Đi du lịch mà say xe, phải làm sao?

Những loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng say xe, chuyến du lịch hè cũng trở nên vui tươi và mạnh khỏe.

Say xe là một rối loạn xảy ra giữa tai trong, mắt và cơ bắp. Nguyên nhân đến từ những chuyển động lặp đi lặp lại của xe. Tình trạng này khiến không ít du khách ngao ngán mỗi khi bắt đầu chuyến du lịch.

Để giảm say xe, đặc biệt là những chuyến đi dài, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây.

Chống say xe bằng thực phẩm

Uống nước gừng tươi

Theo Đông y, gừng tươi có vị cay ấm và giải độc tố, làm giảm triệu chứng buồn nôn và chóng mặt. Đồng thời các hợp chất trong gừng cũng có thể hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, tránh đầy hơi.

Trước khi lên xe khoảng 30 phút, hãy rót một cốc nước ấm, thêm gừng tươi giã nhỏ. Chờ vài phút cho gừng tiết ra tinh dầu, sau đó uống từng ngụm nhỏ. Khi lên xe, bạn có thể ngậm thêm một lát gừng tươi để tạo cảm giác sảng khoái cho vùng hốc mũi và đầu.

Nhai kẹo cao su

Một mẹo đơn giản để chống say xe là nhai kẹo cao su. Các cử động của hàm khi nhai giúp làm giảm xung đột tín hiệu giữa mắt và tai. Các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau đầu… cũng thuyên giảm đáng kể.

So với các hương vị khác, kẹo cao su bạc hà mang lại hiệu quả cao nhất. Thành phần methol trong tinh dầu bạc hà có hiệu ứng làm mát, giúp não bộ tăng cường hoạt động, làm thông mũi họng và át bớt các loại mùi gây khó chịu trên xe.

Ăn bánh quy, bánh mì

Thực phẩm thô từ bột mì thường được khuyên dùng cho người dễ say xe. Trước khi lên xe khoảng 30 phút, bạn nên ăn mẩu bánh mì hoặc bánh quy nhỏ. Các thực phẩm này chứa axit amin, khi kết hợp với men trypsin do tuyến tụy tiết ra giúp trấn tĩnh thần kinh. Ngoài ra, lượng tinh bột trong bánh mì và bánh quy cũng giúp lấp đầy dạ dày.

Ngửi vỏ cam hoặc quýt

Loại trái cây dạng múi chống say xe rất hiệu quả, đặc biệt là vỏ cam và quýt. Trước khi lên xe, bạn bóc vỏ cam hoặc quýt, nặn nhẹ cho tiết ra các tinh dầu. Hít tinh dầu trong khoảng 3-5 phút có thể giúp thư thái tinh thần, giảm co thắt dạ dày. Nếu say xe nặng, bạn có thể cuộn tròn vỏ cam hoặc quýt lại và nhét vào mũi, tinh dầu sẽ giải phóng khoang mũi, giảm cảm giác buồn nôn.

Trong quá trình ngồi xe, bạn nên mang theo vài quả cam hoặc quýt để nhâm nhi. Vitamin C trong 2 loại quả này giúp cơ thể nạp năng lượng, xua tan uể oải.

Dùng lá trầu không

Trước khi lên xe khoảng 15 phút, bạn xé nát hoặc hơ nóng khoảng 3-4 lá trầu không, sau đó đặt lên rốn. Lá trầu có tác dụng làm ấm vùng rốn, khử tính hàn làm cơ thể ấm hơn. Mặt khác, mùi của lá trầu không còn khử được mùi xăng xe một cách hiệu quả.

Lưu ý dành cho người bị say xe

Chọn vị trí ngồi phù hợp

Việc chọn vị trí ngồi cũng góp phần giảm thiểu tình trạng say xe. Khi lên xe, bạn ưu tiên ghế ngồi ở phía đầu hoặc giữa xe. Cuối xe được cho là vị trí tối kỵ cho những người say xe bởi trong quá trình di chuyển dễ bị xóc gây ra buồn nôn, đặc biệt ở những ghế ngồi trên phần bánh xe.

Khi ngồi, bạn nên hướng thẳng đầu về phía trước, tránh nhìn qua cửa sổ. Khung cảnh di chuyển lùi dễ làm đầu choáng váng.

Không sử dụng điện thoại

Khi xe chạy, cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng vì lắc lư. Nếu bạn xem điện thoại, mắt và não bộ vẫn phải tập trung để tiếp nhận thông tin từ thiết bị này nên càng dễ xảy ra tình trạng hoa mắt và chóng mặt. Thay vào đó, bạn hãy nghe một bài hát yêu thích và ngủ một giấc sâu để lãng quên cơn say xe.

Ăn nhẹ trước khi lên xe

Đừng khởi hành với dạ dày rỗng, bởi cơ thể cạn năng lượng sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, các triệu chứng say xe càng đến nhanh hơn. Hãy uống nước lọc và ăn nhẹ bánh mì, khoai lang luộc… trước khi lên xe.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá no hoặc ăn nhiều thức ăn chứa dầu mỡ, đặc biệt là tránh xa bia rượu, cà phê. Khi ăn nhiều chất béo hoặc chất kích thích sẽ dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu và đầu óc lâng lâng.