Diện mạo hoàn thiện của chùa Cầu Hội An ngày khánh thành

Chùa Cầu Hội An hay còn được biết đến với tên gọi Lai Viễn Kiều, là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi của người Nhật Bản còn sót lại tại TP Hội An. Sau hơn 400 năm tồn tại, công trình này trải qua nhiều lần trùng tu. Lần trùng tu gần nhất bắt đầu từ tháng 12/2022, kéo dài hơn 1,5 năm. Chiều 3/8, TP Hội An sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình nhân sự kiện "Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản".