Bất ngờ về điểm du lịch đông nhất cả nước dịp 30/4

Lần đầu vươn lên dẫn đầu cả nước về lượng khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Song, địa phương đối mặt "bài toán" để khách chi tiêu nhiều hơn.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5.

Về quê nghỉ lễ 30/4, Việt Hà (23 tuổi) dành ban ngày tham quan Tràng An và Thung Ui, còn buổi tối dạo phố cổ Hoa Lư. Theo anh, Tràng An trong dịp lễ đông hơn đáng kể so với ngày thường. Anh đến mua vé từ 7h nhưng phải hơn 10h mới có thể lên thuyền tham quan.

Trong khi đó, Thung Ui vắng khách hơn. Đây là lần thứ 2 anh quay lại điểm đến này, nhận thấy so với dịp Tết Nguyên đán, Thung Ui đã bổ sung thêm nhiều hoạt động trải nghiệm và chương trình biểu diễn.

Tuy nhiên, khu du lịch chỉ phù hợp tham quan một lần, do các hoạt động như chèo thuyền, nghỉ dưỡng chưa thực sự hấp dẫn so với Tràng An, Bái Đính hay Tam Cốc.

Tại phố cổ Hoa Lư xảy ra tình trạng "quá tải" do có màn trình diễn flyboard (ván bay) tạo cảm giác mới lạ. "Du khách đổ về quá đông nên có phần hơi ngột ngạt, tôi chủ yếu đi chỉ để ngắm người", Hà nói với Tri Thức - Znews.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG DẪN ĐẦU LƯỢNG KHÁCH TRONG KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4-1/5/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn Ninh Bình TP.HCM Khánh Hòa Đà Nẵng Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Lâm Đồng Lào Cai Huế Lượt khách Triệu lượt 2.8 1.69 1.5 1.46 1.45 1.35 1.34 0.97 0.8 0.61

Dẫn đầu ngoạn mục

Trải nghiệm của Việt Hà phản ánh phần nào bức tranh du lịch Ninh Bình trong kỳ nghỉ lễ, khi lượng khách tăng mạnh và dồn về nhiều điểm đến. Anh là một trong gần 2,8 triệu lượt khách đổ về Ninh Bình dịp này, giúp địa phương lần đầu dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

"Sức hút của Ninh Bình đến từ nhiều hoạt động, sự kiện và sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ du khách", ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, nhận định.

Trong tổng số gần 2,8 triệu lượt khách; khách nội địa đạt 2,5 lượt; khách quốc tế đạt 274.563 lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng , tăng 205,1% so với năm trước.

Du khách xếp hàng chờ mua vé đi thuyền ở Tràng An ngày 2/5.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức tăng trưởng, mà còn ở sự phân bổ khách giữa các khu, điểm. Nếu trước đây khách tập trung chủ yếu tại Tràng An, Tam Cốc hay Bái Đính, thì năm nay khu vực du lịch biển lần đầu được khai thác sau sáp nhập đã thu hút hơn 329.000 lượt khách.

Các điểm khác vẫn duy trì lượng khách cao như Tràng An (108.500 lượt), Bái Đính - Thung Ui (54.103 lượt), Thung Nham (49.954 lượt), Tam Cốc - Bích Động (42.347 lượt), Công viên nước (52.182 lượt).

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú tăng mạnh, đặc biệt trong các ngày cao điểm. Công suất bình quân toàn tỉnh đạt trên 75%, riêng các khu vực trọng điểm như Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và ven biển đạt 95-100% trong các tối 26/4, 30/4 và 1/5, nhiều cơ sở ghi nhận tình trạng kín phòng.

Lợi thế của Ninh Bình đến từ vị trí gần các trung tâm lớn, giao thông thuận tiện, hội tụ nhiều loại hình trải nghiệm từ tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng. Các điểm tham quan như Tràng An - Bái Đính, cố đô Hoa Lư, hang Múa, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham hay Vườn quốc gia Cúc Phương tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Thung Ui - điểm đến mới được Ninh Bình khai thác từ dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Ninh Bình đang dần trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong hành trình của khách quốc tế khi đến miền Bắc, nằm trong trục liên kết Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long. Phần lớn du khách quốc tế đến Hà Nội đều kết hợp ghé thăm Ninh Bình.

