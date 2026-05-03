KDL Trung Quốc xin lỗi vì màn 'thả thính' quá đà của diễn viên

Khu du lịch mới nổi tại Trung Quốc và diễn viên nhập vai phải lên tiếng xin lỗi sau khi các màn tương tác mang tính gợi cảm với du khách gây tranh cãi.

Diễn viên nhập vai có những màn "thả thính" du khách gây tranh cãi tại Trung Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Khu nghỉ dưỡng ở Cát Tiên Thôn (làng Gexian) tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, đã công khai xin lỗi sau khi vấp phải chỉ trích liên quan đến các màn tương tác không phù hợp giữa diễn viên NPC (nhân vật nhập vai) và du khách. Trong thông báo phát đi ngày 2/5, khu du lịch này cho biết "rất coi trọng sự việc" và sẽ lập tức triển khai các biện pháp chấn chỉnh.

Những ngày gần đây, một số diễn viên NPC tại Cát Tiên, trong đó có nhân vật "Xiaohuangyu", bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm sự nổi tiếng là tranh cãi khi các màn biểu diễn và tương tác với du khách mang tính tán tỉnh, bị cho là vượt giới hạn.

Một số hành động gây phản ứng như đội khăn voan cô dâu màu đỏ hay dùng môi đưa kẹo mút vào miệng du khách. Các tương tác này bị chỉ trích rộng rãi, đặc biệt trong bối cảnh khu du lịch có nhiều trẻ vị thành niên. Phía khu du lịch cam kết điều chỉnh tiêu chuẩn tương tác, tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho diễn viên và xây dựng cơ chế giám sát dài hạn.

Cùng ngày, diễn viên đảm nhận nhân vật "Xiaohuangyu" cũng đăng video xin lỗi trên mạng xã hội, cho biết sẽ tương tác với du khách theo cách phù hợp và thân thiện hơn trong thời gian tới.

Diễn viên với nickname "Xiaohuangyu" nổi tiếng gần đây với những màn tương tác gợi cảm với du khách. Ảnh: Weibo, Sohu.

Trước đó, ngày 1/5, tạp chí Minsheng Weekly (trực thuộc People's Daily) đăng bài bình luận với tiêu đề "NPC tại khu du lịch, đừng liên tục thử giới hạn".

Bài viết cho rằng về nguyên tắc, các diễn viên NPC cần đóng vai trò truyền tải văn hóa và làm phong phú trải nghiệm du khách. Tuy nhiên, một số điểm đến đang rơi vào cạnh tranh thiếu lành mạnh, quá phụ thuộc vào yếu tố "gây sốt" trên mạng xã hội, khiến nội dung biểu diễn có xu hướng lệch sang hướng dung tục.

Theo phân tích, các màn trình diễn dựa trên yếu tố tán tỉnh khó có thể duy trì sự phát triển lâu dài của du lịch trải nghiệm. Dù có thể thu hút sự chú ý và tăng lượng khách trong ngắn hạn, chúng thiếu chiều sâu văn hóa và giá trị nội tại, dễ gây tranh cãi. Ngoài ra, mô hình này cũng dễ bị sao chép. Khi bị nhân rộng, các trải nghiệm tương tự nhanh chóng trở nên nhàm chán, làm giảm sức hút đối với du khách.

Bài viết nhấn mạnh du lịch nhập vai đang là xu hướng lớn, nhưng không đồng nghĩa với việc cho phép thử nghiệm thiếu kiểm soát. Trải nghiệm cần được xây dựng trên nền tảng văn hóa địa phương, đặc trưng vùng miền và di sản, thay vì chỉ thay đổi bề ngoài như trang phục hay bối cảnh.

Những chuỗi đèn rực sáng ở một góc thôn Cát Tiên ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, năm 2024. Ảnh: CGTN.