Tạm dừng trình diễn flyboard tại Hoa Lư sau sự cố khách 'chìm' dưới hồ

Hoạt động biểu diễn và trải nghiệm flyboard tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) tạm dừng từ tối 3/5 sau sự cố kỹ thuật trong lúc phục vụ du khách.

Vận động viên flyboard và du khách cùng chìm dưới hồ núi Lớ, Hoa Lư, Ninh Bình trong sáng 3/5. Ảnh: Cắt từ video.

Tối 3/5, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) thông báo tạm dừng hoạt động trình diễn flyboard (ván bay) tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, sau sự cố xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc vận động viên flyboard hỗ trợ một nữ du khách trải nghiệm bay trên mặt nước, sự cố bất ngờ xảy ra khiến cả hai hạ dần xuống nước và sau đó chìm xuống hồ. Lúc sau, nữ du khách tự nổi lên và bơi chờ ứng cứu, trong khi vận động viên bị chìm dưới nước trước khi được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ.

Ban tổ chức (BTC) sự kiện cho biết đến nay toàn bộ vận động viên và du khách đều an toàn. "Do phát sinh sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ buộc phải tạm thời hoãn lại nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất", đại diện BTC thông tin.

Trước đó, hoạt động flyboard được tổ chức biểu diễn tại hồ Kỳ Lân, thuộc phố cổ Hoa Lư từ tối 30/4, thu hút đông đảo người dân và du khách, có thời điểm còn xảy ra ùn ứ cục bộ. Sau 3 ngày biểu diễn, các vận động viên di chuyển đến hồ Núi Lớ, cách địa điểm cũ khoảng một km, để tiếp tục biểu diễn và phục vụ trải nghiệm từ sáng 3/5.

Flyboard là môn thể thao mạo hiểm dưới nước, sử dụng thiết bị phản lực để đẩy người chơi lên độ cao khoảng 8-12 m.

Vận động viên Flyboard trình diễn tại hồ Kỳ Lân, phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, tối 30/4. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết trong 9 ngày của hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, địa phương đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt, khách quốc tế hơn 274.000 lượt. Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách lớn như Tràng An, khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui, khu sinh thái Thung Nham và khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, nhờ các sản phẩm du lịch mới và đa dạng trải nghiệm.