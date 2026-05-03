Phá dỡ khách sạn 9 tầng bên hồ Gươm

Khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ bắt đầu được phá dỡ từ đầu tháng 5 để phục vụ dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm.

Ban Quản lý dự án phường Hoàn Kiếm quây tôn và che chắn mặt tiền khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, trưa 3/5. Ảnh: Châu Sa, Trần Hiền.

Từ sáng 2/5, lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ các hạng mục của khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhằm tạo mặt bằng xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm.

Cơ quan chức năng tiến hành phá dỡ công trình theo phương thức từ trên xuống. Một số máy xúc được đưa lên tầng thượng để tháo dỡ các hạng mục, công nhân làm việc xuyên trưa.

Từ cuối tháng 2, khách sạn ngừng đăng bài trên các Fanpage và dừng nhận khách từ cuối tháng 3. Đơn vị mất khoảng một tháng để thu dọn, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Tọa lạc tại số 26 Lý Thái Tổ, khách sạn boutique cao 9 tầng được khởi công từ năm 2019 và chính thức mở cửa vào tháng 5/2025. Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để đến các điểm tham quan như: hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, nhà hát múa rối nước Thăng Long hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Cơ quan chức năng xuyên trưa phá dỡ khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 3/5. Ảnh: Châu Sa.

Trên nền tảng Tripadvisor, khách sạn đạt điểm tuyệt đối 5/5 với 719 lượt đánh giá, trong đó có 711 đánh giá 5 sao, nằm trong top 3 khách sạn tốt nhất khu vực Hoàn Kiếm. Nhiều du khách đánh giá cao cơ sở vật chất mới, sạch sẽ, nhân viên chuyên nghiệp, vị trí thuận lợi và khả năng cách âm tốt.

Khách sạn có khoảng 52 phòng, chia thành nhiều hạng. Phòng Deluxe Room City View (22 m2) giá từ 5,1 triệu đồng/đêm; Junior Suite with Balcony (28 m2) từ 7,6 triệu đồng/đêm; Junior Suite with Lake View cùng diện tích, hướng hồ Hoàn Kiếm, từ 8,9 triệu đồng/đêm.

Các hạng cao cấp hơn gồm Oriental Suite Balcony (45 m2) từ 8,9 triệu đồng/đêm; Family Connecting Room từ 9,9 triệu đồng/đêm. Aurora Suite with Lake View là hạng phòng cao nhất, diện tích khoảng 50 m2, tầm nhìn trực diện hồ Hoàn Kiếm, giá dao động 11-22 triệu đồng/đêm, có thể tăng vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm.

Khách sạn áp dụng giờ nhận phòng từ 14h và trả phòng trước 12h hôm sau, giá đã bao gồm buffet sáng. Ngoài lưu trú, cơ sở có nhà hàng Yoki, bể bơi trong nhà và phục vụ các set menu món Việt cho khách đoàn, giá từ 350.000 đồng/người, gồm các món như bún chả, chả giò, phở bò, gỏi cuốn, chè hạt sen long nhãn.

Bên trong khách sạn trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được chia thành hai phân kỳ. Phân kỳ 1 gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức không gian quảng trường với các hạng mục như san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe, đồng thời chỉnh trang một số công trình và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5.

Phân kỳ 2 sẽ triển khai theo dự án riêng sau khi được phê duyệt, trong đó nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khoảng 3 tầng, kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Các giải pháp kỹ thuật cũng sẽ được tính toán để đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo tồn trong quá trình thi công.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, việc nghiên cứu phân kỳ 2 sẽ được thực hiện thận trọng, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và định hướng chung của thành phố.

