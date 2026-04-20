Việt Nam thu hút khách Ấn Độ mạnh nhất giữa biến động Trung Đông

Xung đột Trung Đông làm gián đoạn đường bay truyền thống, khiến du khách Ấn Độ chuyển hướng mạnh sang Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu mức tăng trưởng lượng đặt vé quốc tế.

Du khách Ấn Độ tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Biến động địa chính trị, gián đoạn chuyến bay và hạn chế không phận tại Trung Đông đang khiến du khách Ấn Độ nhanh chóng "vẽ lại" bản đồ du lịch. Thay vì các hành trình quen thuộc qua Trung Đông, nhiều người chuyển sang lựa chọn điểm đến gần hơn, dễ tiếp cận và được cho là an toàn hơn, theo Business Today.

Trong nhiều năm, Trung Đông là hành lang du lịch quốc tế quan trọng đối với du khách Ấn Độ, đặc biệt vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, các gián đoạn gần đây đang làm thay đổi xu thế này.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Ixigo, các điểm đến châu Á ghi nhận mức tăng mạnh về lượng đặt vé máy bay trong tháng này. Trong đó, Việt Nam đứng đầu với mức tăng 130% so với cùng kỳ năm trước.

Các điểm đến khác cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể, gồm: Nepal (88%), Sri Lanka (68%), Indonesia (33%), Singapore (32%) và Thái Lan (22%). Đông Nam Á nổi lên như khu vực "hưởng lợi" lớn nhất từ sự dịch chuyển này.

CÁC ĐIỂM ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VỀ DÒNG KHÁCH ẤN ĐỘ Nguồn: Nền tảng du lịch Ixigo Nhãn Việt Nam Nepal Sri Lanka Indonesia Singapore Thái Lan Lượng đặt vé máy bay % 130 88 68 33 32 22

Ở chiều ngược lại, du lịch nội địa Ấn Độ cũng tăng trưởng mạnh khi du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, dễ kiểm soát. Thành phố Udaipur ghi nhận lượng đặt vé tăng 69%, tiếp đến là Jodhpur (47%), Bagdogra - cửa ngõ đến Darjeeling và Sikkim - tăng 44%, Srinagar (41%) và Agartala (38%). Các điểm đến quen thuộc như Goa, Jammu và Dehradun cũng ghi nhận mức tăng ổn định.

Ông Aloke Bajpai, đồng sáng lập kiêm CEO Ixigo, cho biết hành vi du lịch của người Ấn Độ đang thay đổi rõ rệt. "Xu hướng mới cho thấy du khách Ấn Độ ngày càng phản ứng nhanh trước bất ổn toàn cầu, ưu tiên các chuyến đi có thời gian di chuyển ngắn, ít rủi ro trung chuyển và mang lại cảm giác chắc chắn cao hơn", ông nói.

Những năm gần đây, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng trưởng nhanh. Từ quy mô nhỏ, thị trường này đã vươn lên nhóm 10 nguồn khách trọng điểm, bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng gấp 4,5 lần so với năm 2019. Cả năm, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với năm trước, đưa quốc gia này vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của du lịch Ấn Độ trong giai đoạn 2019-2024.

Khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong quý I, Việt Nam đón khoảng 242.656 lượt khách Ấn Độ, tăng 69,3% so với cùng kỳ, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn. Cục Du lịch Quốc gia đánh giá đây là thị trường giàu tiềm năng khi Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới. Về mức độ quan tâm điểm đến, Phú Quốc dẫn đầu với lượng tìm kiếm tăng 47%, tiếp theo là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, nhu cầu của khách Ấn Độ khá đa dạng. Ngoài các tour đoàn truyền thống, thị trường này ghi nhận sự gia tăng của du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), tour gia đình, nhóm bạn và đặc biệt là du lịch cưới.

Sự kết hợp nhiều loại hình du lịch, từ khách đoàn quy mô lớn đến khách tự túc, khiến Ấn Độ trở thành thị trường đặc thù và giàu dư địa khai thác. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 1 triệu lượt khách từ thị trường này trong năm nay.

