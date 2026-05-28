Nơi được báo ngoại ca ngợi đẹp nhất Việt Nam

Hội An được báo ngoại gọi là "thành phố đẹp nhất Việt Nam" nhờ phố cổ nhuộm vàng, đèn lồng rực sáng và vẻ bình yên bên sông Thu Bồn.

Du khách chụp ảnh trước Chùa Cầu, Hội An sau khi công trình hoàn tất trùng tu hồi cuối tháng 7/2025. Ảnh: Phạm Toàn.

Với những con phố cổ phủ sắc vàng, đèn lồng thắp sáng mỗi đêm và nhịp sống chậm bên sông Thu Bồn, Hội An được cây bút Daniel Stables của tạp chí du lịch quốc tế National Geographic Traveller gọi là thành phố đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây tiếp tục là điểm dừng chân quen thuộc với du khách nhờ vẻ cổ kính được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Nằm trên dải ven biển miền Trung, Hội An từng là thương cảng sầm uất từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Tại đây, tàu buôn từ Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác từng cập bến để trao đổi tơ lụa, gia vị, gốm sứ và hàng hóa khắp khu vực.

Theo Daniel Stables, chính khu phố cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn là yếu tố khiến Hội An trở thành điểm đến nổi bật nhất Việt Nam. Ông mô tả đây là nơi lý tưởng để dành vài ngày thong thả khám phá, giữa nhịp sống không quá gấp gáp và không gian kiến trúc mang dấu ấn lịch sử rõ nét.

Ấn tượng đầu tiên với nhiều du khách là những con phố lát đá nhỏ chạy dọc khu phố cổ, hai bên là dãy nhà mái ngói thấp với sắc vàng đặc trưng. Những giàn hoa giấy phủ xuống trước hiên nhà tạo nên khung cảnh quen thuộc của Hội An, đặc biệt khi nắng chiều buông xuống, lớp tường vàng chuyển sang gam màu ấm hơn.

Khi màn đêm phủ xuống, phố cổ thay đổi diện mạo. Hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng khắp các tuyến đường ven sông, trở thành một trong những hình ảnh gắn với Hội An nhiều thế kỷ qua. Nghề làm đèn lồng thủ công vẫn được duy trì tại nhiều xưởng nhỏ trong khu phố cổ, góp phần giữ lại nét riêng của điểm đến này.

Ngày nay, Hội An không chỉ là thành phố của di sản. Không gian nghệ thuật đương đại, quán cà phê, quán bar và các hàng ăn địa phương khiến nơi đây luôn có sức sống riêng.

Ẩm thực vẫn là trải nghiệm được nhiều du khách tìm đến, trong đó bánh mì Hội An là món được nhắc tới nhiều nhờ phần nhân đậm vị với pa-tê, thịt nướng và rau chua.

Dù vậy, sức hút lớn nhất của Hội An vẫn nằm ở những công trình lịch sử. Nổi bật nhất là chùa Cầu, cây cầu có mái che bắc qua con lạch nhỏ giữa phố cổ. Công trình được các thương nhân Nhật Bản xây dựng từ thế kỷ 16, đến nay vẫn là một trong những biểu tượng dễ nhận diện nhất của Hội An.

Một điểm dừng khác thường có mặt trong lịch trình của du khách là nhà cổ Tấn Ký. Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 18, lưu giữ kết cấu gỗ cùng nhiều món đồ cổ và phản ánh đời sống của tầng lớp thương nhân Hội An thời kỳ hưng thịnh.

Ngoài khu phố cổ, du khách có thể tiếp tục hành trình ở biển An Bàng, bãi biển nằm cách trung tâm không xa, nổi bật với dải cát dài và nước biển trong. Một trải nghiệm khác cũng được nhiều người lựa chọn là chèo thuyền thúng qua rừng dừa nước ở vùng ven Hội An.

National Geographic Traveller là tạp chí du lịch thuộc hệ sinh thái National Geographic, ra mắt tại Anh từ năm 2010. Tạp chí chuyên giới thiệu điểm đến, trải nghiệm văn hóa và xu hướng du lịch trên toàn cầu, với mạng lưới cây bút và nhiếp ảnh gia tại nhiều quốc gia. Đây là một trong những ấn phẩm du lịch quốc tế có ảnh hưởng lớn với độc giả yêu khám phá.