Khách quốc tế đến Việt Nam lại 'đông chưa từng thấy'

Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm, được đánh giá là mức cao nhất từ trước đến nay. Sự tăng trưởng đột phá đến từ chính sách visa và môi trường an toàn.

Du khách quốc tế đổ xô tham quan Hang Luồn, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 3/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết trong tháng 4, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% và là mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Theo đánh giá của Cục Du lịch, đây là lần đầu ngành du lịch ghi nhận 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, cũng là lần đầu tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm vượt mốc 8 triệu lượt.

Dù thời điểm này thường là giai đoạn chuyển sang cao điểm du lịch nội địa, lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Lượt khách Triệu lượt 2.45 2.23 2.08 2.03

Liên tục đạt kỷ lục

Về phương thức di chuyển, khách đến bằng đường hàng không đạt 7,3 triệu lượt, chiếm tỷ trọng lớn nhất; đường bộ đạt 1,4 triệu lượt và đường biển đạt 174.300 lượt.

Xét theo thị trường, châu Á tiếp tục là nguồn khách chủ lực với gần 1,5 triệu lượt trong tháng 4. Trung Quốc đại lục dẫn đầu với gần 450.000 lượt, tiếp đến là Hàn Quốc với hơn 320.000 lượt. Các thị trường châu Á khác như Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Nhật Bản cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm ước đạt 31.900 tỷ đồng , tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ, Tết.

Doanh thu 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng trưởng như sau: Cần Thơ tăng 16,1%; Hải Phòng (13,7%); Hà Nội (11,5%); Đà Nẵng (8,6%); TP.HCM (7,7%).

Khách quốc tế hòa vào không khí ngày lễ 30/4 khi mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, dán sticker quốc kỳ trên má và đội nón lá truyền thống tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM) ngày 30/4. Ảnh: Phương Lâm.

So sánh trong khu vực, Cục Du lịch nhận định kết quả của Việt Nam nổi bật khi Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm nhưng giảm 3,4%; Singapore đạt 4,4 triệu lượt trong quý I, tăng 2,8%; Indonesia đón 3,51 triệu lượt, còn Philippines đạt 1,83 triệu lượt.

"Những con số này cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng du lịch tại Đông Nam Á", đơn vị cho hay.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, Việt Nam còn tạo dấu ấn nhờ nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, cảnh quan đặc sắc và nền văn hóa giàu bản sắc.

Xu hướng phát triển các sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá bản địa đang mở ra dư địa lớn để ngành du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tinh tế của du khách quốc tế.

Khách quốc tế chờ xem pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, tối 30/4. Ảnh: Hoài Bảo, Phương Lâm, Duy Hiệu, Quỳnh Danh.

Khách Nga bứt phá

Trong 4 tháng đầu năm, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm: Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines - lần đầu góp mặt sau khi vượt Malaysia.

Đây là 10 thị trường nguồn hàng đầu đóng góp 72% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó 2 thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8%.

Đáng chú ý, sự nổi lên của các thị trường tiềm năng cho thấy cơ cấu thị trường của du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng và cân bằng hơn. Tiêu điểm là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga. Với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ, Nga trở thành điểm sáng trong bức tranh thị trường quốc tế của Việt Nam năm nay.

Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Campuchia Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Australia Philippines Lượt khách Triệu lượt 1.85 1.65 0.5 0.43 0.39 0.38 0.32 0.31 0.25 0.24

Khu vực Đông Nam Á tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, Philippines với mức tăng 73,4% đã vượt qua Malaysia để nằm trong top 10 thị trường hàng đầu.

Tiếp theo là Campuchia tăng 41,6%, Indonesia (30,1%), Singapore (29,8%) và Malaysia (21,7%), trong khi Thái Lan duy trì đà tăng ổn định ở mức 8,4%. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược với mức tăng trưởng cao 59,1%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm, với mức tăng chung 53,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sự đóng góp lớn của thị trường Nga.

Bên cạnh đó, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực như Anh (+10,4%), Pháp (+12,1%), Đức (+14,5%), Italy (+8,9%), Đan Mạch (+18,4%), Na Uy (+23,8%), Thụy Điển (+26,6%).

"Nhìn chung, cơ cấu thị trường quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu", Cục Du lịch cho biết.

Khách Nga, Philippines, Ấn Độ ngày càng tăng hiện diện tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh. Ảnh: Phương Lâm, Đinh Hà.