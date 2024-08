Diện mạo chùa Cầu Hội An trước ngày khánh thành

Sau khi trùng tu, chùa Cầu được quét 2 lớp vôi dựa trên nguyên tác, màu sắc không thay đổi. Dự án tu bổ di tích chùa Cầu do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An quản lý thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng .