Bản đồ đội Việt Nam vô địch giải đấu của 'Vua YouTube'

|
Trong video mới nhất phát hành tối 17/1 trên kênh gaming, "ông hoàng YouTube" MrBeast đã tổ chức một cuộc thi xây dựng các quốc gia mô phỏng trong thế giới Minecraft. Vượt qua nhiều đối thủ quốc tế, đội đại diện Việt Nam do YouTuber Neji dẫn dắt đã xuất sắc giành vị trí quán quân. Chiến thắng này thuyết phục nhờ vào những công trình kiến trúc đồ sộ, tỉ mỉ và mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Ảnh: YouTube.
|
Đại diện Việt Nam đã tạo nên một cú sốc lớn ngay khi MrBeast bước vào trải nghiệm bản đồ. Điểm khác biệt giúp đội ngũ của Neji vượt trội chính là kỹ thuật tùy biến môi trường, thay vì dùng tài nguyên mặc định, họ đã thiết kế lại toàn bộ thảm thực vật và cảnh quan. Sự kết hợp giữa quy mô vĩ đại và chi tiết siêu nhỏ đã tạo nên một thế giới thiên nhiên hùng vĩ, khẳng định tư duy thẩm mỹ đỉnh cao của đội ngũ xây dựng. Ảnh: YouTube.
|Chùa Bái Đính và Quần thể Danh thắng Tràng An. Ảnh: YouTube.
Đầm sen nằm cạnh hang múa. Ảnh: YouTube.
|
Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: YouTube.
Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: YouTube.
Quần thể Chùa Bái Đính. Ảnh: Kien1980v/YouTube.
Không chỉ dừng lại ở những khối vuông có sẵn, đội ngũ còn khéo léo đưa vào các vật phẩm tùy chỉnh (custom mod). Điểm nhấn khiến ban giám và người theo dõi ấn tượng chính là hình ảnh những con hạc gỗ tại Chùa Bái Đính - một chi tiết hoàn toàn không có trong Minecraft. Sự đầu tư công phu này không chỉ tạo ra sự độc đáo mà còn tôn vinh sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: YouTube.
|
Bản đồ của đội ngũ Neji đã biến Minecraft thành một không gian sống động như đời thực, khiến giám khảo chính MrBeast phải thốt lên kinh ngạc và chấm điểm 10 hoàn hảo. Trong cuộc đua sát sao về điểm số, Việt Nam đã xuất sắc cán đích với 38,5 điểm, chỉ nhỉnh hơn Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này đã đủ để Việt Nam vượt qua những "gã khổng lồ" khác và chính thức giành chức vô địch. Ảnh: YouTube.
|
Tiếp nối sức nóng của chiến thắng, tối 19/1, YouTuber Neji - trưởng dự án, đã đăng tải video chi tiết trên kênh cá nhân, ghi lại toàn bộ hành trình dẫn dắt đội ngũ MrBeast tham quan công trình. Video này không chỉ hé lộ những góc quay cận cảnh về sự kỳ công của bản đồ mà còn cho thấy những phản ứng chân thực, đầy kinh ngạc của phía MrBeast khi trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam trong game. Hiện video đã thu về hơn 800.000 lượt xem. Ảnh: Neji Cononut/YouTube.
|
Trong video tham quan công trình, MrBeast và bạn gái Thea đã hóm hỉnh rủ nhau hẹn hò ngay tại Hang Múa (phiên bản Minecraft). Cặp đôi phấn khích đến mức cùng thốt lên: "Hãy cùng đến Việt Nam thôi!". Lời nói đùa đầy hào hứng này đang khiến người hâm mộ hy vọng đây chính là lời hé lộ cho một chuyến ghé thăm Việt Nam ngoài đời thực của "ông vua YouTube" trong tương lai gần. Ảnh: Neji Cononut/YouTube.
|
Khép lại video, MrBeast đã chính thức gọi tên Việt Nam là quốc gia giành chiến thắng chung cuộc và thông báo sẽ gửi cúp vô địch đến tận tay đội ngũ kiến trúc sư tài năng này (ảnh). Thành tích này không chỉ là một cột mốc đáng nhớ cho cộng đồng game thủ nước nhà, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt trên bản đồ công nghệ và giải trí thế giới. Ảnh: MrBeast.
