Hỏa tốc chấm dứt đưa khách đến một khách sạn tại Huế

  • Chủ nhật, 19/4/2026 22:11 (GMT+7)
Sở Du lịch Huế yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành chấm dứt đưa khách mới đến lưu trú tại khách sạn Romance, đồng thời di chuyển khách còn lại ra khỏi cơ sở trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh khách sạn khách sạn Romance Huế tại số 14-16 đường Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Ngày 19/4, Sở Du lịch TP. Huế ban hành công văn hỏa tốc, khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance Huế ở số 14-16 đường Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa.

Theo thông báo của cơ quan thi hành án dân sự TP. Huế, việc cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá tại khách sạn này sẽ diễn ra vào ngày 21/4. Được biết, cơ sở này là tài sản thế chấp trong vụ án tranh chấp hợp đồng tính dụng giữa một chi nhánh ngân hàng trong nước và chủ đầu tư khách sạn.

Từ ngày 20/4, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với những người liên quan, bao gồm cả khách đang lưu trú. Sở Du lịch TP. Huế đề nghị các doanh nghiệp lữ hành dừng tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn, đồng thời chủ động di chuyển khách thuộc tour tuyến ra khỏi cơ sở trong thời gian sớm nhất.

Bên trong khách sạn buộc phải cưỡng chế bàn giao tài sản vào ngày 21/4.

Cơ quan này cho biết đến thời điểm cưỡng chế, nếu vẫn còn khách thuộc các công ty lữ hành quản lý, đơn vị sẽ làm việc với doanh nghiệp về hành vi có thể bị xem xét là cản trở thi hành công vụ, không đảm bảo an toàn cho du khách và ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương.

Trước đó, cơ sở lưu trú này đã dừng hoạt động từ ngày 24/3. Thời điểm đó, Sở Du lịch TP. Huế đã từng đề nghị các doanh nghiệp không đưa khách đến lưu trú tại đây trong thời gian cơ sở tạm ngừng hoạt động.

Trong quý I, Huế đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 843.000 lượt, tăng 26,7%, khách nội địa hơn 1,05 triệu lượt, tăng 35,2%. Lượng khách lưu trú đạt hơn 716.000 lượt, tăng 22,4%. Riêng tháng 3, địa phương đón gần 700.000 lượt khách, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 4.478,7 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ. Sở Du lịch TP. Huế đánh giá đây là con số ấn tượng, phản ánh rõ nét sức bật của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn đầu năm.

Trước đó, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM khuyến cáo công dân du lịch Huế không lưu trú tại khách sạn Romance Huế kể từ ngày 18/4 cho đến khi có thông báo mới.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Tranh luận trùng tu nhà hát cổ trong lăng tẩm ở Huế

Minh Khiêm Đường, nhà hát cổ xưa và duy nhất trong hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn ở Huế, trong quá trình hoàn thiện trùng tu đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về tính nguyên gốc.

09:50 15/4/2026

Khách ngoại chỉ 15 điều 'đáng giá từng phút' khi du lịch Việt Nam

Từ ẩm thực cung đình Huế, những con phố sôi động ở Hà Nội đến hang Sơn Đoòng kỳ vĩ, du khách quốc tế chỉ ra 15 trải nghiệm "đáng giá từng phút" tại Việt Nam.

13:19 16/4/2026

Biệt thự Pháp cổ ở Huế trước ngày bị phá dỡ để xây khách sạn cao cấp

Căn biệt thự Pháp cổ trên đường Lê Lợi (Huế) sắp bị phá dỡ để nhường chỗ cho dự án khách sạn cao cấp hơn 800 tỷ đồng. Đây từng là nơi sinh hoạt của giới văn nghệ sĩ sau năm 1975.

05:48 14/4/2026

Châu Sa

Ảnh: Fanpage đơn vị

    Đọc tiếp

    Canh bao nhiet do cam nhan 42-51,9 do C o Bangkok hinh anh

    Cảnh báo nhiệt độ cảm nhận 42-51,9 độ C ở Bangkok

    5 giờ trước 18:21 19/4/2026

    0

    Bangkok đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng kéo dài với chỉ số nhiệt liên tục ở mức nguy hiểm. Giới chức cảnh báo rủi ro sức khỏe gia tăng, đặc biệt với người lao động ngoài trời và khách du lịch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