Theo Sở Du lịch tỉnh, các khu, điểm và cơ sở kinh doanh đã chủ động nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, niêm yết giá công khai và hỗ trợ du khách. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức đồng bộ, tạo không khí sôi động xuyên suốt kỳ nghỉ.

Một điểm mới đáng chú ý là việc khai thác du lịch biển sau sáp nhập, với đường bờ biển dài khoảng 92 km. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường trong suốt kỳ nghỉ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Doanh thu "nghìn tỷ'

Tuy nhiên, phía sau "bức tranh" tăng trưởng ngoạn mục là một nghịch lý. Dù dẫn đầu cả nước về lượng khách, doanh thu du lịch của Ninh Bình chỉ xếp thứ 5, sau TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Mức chi tiêu bình quân khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượt khách cho thấy đặc điểm du lịch ngắn ngày, chi phí tiết kiệm và thiếu dịch vụ gia tăng giá trị.

Cơ cấu chi tiêu du lịch cũng phản ánh rõ điều này khi lưu trú chỉ chiếm 5,4% tổng doanh thu, trong khi nhà hàng chiếm 45,4%, vận chuyển (12,2%), vé tham quan (7,6%), bán hàng và quà lưu niệm (14,1%), dịch vụ khác (15,3%).

CƠ CẤU CHI TIÊU CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN NINH BÌNH TRONG THÁNG 3/2026 Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Nhãn Hoạt động lưu trú Hoạt động nhà hàng Vận chuyển Vé tham quan Bán hàng và quà lưu niệm Dịch vụ khác

% 5.4 45.4 12.2 7.6 14.1 15.3

Thực tế, phần lớn du khách đến Ninh Bình trong ngày hoặc lưu trú ngắn, hạn chế chi tiêu ngoài các dịch vụ cơ bản. Lợi thế vị trí gần Hà Nội và các trung tâm du lịch lớn vừa giúp thu hút khách, vừa khiến các tour dễ dàng quay đầu trong ngày. Ngoài ra, nhiều điểm tham quan có tính tương đồng về trải nghiệm cũng khiến du khách có xu hướng chọn lọc, rút ngắn hành trình.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, từng nhận định Ninh Bình có tiềm năng và hạ tầng tốt, song thời gian lưu trú của du khách chưa dài.

"Du khách không thể 'ăn mãi một món' mà luôn mong đợi trải nghiệm mới. Ninh Bình cần kết nối các sản phẩm thành chuỗi hoạt động xuyên suốt ngày và đêm, cả giữa tuần và cuối tuần, để giữ chân du khách lâu hơn", ông nói.

Góc check-in "hot" tại Thung Ui được ví như bối cảnh phim cổ trang.

Năm nay, địa phương đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế. Để đạt mục tiêu này và cũng để hút khách chi tiêu nhiều hơn, tỉnh dự kiến triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, đến tái cấu trúc sản phẩm và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Trong đó, trọng tâm là đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch chất lượng cao, kết hợp công nghệ như AI, VR/AR, mở rộng các loại hình như MICE, sự kiện, âm nhạc, điện ảnh, đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với làng nghề.

Địa phương cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh quảng bá với thương hiệu "Ninh Bình - Thủ phủ di sản, sinh thái, sáng tạo", đồng thời cải cách cơ chế phối hợp và thu hút đầu tư.

"Chúng tôi hi vọng mở rộng không gian du lịch theo hướng đa dạng sản phẩm, tăng liên kết vùng và nâng sức hút điểm đến, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, sẵn sàng đón những dòng khách lớn hơn trong thời gian tới", Giám đốc Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.

Du khách tấp nập tại khu du lịch sinh thái Tràng An sáng 2/5.