Hoa ngô đồng bung nở ở Hoàng cung Huế

Tháng 4, những cây ngô đồng trong Hoàng cung Huế và không gian bên bờ sông Hương lần lượt khoe sắc. Khi trút bỏ hết lá, cây hiện lên với những chùm hoa nhỏ li ti, phủ sắc hồng dịu dàng, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa.

Hoa ngô đồng thường nở từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 âm lịch. Mỗi độ vào mùa, sắc hoa như phủ nhẹ lên không gian trầm mặc của chốn cung đình, làm nổi bật thêm vẻ đẹp cổ kính vốn có của Hoàng cung Huế.

Theo các tài liệu, ngô đồng thuộc loại "vương giả chi hoa", một trong 9 loài hoa được vua Minh Mạng cho khắc vào Cửu đỉnh tượng trưng vương quyền.

Những ngày này, sắc hồng dịu mắt của hoa ngô đồng không chỉ làm say lòng du khách mà còn góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp cổ kính của Kinh thành.

Nhiều du khách ựa chọn khoác lên mình cổ phục, lưu lại khoảnh khắc giữa không gian đậm chất cung đình, nơi “vương giả chi hoa” đang vào mùa rực rỡ nhất trong năm.

Yến Vi, một du khách đến Huế, chia sẻ đây là lần đầu được tận mắt ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế, vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa cổ kính khiến cô ấn tượng và muốn lưu lại nhiều khoảnh khắc kỷ niệm.

Không chỉ trong Hoàng cung Huế, nhiều cây ngô đồng bên bờ sông Hương, dày đặc là khu vực gần cầu Trường Tiền, tạo nên không gian thơ mộng.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hội Khoa học Lịch sử TP Huế, cho biết từ xưa, hoa ngô đồng được xem là loài hoa mang khí chất vương giả, biểu trưng cho sự cao quý của bậc đế vương. Trong quan niệm dân gian, chim Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng, loài cây tượng trưng cho điềm lành, phú quý và sự hưng thịnh.

"Để khẳng định vị thế tôn quý của loài cây này, vua Minh Mạng cho khắc hình tượng ngô đồng lên Nhân Đỉnh, một trong 9 đỉnh đồng lớn đặt trong Hoàng thành. Đặc biệt, cây ngô đồng được coi là loài cây quý, có khả năng hấp thụ tinh hoa đất trời, mang lại sự bình an và hưng thịnh cho đất nước. Khi bắt đầu nở hoa, những chùm hoa li ti, mong manh nhưng lại tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, khiến bao người say đắm", vị thạc sĩ thông tin.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh