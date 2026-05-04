Bài học sau sự cố VĐV flyboard và du khách 'chìm' dưới hồ ở Ninh Bình

Sự cố flyboard tại hồ núi Lớ khiến vận động viên và du khách chìm xuống nước. Đơn vị quản lý thừa nhận đây là bài học trong tổ chức, sẽ siết chặt quy trình sau sự việc.

Vận động viên bay flyboard tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, chiều 30/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Khoảng 10h30 ngày 3/5, trong lúc điều khiển thiết bị flyboard (ván bay) đưa một nữ du khách trải nghiệm trên mặt nước tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), vận động viên Tommy Phạm, 42 tuổi, bất ngờ gặp sự cố. Cả hai sau đó rơi xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát và chìm dưới hồ.

Nữ du khách biết bơi và được cứu sống nhanh chóng, còn vận động viên (VĐV) chìm sâu dưới nước cùng các thiết bị. Sau khoảng 15 phút, Tommy được cứu trong tình trạng bị đuối nước, ngất xỉu, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình lên Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe anh ổn định, có thể sớm xuất viện.

"Đây là bài học sâu sắc trong công tác tổ chức của chúng tôi. Đơn vị sẽ không cho khách trải nghiệm trong thời gian khảo sát, siết chặt hơn các điều kiện an toàn, kể cả khi khách có yêu cầu", Nguyễn Thị Thanh Thủy, Quản lý đội Flyboard Mũi Né (đơn vị chủ quản), nói với Tri Thức - Znews.

Nguyên nhân

Theo chị Thủy, sự cố xảy ra trong thời điểm đơn vị khảo sát khu vực hồ núi Lớ, không phải khung giờ phục vụ khách trải nghiệm. Trước đó, nữ du khách Hà Nội đã đăng ký bay trong 3 ngày nhưng chưa được sắp xếp do vướng lịch VĐV. Khi biết đội khảo sát tại khu vực mới, khách chủ động di chuyển đến và chờ từ sáng đến trưa.

Sau khi khảo sát xong, đội đưa toàn bộ thiết bị (bao gồm cả áo phao) lên bờ, các phương tiện hỗ trợ cũng di tản. Du khách liên tục đề nghị được trải nghiệm ngay do không thể chờ đến buổi chiều.

"Chúng tôi có hỏi rõ khả năng bơi và được xác nhận bơi tốt nên đồng ý", đại diện đơn vị nói.

VĐV và du khách gặp sự cố khi bay flyboard tại hồ Núi Lớ sáng 3/5. Ảnh: Cắt từ video.

Trong quá trình bay, thiết bị gặp sự cố do rác bị hút vào động cơ. Hệ thống bay có cơ chế tự đẩy rác nhỏ, nhưng với vật cản lớn sẽ kích hoạt chế độ an toàn khiến động cơ dừng đột ngột. Hệ thống mất kiểm soát trong thời gian ngắn khiến VĐV và du khách rơi tự do.

VĐV đã cố đẩy du khách lên mặt nước 1-2 lần trước khi chìm xuống do ống nước bị quấn vào chân vịt. Thiết bị khá nặng nên việc xử lý gặp khó khăn. Khi được đưa lên bờ, anh được sơ cứu theo đúng quy trình, sau đó chuyển ngay đến bệnh viện để được xử lý chuyên môn.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy vận động viên không gặp chấn thương nghiêm trọng, chỉ có một lượng nhỏ nước vào phổi và hiện đã hồi phục.

"Chúng tôi chưa triển khai dọn rác tại điểm khảo sát để đảm bảo an toàn như các đêm trước ở Hoa Lư, nhưng lại đồng ý cho khách thử. Rác bị cuốn vào động cơ của thiết bị flyboard dẫn đến sự cố", chị thừa nhận.

Sau sự cố, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư thông báo tạm dừng hoạt động trình diễn flyboard tại hồ Núi Lớ, "do phát sinh sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn" nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Vận động viên bay flyboard tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, tối 1/5. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Lần đầu "bay" ở miền Bắc

Đại diện Flyboard Mũi Né cho biết hoạt động flyboard có hai hình thức. Với trải nghiệm cơ bản, khách sẽ mặc áo phao và chỉ thực hiện động tác đơn giản. Với các bài biểu diễn hoặc quay video theo kịch bản, việc mặc áo phao có thể hạn chế chuyển động, do đó phải thay bằng hệ thống cứu hộ trực sẵn phía dưới.

Lý giải về việc khách gặp sự cố không mặc áo phao, chị Thủy cho biết đặc thù bay đôi cần sự linh hoạt, áo phao sẽ khiến vận động viên khó ôm khách để điều khiển. Tuy nhiên, theo quy định về an toàn giao thông đường thủy và hoạt động thể thao dưới nước, việc không trang bị áo phao cho người tham gia là vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản.

VĐV Tommy phục hồi, sớm có thể xuất viện. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trong ba ngày 30/4-2/5, đội đã biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư với kịch bản thay đổi mỗi ngày để thu hút khán giả. Đêm thứ 3 bị chậm khoảng một tiếng do điều chỉnh hiệu ứng, khiến một số khán giả phải chờ lâu.

Đến sáng 3/5, đơn vị dự định tổ chức thêm một buổi biểu diễn miễn phí để "bù lại" cho khán giả, mở hoạt động trải nghiệm buổi chiều, tuy nhiên đã tạm dừng sau sự cố.

Đơn vị cho biết luôn thiết lập nhiều lớp an toàn, gồm phương tiện cứu hộ chuyên dụng (môtô nước), lực lượng hỗ trợ dưới nước, thuyền phối hợp, cùng hệ thống giám sát từ trên cao bằng drone và quan sát trực tiếp. Khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận trong thời gian ngắn.

Theo chị Thủy, hoạt động flyboard được tổ chức với mục tiêu quảng bá du lịch, đưa các VĐV quốc tế đến Việt Nam và giới thiệu cảnh quan, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Trước đó, nhiều VĐV quốc tế chủ động liên hệ tham gia vì yêu thích Việt Nam và đánh giá cao cảnh quan. Đây cũng là lần đầu Tommy trình diễn trên nền nhạc Việt vào dịp lễ 30/4, thay vì nhạc quốc tế do anh tự phối.

Vận động viên bay flyboard tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, tối 30/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát triển. Người chơi đứng trên một thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ môtô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật.

Tommy Phạm là nhà vô địch flyboard thế giới và kỷ lục gia Guinness với thành tích 43 cú nhào lộn trong một phút.

Hồ Núi Lớ rộng hơn 50 ha, sâu trung bình 4-5 m, là hồ nước ngọt nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của Ninh Bình, được bao quanh bởi núi đá vôi, thường kết hợp tham quan với khu vực chùa Vàng.

