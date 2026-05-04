Ninh Bình đông khách nhất, TP.HCM thu 'đậm' nhất kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận khoảng 12 triệu lượt khách, cho thấy nhu cầu du lịch bùng nổ. Nhiều địa phương đón lượng khách và doanh thu vượt kỳ vọng.

Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP.HCM gần như không còn khoảng trống trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hoài Bảo.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) và 30/4-1/5, ngành du lịch phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hầu hết địa phương du lịch trọng điểm đều ghi nhận tín hiệu tích cực, trong đó Ninh Bình dẫn đầu cả nước về lượng khách. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%, trong khi một số trung tâm du lịch và khu vực ven biển đạt trên 80%.

Hai kỳ nghỉ lễ không gộp chung nhưng diễn ra liền kề, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sắp xếp thời gian nghỉ dài ngày, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Bứt tốc

Ninh Bình gây bất ngờ khi dẫn đầu lượng khách với 2,37 triệu lượt khách, theo sau là TP.HCM (1,69 triệu), Khánh Hòa (1,5 triệu), Đà Nẵng (1,46 triệu) và Hải Phòng (1,45 triệu).

Hà Nội đón khoảng 1,45 triệu lượt khách, trong khi Quảng Ninh (1,35 triệu), Lâm Đồng (9970.000 lượt), Lào Cai (800.000 lượt) và Huế (610.000 lượt).

CÁC ĐỊA PHƯƠNG DẪN ĐẦU LƯỢNG KHÁCH TRONG KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4-1/5/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn Ninh Bình TP.HCM Khánh Hòa Đà Nẵng Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Lâm Đồng Lào Cai Huế Lượt khách Triệu lượt 2.37 1.69 1.5 1.46 1.45 1.35 1.34 0.97 0.8 0.61

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết xuyên suốt 9 ngày của hai kỳ nghỉ lễ, nhiều khu, điểm du lịch ghi nhận lượng khách lớn nhờ sản phẩm mới, nổi bật như Tràng An, khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui, khu sinh thái Thung Nham, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong những ngày chính lễ, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng ghi nhận tình trạng kín phòng hoặc đạt công suất rất cao. Riêng khu vực Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và khu vực các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95-100% trong các tối ngày 26/4, 30/4 và 1/5.

Từ tối 30/4, hoạt động biểu diễn flyboard (ván bay) lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều người chi tiền triệu để trải nghiệm cảm giác bay trên mặt nước. Tuy nhiên, sau sự cố vận động viên và du khách chìm dưới nước sáng 3/5, Ninh Bình đã tạm dừng hoạt động này.

Du khách xếp hàng chờ mua vé đi thuyền ở Tràng An ngày 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Trong khi đó, về doanh thu, TP.HCM duy trì điểm nóng với doanh thu dẫn đầu 8.700 tỷ đồng , bỏ xa các địa phương khác. Công suất phòng tại trung tâm TP.HCM và vùng biển Vũng Tàu tăng mạnh, nhất là vào các ngày cao điểm. Thị trường đảm bảo khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, không xảy ra tình trạng thiếu hụt phòng.

Ngoài ra, các "combo giá trị gia tăng" được đẩy mạnh nhằm khuyến khích chi tiêu của du khách, bao gồm các gói lưu trú kết hợp buffet tối, tiệc trà chiều, gala dinner hoặc ưu đãi từ 20% đến 30% cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như spa, gym.

Đáng chú ý, nhiều khách sạn khu vực trung tâm đã khai thác không gian sân thượng để tổ chức các chương trình ngắm pháo hoa và thưởng thức nghệ thuật, tạo điểm nhấn trải nghiệm cho du khách trong dịp lễ.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG DẪN ĐẦU DOANH THU TRONG KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4-1/5/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn TP.HCM Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Ninh Bình Quảng Ninh Khánh Hòa An Giang Huế Doanh thu Nghìn tỷ đồng 8.7 5.7 5 4.3 4.2 4.16 2.6 2.4 2.3

Bên cạnh làm mới sản phẩm cũ, nhiều điểm đến giới thiệu sản phẩm mới: Phú Thọ khai thác tour đêm "Đền Hùng linh thiêng nguồn cội"; Hà Nội ra mắt chương trình du lịch đêm tại hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; TP.HCM tổ chức các hành trình "Theo dấu chân lịch sử", "Sài Gòn đêm khoe sắc".

Quảng Trị phát triển các sản phẩm khám phá thiên nhiên như Phong Nha Valley, tour Sơn Đoòng VR 5D; Huế giới thiệu "Hoàng cung huyền ảo", tour sông Ngự Hà, trải nghiệm phá Tam Giang.

Người dân và du khách xem pháo hoa tại TP.HCM, tối 30/4. Ảnh: Hoài Bảo, Phương Lâm, Duy Hiệu, Quỳnh Danh.

Hoạt động vận chuyển du lịch diễn ra sôi động trên tất cả loại hình. Các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch đạt hệ số lấp đầy 80-100%. Ngành đường sắt tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, điều chỉnh giá vé tăng 3% nhưng đồng thời triển khai các chương trình giảm giá.

Các tuyến tàu ra đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc được tăng chuyến. Việc đưa vào khai thác một số tuyến cao tốc mới, cùng chính sách miễn phí xe buýt, tàu điện tại Hà Nội góp phần tăng khả năng kết nối.

Khách du lịch thay đổi

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày và 4 ngày diễn ra liền kề khiến dòng khách phân bổ theo nhiều đợt, thay vì tập trung vào một cao điểm duy nhất. Một số địa phương đưa vào khai thác điểm đến mới, góp phần giãn áp lực tại khu vực trung tâm và nâng cao chất lượng phục vụ, theo đánh giá của Cục Du lịch.

Xu hướng chủ đạo là ưu tiên các chuyến đi ngắn, linh hoạt, đảm bảo tiện lợi và thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ.

Các xu hướng như "slow travel" (du lịch chậm), "micro-holiday' (du lịch ngắn ngày), tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên dần thay thế các lịch trình dày đặc.

Du khách "lấp đầy" các bãi biển ở Vũng Tàu, Sầm Sơn, các khu vui chơi ở Hạ Long và TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh, Quỳnh Trang, Đinh Hà, Hoài Bảo.

Theo đại diện Cục Du lịch, sự tăng trưởng về lượng khách cùng việc đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ là kết quả của nhiều yếu tố: hạ tầng giao thông cải thiện, sản phẩm du lịch đa dạng, công tác quản lý được chuẩn bị từ sớm.

Cơ quan quản lý tại địa phương duy trì trực, công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của du khách. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.

"Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch gia tăng mà còn cho thấy tín hiệu về một mùa cao điểm hè 2026 sôi động phía trước", đơn vị nhận định.

