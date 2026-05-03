Vườn quốc gia Côn Đảo cảnh báo

Vườn quốc gia Côn Đảo khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn. Thói quen này khiến động vật mất bản năng hoang dã, gia tăng nguy cơ tấn công và ảnh hưởng hệ sinh thái.

Đàn khỉ tràn ra đường ở Côn Đảo, TP.HCM, tháng 10/2025.

Ngày 3/5, Vườn quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) khuyến cáo du khách không cho khỉ ăn trong quá trình tham quan.

Theo đơn vị này, hành động tưởng như vô hại lại có thể làm thay đổi tập tính tự nhiên của khỉ, khiến chúng dần phụ thuộc vào con người, chủ động tiếp cận và tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho du khách. Bên cạnh đó, các loại thức ăn không phù hợp còn ảnh hưởng đến sức khỏe của khỉ, từ đó làm mất cân bằng hệ sinh thái.

Khi được cho ăn thường xuyên, khỉ có thể mất dần bản năng kiếm ăn trong tự nhiên, dẫn đến việc phá hoại hoa màu, cây trồng. Việc tiếp xúc gần cũng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh giữa người và động vật. Trong một số trường hợp, khỉ có thể tấn công, giật đồ dùng hoặc thức ăn của du khách.

Ngoài ra, do hình thành thói quen chờ thức ăn, khỉ thường tập trung ven đường, gây mất an toàn giao thông. "Vì một môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện với thiên nhiên, chúng tôi đề nghị du khách không cho khỉ ăn, không trêu chọc và giữ khoảng cách an toàn khi gặp khỉ", đại diện Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết.

Cơ quan chức năng đã dựng biển cảnh báo du khách không chỏ khỉ ăn ở Côn Đảo.

Tại các tuyến đường ven núi ở Côn Đảo, du khách dễ dàng bắt gặp những đàn khỉ xuất hiện ngay bên lề đường. Nhiều cá thể tỏ ra dạn dĩ, thậm chí nô đùa cùng con người. Những con khỉ nhỏ nhanh nhẹn leo trèo trên cành cây, chuyền tay nhau trái rừng, trong khi một số khác ngồi bên vệ cỏ quan sát dòng xe qua lại mà không tỏ ra e ngại.

Theo kết quả điều tra năm 2024 của Chương trình Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam, Vườn quốc gia Côn Đảo hiện có khoảng 1.500-2.000 cá thể khỉ đuôi dài, phân bố rộng ở nhiều sinh cảnh như bờ biển, rừng lùn ven biển, rừng thứ sinh và rừng nguyên sinh. Thức ăn chủ yếu của loài này là lá, hoa quả và các bộ phận của cây, song đôi khi chúng cũng ăn thêm ốc, cua biển hoặc trứng.

Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận 38 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) tại khu vực Hòn Tài Lớn.

Côn Đảo có 16 đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 76 km2, cách phường Vũng Tàu khoảng 185 km, cách trung tâm TP.HCM khoảng 230 km.

Hệ sinh thái biển phong phú với rừng ngập mặn, cỏ biển và rạn san hô. Các nghiên cứu ghi nhận khoảng 1.725 loài sinh vật biển, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Côn Đảo là một trong những nơi có số lượng rùa biển lên đẻ nhiều nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á - Ấn Độ Dương.

Du khách có thể trải nghiệm xem rùa đẻ trứng, thả rùa con, lặn ngắm san hô, khám phá rừng hoặc quan sát chim biển. Cảnh quan nổi bật gồm rừng nguyên sinh, bãi biển, rạn san hô và các điểm như Đầm Tre, bãi Đầm Trầu, bãi Ông Đụng, đỉnh Thánh Giá, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau.

Bên cạnh đó, Côn Đảo còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử quan trọng như nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, nghĩa trang Hàng Keo, cùng các công trình văn hóa như chùa Núi Một, miếu Bà Phi Yến, miếu Cậu.