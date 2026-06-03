Vì sao Ninh Bình gây 'sốt'?

Từ câu chuyện tâm linh gây tranh cãi trên mạng xã hội, hiệu ứng từ MV của Sơn Tùng M-TP và những con số tăng trưởng du lịch ấn tượng, Ninh Bình liên tục trở thành tâm điểm chú ý.

Đầu tháng 6, từ khóa "Ninh Bình" bất ngờ lọt nhóm tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội sau bài đăng của một nữ du khách về những trải nghiệm trong chuyến đi kéo dài 3 ngày tại địa phương.

Theo chia sẻ, cô đến Ninh Bình từ ngày 29/5, kết hợp công việc và du lịch. Trong quá trình tham quan Tràng An cũng như di chuyển tại địa phương vào ban đêm, cô kể bản thân gặp một số tình huống bất an và cho rằng đó là những hiện tượng khó lý giải.

Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận trong đêm 31/5 và ngày 1/6. Từ đây, Ninh Bình trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Hiện tượng trên MXH

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, khẳng định những nội dung mang yếu tố tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội "hoàn toàn không chính xác". Theo ông, đơn vị đã nắm được thông tin, xác định đây là nội dung "vô căn cứ", "chưa được kiểm chứng", có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Lãnh đạo Sở Du lịch nhấn mạnh Ninh Bình nhiều năm qua là điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Ông khẳng định Ninh Bình và Quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi tham quan, trải nghiệm.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Trước câu chuyện về "hiện tượng lạ" trên mạng xã hội, Ninh Bình gây sốt khi xuất hiện trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Các địa danh nổi tiếng như Quần thể danh thắng Tràng An và chùa Bái Đính ấn tượng với những góc quay rộng, tái hiện vẻ đẹp của các dãy núi đá vôi trùng điệp, mặt nước xanh ngọc và không gian cổ kính đặc trưng của vùng đất cố đô.

Nhiều khán giả cho rằng những hình ảnh trong MV mang cảm giác như một bộ phim quốc tế. Không ít bình luận gọi Ninh Bình là "vịnh Hạ Long trên cạn", nhận định sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng có thể trở thành một "thước phim quảng bá du lịch" cho Việt Nam.

Thực tế, hiệu ứng "du lịch theo MV" không còn xa lạ. Trước đó, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng quan tâm tăng mạnh sau khi xuất hiện trong các sản phẩm giải trí nổi tiếng. Như MV Bắc Bling góp phần giúp lượng tìm kiếm liên quan đến Bắc Ninh tăng đáng kể trên mạng xã hội. Thậm chí, địa phương này còn triển khai các tour trải nghiệm miễn phí đến những địa điểm xuất hiện trong MV nhằm tận dụng hiệu ứng truyền thông.

Trong bối cảnh đó, Ninh Bình cũng được xem là địa phương có thể tận dụng sức hút từ MV của Sơn Tùng để xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với những địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc.

Danh thắng Tràng An là một trong những bối cảnh chính trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP ra mắt ngày 28/5. Ảnh: M-TP.

Sức hút điểm đến

Sức nóng của Ninh Bình không chỉ đến từ mạng xã hội mà còn được phản ánh qua các số liệu du lịch. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách với gần 2,8 triệu lượt. Trong đó, khách nội địa đạt 2,5 triệu lượt, khách quốc tế đạt 274.563 lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng , tăng 205,1% so với năm trước.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tăng trưởng mà còn ở sự phân bổ dòng khách. Nếu trước đây khách chủ yếu tập trung tại Tràng An, Tam Cốc hay Bái Đính thì năm nay, khu vực du lịch biển lần đầu được khai thác sau sáp nhập với Nam Định đã thu hút hơn 329.000 lượt khách. Đường bờ biển dài khoảng 92 km sau góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của địa phương.

Các điểm đến khác tiếp tục duy trì lượng khách cao như: Tràng An với 108.500 lượt khách, Bái Đính - Thung Ui (54.103 lượt), Thung Nham (49.954 lượt), Tam Cốc - Bích Động (42.347 lượt) và công viên nước (52.182 lượt).

Công suất phòng lưu trú cũng tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ. Bình quân toàn tỉnh đạt trên 75%, trong khi các khu vực trọng điểm như Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và khu vực ven biển đạt từ 95-100% vào các ngày cao điểm. Nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận tình trạng kín phòng.

Du khách xếp hàng chờ mua vé đi thuyền ở Tràng An ngày 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Một trong những yếu tố giúp Ninh Bình duy trì sức hút là vị trí địa lý thuận lợi khi nằm gần các trung tâm lớn ở miền Bắc và có hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Địa phương hội tụ nhiều loại hình du lịch khác nhau, từ tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng.

Các điểm đến như Tràng An - Bái Đính, cố đô Hoa Lư, Hang Múa, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham hay Vườn quốc gia Cúc Phương tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhóm khách khác nhau.

Bên cạnh đó, Ninh Bình đang dần trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong hành trình khám phá miền Bắc của khách quốc tế, nằm trên trục liên kết du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long.

Mục tiêu 20 triệu lượt khách

Đà tăng trưởng của du lịch Ninh Bình tiếp tục được duy trì trong tháng 5. Theo số liệu địa phương công bố, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tháng 5 ước đạt gần 3 triệu lượt, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 3.139 tỷ đồng .

Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 16 triệu lượt khách, tăng 22,99% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 16.298 tỷ đồng , tăng 21,7%.

Trên thực tế, theo khảo sát của nền tảng Agoda, Ninh Bình là một trong những địa phương được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất mùa hè năm nay. Các điểm đến như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và cố đô Hoa Lư tiếp tục duy trì sức hút với nhóm du khách yêu thích kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Du khách khám phá khu du lịch Thung Ui dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Năm nay, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế. Để đạt mục tiêu này, địa phương dự kiến triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng đến tái cấu trúc sản phẩm du lịch và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Trọng tâm là đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch chất lượng cao, ứng dụng công nghệ, mở rộng các loại hình MICE (du lịch kết hợp hội thảo), sự kiện, âm nhạc, điện ảnh, đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với các làng nghề địa phương.

"Chúng tôi hy vọng mở rộng không gian du lịch theo hướng đa dạng sản phẩm, tăng liên kết vùng và nâng sức hút điểm đến. Ninh Bình sẽ từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, sẵn sàng đón những dòng khách lớn hơn trong thời gian tới", Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh.

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