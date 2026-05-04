Kỷ lục trên đỉnh Yên Tử

Lượng khách đến Yên Tử (Quảng Ninh) tăng mạnh đạt hơn một triệu lượt chỉ sau 4 tháng, vượt mục tiêu của cả năm.

Chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất trên đỉnh núi và cũng là nơi linh thiêng nhất. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Ngày 4/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết trong kỳ nghỉ lễ 30/4, quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón khoảng 41.600 lượt khách. Các điểm di tích chính như chùa Hoa Yên, chùa Đồng luôn tấp nập dòng người tham quan, vãn cảnh, tìm về sự tĩnh tại.

Nhờ công tác phân luồng khoa học và đảm bảo an ninh trật tự đồng bộ, Yên Tử tiếp tục giữ vững hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn.

Đến nay, Yên Tử đã đón khoảng 1 triệu lượt du khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt chỉ tiêu của cả năm 2026. Trong đó, khách lên núi đạt trên 655.000 lượt, các chùa tuyến ngoài và Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm đạt 345.600 lượt khách.

Trước kỳ nghỉ lễ kép Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Yên Tử chủ động phương án đón tiếp, tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo công tác quản lý, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạo nên kỳ nghỉ trọn vẹn cho du khách.

Du khách viếng đỉnh thiêng Yên Tử hồi tháng 6/2025. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Trung tâm Bảo tồn di sản Yên Tử liên tục cảnh báo tình trạng du khách trượt ngã trên núi. Theo đó, vào mùa xuân, thời tiết tại khu di tích thường ẩm ướt, có sương mù, khiến nền đá trên các tuyến leo núi dễ trơn trượt.

Du khách được khuyến cáo lựa chọn giày có độ bám tốt, di chuyển cẩn trọng để đảm bảo an toàn; trong trường hợp khẩn cấp, có thể liên hệ đường dây hỗ trợ để được trợ giúp kịp thời.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử nằm trên địa bàn Quảng Ninh, trải rộng khoảng 9.295 ha, gồm hai cụm chính. Cụm dọc tuyến từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan bao gồm các công trình như chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm). Cụm trung tâm kéo dài từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng.

Các điểm như chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Trước đó, khu di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.

Năm 2026, Yên Tử đặt mục tiêu đón ít nhất một triệu lượt khách. Chính sách miễn phí tham quan và trông giữ xe trong giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng góp phần thu hút du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến.

Du khách thập phương hành hương về chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Ảnh: Chùa Yên Tử.