Bản đồ đội Việt Nam vô địch giải đấu của 'Vua YouTube'

Không chỉ dừng lại ở những khối vuông có sẵn, đội ngũ còn khéo léo đưa vào các vật phẩm tùy chỉnh (custom mod). Điểm nhấn khiến ban giám và người theo dõi ấn tượng chính là hình ảnh những con hạc gỗ tại Chùa Bái Đính - một chi tiết hoàn toàn không có trong Minecraft. Sự đầu tư công phu này không chỉ tạo ra sự độc đáo mà còn tôn vinh sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: YouTube.