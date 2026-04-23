Không nhận ra Hội An 35 năm trước

Năm 1991, giáo viên người Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến xuyên Việt đầu tiên. Ông đọc nhiều sách báo về cuộc kháng chiến chống Mỹ, bom Napalm, chất độc da cam và tò mò Việt Nam đã làm thế nào để gượng dậy sau chiến tranh. Sắp xếp một chuyến đi từ Đức sang Việt Nam không dễ, bởi khi đó Internet còn trong giai đoạn trứng nước. Trong ký ức của ông, phố cổ Hội An (nay là phường Hội An, Đà Nẵng) để lại nhiều ấn tượng.

Ba thập kỷ trước, Hội An gần như vắng bóng du khách, dù địa điểm có tên trên bản đồ du lịch chính thức từ năm 1985. Phố cổ hoàn toàn không có sự hiện diện của khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng đồ lưu niệm... Những dãy nhà cổ vẫn giữ kiến trúc cũ, chưa trùng tu, thương mại hóa diện mạo hay sơn màu vàng đồng bộ đặc trưng như hiện tại. Người dân di chuyển bằng xe đạp và xích lô.

Nhà cổ mang tên vị thương nhân giàu có người Hoa Quân Thắng thời đó chưa trưng biển di tích hay đón khách tham quan. Ngôi nhà rộng khoảng 300 m2, hiện nằm trên đường Trần Phú và vẫn giữ kiến trúc Việt - Hoa với mái ngói âm dương, kết cấu gỗ lim và những mảng chạm trổ tinh xảo do thợ làng mộc Kim Bồng thực hiện. Trên vách gỗ ngôi nhà được khắc mốc lũ qua từng năm 1964, 1999, 2007 và 2009 để nhớ về những ngày nước bủa vây đô thị cổ.

Nam du khách Đức từng chia sẻ không khí Hội An năm 1991 yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi với những dãy nhà cổ tường vôi bong tróc, không tìm ra bóng khách du lịch nào trên đường phố. Hình ảnh một ông Tây đi du lịch còn xa lạ với người Việt. Sau đó, từ năm 1995, Hội An dần nhộn nhịp khách du lịch, nhiều dịch vụ cũng bắt đầu hình thành. Đến tháng 12/1999, đô thị cổ Hội An được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Một cửa hàng tạp hóa nằm phục vụ người dân địa phương. Đầu thập niên 90, người dân Hội An muốn phá bỏ nhà cổ để xây nhà bê tông. Chính quyền địa phương phải vận động từng nhà để giữ bằng được nguyên trạng.

Khung cảnh vắng lặng của Hội quán Phúc Kiến (nay nằm trên đường Trần Phú), một trong những điểm đến hút khách nhất ở Hội An hiện tại. Công trình này được cộng đồng người Hoa bang Phúc Kiến xây dựng vào khoảng năm 1697 để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và các vị thần bảo hộ về sông, nước, tiền của, con cái. Năm 1990, Hội quán được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Hội quán Triều Châu (chùa Ông Bổn) khoảng 35 năm trước không nhiều thay đổi so với hiện tại. Công trình được xây dựng vào năm 1845, với kết cấu gỗ vững chắc và nghệ thuật trang trí gốm sứ đặc trưng, phản ánh rõ nét lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại thương cảng Hội An xưa.

Năm 1991, Chùa Cầu chưa trải qua các đợt đại trùng tu quy mô và vắng bóng khách tham quan, chưa được xây bờ kè hay quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, cây cầu đã phủ màu rêu phong, mái ngói âm dương sẫm nâu, nhiều chỗ xỉn màu vì mưa nắng. Thời đó, người dân ngồi nghỉ, trò chuyện trước cây cầu. Ban đêm, Chùa Cầu chìm trong ánh đèn vàng mờ, tĩnh lặng.

Nhịp buôn bán tấp nập của chợ đồ sắt, nông cụ tại Hội An. Thời đó, du lịch chưa phải ngành kinh tế mũi nhọn, người dân kiếm sống bằng đủ nghề khác nhau. Tại đây, những người thợ cần mẫn ngày đêm sản xuất các sản phẩm gia dụng.

Năm 1991, các hoạt động trên sông Thu Bồn chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh. Người dân chủ yếu dùng thuyền gỗ nhỏ và ghe tam bản để đánh bắt cá, vận chuyển nông sản. Dọc bờ sông chưa có hệ thống đường đi bộ hay các khu nghỉ dưỡng. Sau 35 năm, Hội An dần phát triển thành điểm du lịch tên tuổi. Đầu tháng 4, tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure vinh danh Hội An đứng đầu danh sách " thành phố viên ngọc ẩn ", xứng đáng khám phá.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 (trước sáp nhập), tổng lượt khách đến Hội An ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, khách du lịch đạt khoảng 4,4 triệu lượt, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế.