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, nằm ở vị trí “đất vàng” trung tâm. Biệt thự cổ tại số 26 Lê Lợi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, mang phong cách kiến trúc Pháp, từng là nơi sinh hoạt, gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ sau năm 1975. Dù vậy, trong danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu được công bố năm 2018, công trình này không nằm trong diện bảo tồn.

Trước đó, năm 2022, chính quyền thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) từng đề xuất phương án di dời biệt thự sang khu đất trống đối diện bờ sông Hương để bảo tồn và phát huy giá trị. Phương án di dời do doanh nghiệp của “thần đèn” Nguyễn Văn Cư đề xuất và đã nhiều lần khảo sát thực địa. Tuy nhiên, kế hoạch không thể triển khai do kết cấu công trình không đảm bảo an toàn. Sau khi các cơ quan chuyển về khu hành chính tập trung từ năm 2022, khu nhà đất 26 Lê Lợi cùng các trụ sở lân cận bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết: "Khu nhà này trước đây của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật không nằm trong danh mục các dự án nhà cổ của Pháp trên địa bàn thành phố Huế. Trước đây, Ủy ban thành phố cũng đã có phương án di dời qua phía bên kia sông. Lúc đặt ra bài toán thì như thế, nhưng đến khi khảo sát chất lượng công trình không đảm bảo nên phương án hiện tại, ngôi nhà này phải tháo dỡ”.

Mới đây, UBND thành phố Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi. Dự án có diện tích hơn 10.688 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 42.755 m², gồm tổ hợp khách sạn cao cấp, khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Công trình cao tối đa 5 tầng, được phép xây dựng hai tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí tài sản trên đất), thời gian hoạt động 50 năm. Dự án nhằm bổ sung hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, đồng thời chỉnh trang không gian kiến trúc tuyến Lê Lợi, hài hòa với cảnh quan ven sông Hương, phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản của thành phố Huế.