Bên trong resort biệt lập giá đến 180 triệu đồng/đêm ở Khánh Hòa

Nằm nép mình dưới vách núi Ninh Hòa, resort sở hữu không gian biệt lập cùng khả năng gặp gỡ tự nhiên loài voọc chà vá chân đen quý hiếm, thỉnh thoảng xuất hiện quanh các villa.

20 phút sau chuyến canô rời bờ Ninh Hòa, du khách dần thấy rõ khu nghỉ dưỡng ẩn mình dưới chân núi Hòn Hèo. Đây là Six Senses Ninh Van Bay, resort 6 sao rộng gần 50 ha, bao quanh bởi gần 4 km bờ biển và mức giá hiện dao động 17-183 triệu đồng/đêm tùy hạng phòng.

Đặt chân vào bên trong, khách hàng được chào đón bằng nước ép, khăn lạnh và lời mời từ quản gia, người sẽ đồng hành suốt kỳ nghỉ. Cảm giác “biệt lập” trở nên rõ ràng khi nhìn quanh chỉ thấy núi, rừng và đại dương.

Tại đây, 62 căn villa đều hướng ra biển, có hồ bơi riêng và được bao quanh bởi hàng cây dày. Tùy nhu cầu, du khách có thể chọn villa trên đỉnh đồi, cạnh bờ nước hay ẩn mình bên khối đá.

Bên trong, mùi gỗ thoang thoảng, buổi tối phảng phất thêm hương tinh dầu sả trên chăn gối. Gối có độ phồng cao, đem lại cảm giác êm ái cho giấc ngủ kéo dài.

Trong khi đó, thiết kế phòng tắm lại mang đến trải nghiệm khá độc đáo. Không gian tắm được tách biệt với phòng ngủ, gồm 3 lựa chọn, vòi sen ngoài trời hòa cùng thiên nhiên, bồn gỗ với vòi nước thiết kế từ điện thoại quay số và phòng tắm đứng.

Khách sạn nằm giữa núi rừng, khó tránh xuất hiện côn trùng. Đơn vị lắp đặt màn chắn muỗi cùng lớp rèm bằng vải canvas, song du khách cần mang theo chai xịt côn trùng, đặc biệt khi di chuyển ra khuôn viên phía ngoài.

Hạng villa Rock Pool Villa với diện tích gần 200 m2, nằm trên khối đá hướng thẳng ra biển, cách xa khu trung tâm. Với giá gần 50 triệu đồng/đêm, đây là lựa chọn cho những ai muốn tách mình khỏi nhịp sống thường nhật.

Tại khu nghỉ dưỡng, thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm trong cách tổ chức trải nghiệm, thay vì chỉ đóng vai trò cảnh quan bao quanh. Nhịp sinh hoạt và các hoạt động được tiết chế, không hướng đến việc “lấp đầy” thời gian bằng lịch trình dày đặc, mà ưu tiên sự chậm rãi, phù hợp với nhóm du khách tìm kiếm không gian nghỉ ngơi và tách biệt.

Một số hoạt động cơ bản như đạp xe trong khuôn viên hay lặn biển ngắm san hô được tổ chức theo hướng dễ tiếp cận, không đòi hỏi nhiều kỹ năng, phù hợp với cả người mới lẫn du khách đã có trải nghiệm trước đó.

Tuy vậy, phạm vi hoạt động chủ yếu gói gọn trong khu nghỉ dưỡng và vùng biển lân cận, nên mức độ khám phá bên ngoài không quá đa dạng. Bù lại, đường bờ biển biệt lập mang đến không gian yên tĩnh hiếm gặp, đặc biệt vào thời điểm cuối ngày, khi du khách có thể tản bộ, ngồi nghỉ hoặc đơn giản là quan sát cảnh biển trong điều kiện ít bị tác động bởi yếu tố bên ngoài.

Tổng thể, trải nghiệm tại đây thiên về sự tĩnh lặng và cá nhân hóa, phù hợp với một nhịp nghỉ dưỡng chậm.

Resort ở vị trí biệt lập, vì vậy việc ăn tại nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng là lựa chọn gần như tối ưu nhất. Nói cách khác, nếu muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương từ những điểm ăn uống bên ngoài, du khách cần tính toán thời gian và hình thức di chuyển phù hợp.

Nhà hàng tại đây phục vụ các món ăn kết hợp phong cách Á - Âu - Việt và theo đuổi sự bền vững.

Nguyên liệu chủ yếu đến từ nông sản hữu cơ ở Đà Lạt, vườn tại chỗ và hải sản đánh bắt trực tiếp từ biển. Tôm hùm, cua hoàng đế, phở bò hay thăn ngoại wagyu là những món ăn được nhiều thực khách nhắc đến.

