Resort có 4 khách sạn, 20 nhà hàng, 1 sân golf ở Hội An

Resort cách phố cổ Hội An khoảng 20 phút chạy xe, nằm bên bờ biển Đà Nẵng. Nơi đây được quan tâm dù cách khá xa những điểm tham quan như làng rau Trà Quế hay biển An Bàng.

Từ trung tâm phố cổ Hội An, du khách đi xe buýt trung chuyển qua rừng dừa nước Bảy Mẫu và cầu Cửa Đại. Khung cảnh chuyển dần từ những mái ngói rêu phong sang bờ cát trải dài, mở ra không gian biển của Hoiana Resort & Golf.

Tại đây, trên bãi cát trắng đặc trưng của vùng biển Nam Hội An, những loại cây xanh bản địa rợp bóng dù chưa có độ phủ dày như những resort lâu năm. Đây là mô hình khu nghỉ dưỡng tích hợp, nơi du khách có thể dành trọn kỳ nghỉ nếu không có nhu cầu tham quan nhiều điểm.

Tọa lạc trên khu đất rộng gần 1.000 ha, khu nghỉ dưỡng gồm 4 khách sạn mang các phong cách khác nhau, nhưng vẫn giữ tinh thần bản địa với gam màu trung tính, điểm nhấn là các chi tiết mây tre, đá nhám, gỗ sậm… đậm nét Á Đông.

Tại Beach Resort với trần cao, ánh sáng tự nhiên đổ qua mảng kính lớn phủ khắp sảnh, trông ra hồ bơi vô cực. Không gian rộng, thoáng, đượm mùi tinh dầu thảo mộc. Nghi thức chào đón với khăn lạnh thơm mùi sả và nước mát từ nguyên liệu bản địa, đủ lịch sự nhưng không cầu kỳ.

Tại khách sạn này, Premier Ocean View Suite (97 m²) là một trong những hạng phòng được nhiều khách yêu thích. Phòng nằm ở vị trí góc, cửa kính kéo dài từ trần đến sàn, mở ra tầm nhìn 180 độ hướng biển Nam Hội An và Cù Lao Chàm.

Buổi sáng, ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, rọi lên mặt sàn gỗ trải thảm màu xám bạc. Không cần rời giường, du khách vẫn có thể ngắm bình minh trên biển với dải chân trời hồng rực.

Nệm làm từ xơ dừa, ga gối cotton hữu cơ cho cảm giác mềm mại, thoáng mát nhưng dễ nhăn sau mỗi lần trở mình. Ban công rộng nhìn xuống hồ bơi và biển - phù hợp cho cà phê sáng hoặc ngồi ngắm bình minh nghe sóng vỗ.

Phòng tắm hướng biển, bồn rửa đôi, khu pha cà phê và góc trang điểm được bố trí hợp lý. Nội thất thiên về tối giản, làm từ chất liệu tự nhiên với gam màu trung tính, tập trung vào công năng. Nếu tìm kiếm một không gian độc bản với dấu ấn thẩm mỹ mạnh, đây có lẽ chưa phải lựa chọn tốt.

Khu nghỉ có xe buýt đưa đón miễn phí kết nối Hội An - Đà Nẵng. Tuy nhiên, vào cuối tuần hoặc giờ cao điểm, xe thường kín chỗ, khách có thể phải chờ chuyến sau hoặc gọi taxi riêng.

Resort phù hợp hơn với nhóm du khách ưu tiên nghỉ dưỡng tại chỗ, bởi các điểm tham quan như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà hay biển An Bàng, Cù Lao Chàm đều cách 10-15 km; Mỹ Sơn xa hơn, khoảng 40 km.

Bãi biển riêng của khu nghỉ trải dài, không đông đúc. Cát mịn, nước trong, sóng vừa - thích hợp bơi lội, dạo biển hoặc tham gia các hoạt động dưới nước như chèo SUP, kayak, water scooter, ATV bãi biển… hay đơn giản là nằm dài tắm nắng.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo mô hình “all-in-one” để khách không cần rời khu nghỉ vẫn có đủ trải nghiệm. Sân golf 18 hố do Robert Trent Jones Jr. thiết kế nằm sát biển. Thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy cồn cát tự nhiên, gió mạnh khiến cuộc chơi trở nên khó đoán.

Về ẩm thực, hơn 20 nhà hàng và quầy bar đủ để giữ chân du khách suốt kỳ nghỉ. NOX Beach Club - câu lạc bộ bãi biển rộng 5.000 m2 - là tâm điểm về khi chiều xuống, với hồ bơi, bar, cabana và nhiều lựa chọn ăn uống.

Tại Cove Bar & Grill, phần steak Angus (1,28 triệu đồng) mềm và mọng, nhưng phần xốt đi kèm chưa tạo được dấu ấn. Bánh mì ăn kèm hơi mặn. Bù lại, không gian bếp mở giúp trải nghiệm trở nên sinh động hơn.

Mẹt hải sản nướng tại Seafood Shack (2,2 triệu đồng) ghi điểm nhờ nguyên liệu tươi, gia vị đậm đà, rõ vị, rau Trà Quế dậy mùi. Cocktail dễ uống, giá dao động 120.000-250.000 đồng/ly. Khách có thể ngồi tại quầy bar giữa hồ bơi nhâm nhi thức uống trong tiếng nhạc DJ hòa cùng tiếng sóng biển.

Tuy nhiên, NOX chỉ thực sự sôi động vào cuối tuần hoặc khi có sự kiện, các ngày thường sau 21h, không khí khá trầm lắng.

Ngoài biển và ẩm thực, khu nghỉ dưỡng còn có spa, hai hồ bơi lớn, phòng gym, 8 sân pickleball, lớp nấu ăn, yoga và các hoạt động dưới nước - phù hợp gia đình và nhóm bạn.

Khu vui chơi trẻ em rộng gần 3.000 m2, trung tâm giải trí có thưởng hoạt động 24/7 thu hút du khách quốc tế. Tiếng máy chơi game, tiếng cười nói xen lẫn âm nhạc nền tạo nhịp sống sôi động, khác hẳn Hội An trầm lắng.

Khu nghỉ dưỡng không hướng đến trải nghiệm gần gũi thiên nhiên hay sự riêng tư tuyệt đối. Thay vào đó, đây là nơi mọi nhu cầu - từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi, golf và giải trí - đều được đáp ứng.

Từ TP.HCM hoặc Hà Nội, du khách có thể bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài đến Đà Nẵng với tần suất ổn định. Ví dụ, Vietnam Airlines khai thác khoảng 10-13 chuyến bay mỗi ngày đối với các chặng bay này. Giá vé một chiều hạng phổ thông dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến 5,1 triệu đồng, tùy thời điểm và khung giờ khởi hành.

Từ sân bay Đà Nẵng, xe buýt trung chuyển của resort đưa khách về khu nghỉ trong khoảng 40 phút.