Nơi Sơn Tùng M-TP quay MV 'Come My Way' gây bão mạng

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way , hợp tác cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga . Sản phẩm nhanh chóng thu hút chú ý khi đạt một triệu lượt xem chỉ sau 8 phút công chiếu trên YouTube. Bên cạnh âm nhạc, bối cảnh trong MV cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Trước thời điểm MV ra mắt, Sơn Tùng từng đăng ảnh úp mở về địa điểm ghi hình, làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ.

Tràng An nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi có niên đại địa chất khoảng 250 triệu năm. Trải qua quá trình phong hóa và biến đổi địa chất kéo dài, nơi đây hình thành hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm cùng hệ sinh thái rừng ngập nước và rừng trên núi đá vôi đặc trưng.

Ngoài Tràng An, hình ảnh Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính cũng thu hút sự chú ý trong MV. Ngôi chùa nằm ở phía Bắc quần thể di sản Tràng An, được xem là một trong những quần thể chùa lớn nhất Việt Nam. Nơi đây sở hữu nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á hay tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

Nằm trên trục Bát Chính Đạo của chùa Bái Đính, Khuê Văn Các mang đậm kiến trúc truyền thống và ý nghĩa tâm linh Phật giáo. Theo quan niệm, Bát Chính Đạo là con đường tu tập hướng con người tới sự tỉnh thức và an yên thông qua chính kiến, chính niệm, chính định và các nguyên tắc sống thiện lành khác. Sau khi teaser MV được công bố, người hâm mộ còn phát hiện một tài khoản TikTok chuyên thi công từng đăng video ghi lại quá trình xây dựng tại khu vực Khuê Văn Các vào tháng 12/2025. Đơn vị này đã thi công hồ chứa nước rộng khoảng 1.300 m2 bằng bạt HDPE nhằm phục vụ hoạt động quay phim.

Danh thắng này thường được truyền thông quốc tế ví như "vịnh Hạ Long trên cạn". Ngoài tham quan bằng thuyền, du khách có thể trải nghiệm chèo kayak, ngắm cảnh từ trực thăng hoặc thưởng thức các đặc sản địa phương như thịt dê, cơm cháy.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình, nay là Hưng Yên. Anh được biết đến từ ca khúc Cơn mưa ngang qua năm 2011, sau đó ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh hay Đừng làm trái tim anh đau.

Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên YouTube. Sơn Tùng M-TP hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất nhạc Việt, cho thấy độ phủ sóng bền bỉ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.