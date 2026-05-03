Khách sạn bị tố thu phí phục vụ 2,5 triệu, bia 900.000 đồng

Khách sạn tại Đắk Lắk bị phản ánh “chặt chém” khi thu phí phục vụ một bữa ăn tối tới 2,5 triệu đồng và bán bia Heineken giá 900.000 đồng/thùng.

Lãnh đạo phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã nắm thông tin và đang xác minh vụ việc một khách sạn trên địa bàn bị phản ánh “chặt chém” giá dịch vụ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng phản ánh trải nghiệm khi lưu trú tại một khách sạn thuộc khu phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu. Nội dung bài viết cho rằng cơ sở này thu nhiều loại phí dịch vụ với mức giá cao bất thường, gây bức xúc.

Bài đăng của du khách trên mạng xã hội.

Kèm theo phản ánh là hình ảnh một hóa đơn bán lẻ ghi tay, thể hiện nhiều khoản chi phí như: phí phục vụ ăn tối ngày 29/4 là 1,8 triệu đồng; phí phục vụ ăn sáng ngày 30/4 là 900 nghìn đồng; phí phục vụ ăn tối ngày 30/4 lên đến 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hóa đơn còn liệt kê các khoản như 2 lò than 200 nghìn đồng, 2 thùng bia Heineken 1,8 triệu đồng (tương đương 900 nghìn đồng/thùng, cao gấp khoảng 2 lần giá thị trường).

Hoá đơn của khách sạn tính phí 900.000 đồng/ thùng bia cùng các khoản phụ thu bữa ăn hơn 5 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền khách phải thanh toán là 10.875.000 đồng.

Đáng chú ý, bài đăng cho rằng khách sạn thu phí cao đối với việc khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào, đồng thời áp dụng nhiều khoản phụ thu liên quan đến dọn dẹp và phục vụ.

Thông tin đến PV Báo điện tử VTC News, đại diện khách sạn cho biết, cơ sở này không “chặt chém” mà đã niêm yết giá rõ ràng. Theo người này, nhóm khách đặt phòng ban đầu chỉ đăng ký 4 người lưu trú, nhưng sau đó tổ chức ăn uống, tụ tập lên tới khoảng 30 người.

“Khách mang hải sản từ bên ngoài vào, ăn uống đông, sử dụng nhiều nước ngọt để tắm rửa, bày biện rất nhiều nên nhân viên phải dọn dẹp vất vả. Vì vậy khách sạn mới tính thêm phí phục vụ và vệ sinh. Lò than họ sử dụng nhiều, mỗi lò phục vụ cho nhiều người nên có phụ thu. Vì khách sạn mặt biển nên giá bia như vậy là không quá cao”, đại diện khách sạn giải thích.

Đại diện khách sạn giải thích thêm, ngoài phí dịch vụ ăn tối ra thì buổi sáng, các khách này còn kêu đồ ăn, nước của quán bên cạnh về khách sạn ăn uống nên cơ sở này tính phí phụ thu là hợp lý.

Cũng theo khách sạn, mức giá bia và các dịch vụ đều đã được niêm yết trước đó. Tuy nhiên, sau khi sự việc được phản ánh trên mạng xã hội và cơ quan chức năng vào cuộc làm việc, cơ sở này đã hoàn trả lại hơn 2 triệu đồng cho nhóm khách.