Đơn vị còn tổ chức lớp học nấu món Việt và lớp ẩm thực chay 2 giờ với nguyên liệu từ vườn, như một cách gắn kết thực khách với tự nhiên quanh mình.

Tuy nhiên, với những thực khách quen khẩu vị đậm đà hoặc mong đợi sự bứt phá mạnh về kỹ thuật và trình bày, trải nghiệm có thể chưa thật sự tạo ấn tượng tức thì. Nhìn tổng thể, ẩm thực tại đây đóng vai trò như một phần của hành trình nghỉ dưỡng chậm rãi, hơn là điểm nhấn độc lập để so kè với các nhà hàng fine dining thuần túy.

Một trải nghiệm tại resort là hành trình leo núi sáng sớm cùng nhà sinh vật học, giá gần 2 triệu đồng cho 1-2 khách. Toàn bộ khoản chi phí này được đưa vào quỹ bảo tồn voọc chà vá chân đen - loài linh trưởng quý hiếm nằm trong sách đỏ sinh sống ở núi Hòn Hèo.

Tuy nhiên, những cuộc chạm mặt với động vật hoang dã đôi khi xảy ra ngay trên các lối đi quen thuộc trong khu nghỉ dưỡng. Buổi sáng sớm, vài cá thể voọc có thể bất ngờ xuất hiện trên những tán cây cao gần khu vực lối xuống nhà hàng.

Chúng di chuyển linh hoạt, rồi dừng lại tắm nắng, quan sát không gian bên dưới với dáng vẻ bình thản, tạo nên khoảnh khắc khiến con người dường như trở thành kẻ ghé thăm trong môi trường sống vốn thuộc về rừng núi.

Theo thông tin từ đội ngũ bảo tồn tại chỗ, việc bắt gặp voọc trong khu nghỉ dưỡng không phải điều thường xuyên, bởi loài linh trưởng quý hiếm này chủ yếu sinh sống sâu trong rừng và ít khi xuống thấp. Nhưng vào những thời điểm thời tiết thuận lợi như mùa hè, chúng có xu hướng di chuyển gần hơn về các lối đi hoặc khu vực ven rừng để nghỉ ngơi và phơi nắng.

Năm 2019, quần thể voọc tại đây chỉ vào khoảng 109 cá thể. Sau nhiều năm áp dụng các biện pháp hạn chế tác động của con người và duy trì môi trường sống tự nhiên, đến năm 2024, con số này đã tăng lên 194 cá thể - một tín hiệu đáng chú ý đối với giới nghiên cứu và bảo tồn.

Không chỉ là nơi sinh sống của voọc, khu vực quanh vịnh Ninh Vân còn ghi nhận hơn 300 loài động, thực vật, trong đó có 17 loài được xếp vào nhóm quý hiếm. Đáng chú ý, cheo cheo lưng bạc, loài thú nhỏ từng được cho là biến mất khỏi các ghi nhận khoa học trong gần ba thập kỷ, đã được phát hiện trở lại tại đây.

Sự tái xuất này không chỉ thu hút sự quan tâm của giới khoa học, mà còn cho thấy giá trị sinh học đặc biệt của khu rừng ven vịnh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì các biện pháp bảo tồn song song với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, resort còn kết nối du khách với thiên nhiên biển qua dự án trồng san hô. Bằng cách lắp đặt khung với mức phí 700.000 đồng, du khách góp phần phục hồi hệ sinh thái dưới nước, trải nghiệm bảo tồn thiên nhiên từ rừng lên biển.

Về lộ trình di chuyển, từ TP.HCM, du khách di chuyển đến resort bằng hành trình kết hợp ba chặng. Trước hết, các chuyến bay thẳng từ Tân Sơn Nhất với tần suất bay ổn định có thể đưa khách đến sân bay Cam Ranh.

Ví dụ, giá vé khứ hồi đối với hãng hàng không như Vietnam Airlines hiện rơi vào khoảng 1,6-8,5 triệu đồng/người/chiều, tùy thời điểm, hạng ghế và khung giờ khởi hành. Thời gian bay khoảng một giờ tạo quãng đường tiếp cận khá thuận tiện cho cả khách nghỉ dưỡng cuối tuần lẫn du khách quốc tế quá cảnh.

Sau khi hạ cánh, du khách được ôtô riêng đưa đón theo trục đường ven biển hướng về Nha Trang để tới bến tàu riêng của khu nghỉ. Chặng di chuyển dài gần 40 km này mất 50-60 phút. Sau đó canô vận chuyển khách trong khoảng 20 phút để cập vào vịnh Ninh Vân.

Sự kết hợp giữa đường hàng không, đường bộ và đường thủy tạo thành một hành trình khác biệt để người đi cảm nhận rõ sự chuyển đổi từ nhịp sống thành thị sang không gian biệt lập.