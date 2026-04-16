Khách ngoại chỉ 15 điều 'đáng giá từng phút' khi du lịch Việt Nam

Từ ẩm thực cung đình Huế, những con phố sôi động ở Hà Nội đến hang Sơn Đoòng kỳ vĩ, du khách quốc tế chỉ ra 15 trải nghiệm "đáng giá từng phút" tại Việt Nam.

Du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sức hấp dẫn của Việt Nam được ví như "tiếng gọi mê hoặc", thu hút đông đảo du khách quốc tế tìm đến khám phá. Từ việc dạo phố ở Hà Nội đến trải nghiệm biển đảo tại Cát Bà, những hoạt động tiêu biểu tại Việt Nam được tạp chí du lịch Lonely Planet đánh giá là thể hiện rõ nét vẻ đẹp của châu Á.

Quyết định khó khăn đối với du khách không phải là có nên đến Việt Nam hay không, mà là nên đi như thế nào. Cây bút Joe Bindloss chỉ ra 15 trải nghiệm "đáng giá từng phút" khi du lịch Việt Nam.

Thưởng thức ẩm thực cung đình Huế

Với nhiều du khách, Huế không chỉ mang vẻ đẹp di sản mà còn kể câu chuyện ẩm thực. Hơn một nửa trong số khoảng 3.000 món ăn địa phương của Việt Nam được cho là có nguồn gốc từ Huế.

Du khách có thể thử bún bò Huế (món bún với nước dùng đậm đà), bánh khoái giòn phủ tôm và thịt và bánh ít ram có kết cấu vừa mềm vừa giòn. Ẩm thực cung đình được tạo ra bởi các đầu bếp chuyên phục vụ nhà vua vẫn có thể thưởng thức tại một số nhà hàng hàng đầu ở Huế.

Du khách không cần giới hạn ở những bữa ăn sang trọng. Với chưa đến 100.000 đồng, có thể thưởng thức các món Huế tại những quán ăn đông khách nổi tiếng hoặc các hàng rong trên phố.

Một bát bún bò Huế đầy đủ được phục vụ tại một nhà hàng Huế ở Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Học nấu ăn ở Hội An

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là học cách chế biến món ăn Việt Nam. Đây được xem là "món quà" du khách có thể mang về sau chuyến đi. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá có sức hút lớn trong các bữa tiệc. Những món như bò lá lốt hay phở thường nhận được phản hồi tích cực từ thực khách.

Các lớp học nấu ăn thường bắt đầu bằng việc đi chợ mua nguyên liệu tươi và thảo mộc địa phương. Sau đó, du khách sẽ chế biến và thưởng thức các món ăn, từ gỏi cuốn đến phở. Hội An là điểm đến phổ biến cho hoạt động này, các lớp học tương tự cũng có ở Huế, Hà Nội và TP.HCM.

Khám phá TP.HCM

Các bảo tàng như Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cùng những công trình kiến trúc Pháp tạo nên bức tranh quá khứ rõ nét tại TP.HCM. Nhiều tòa nhà hiện được sử dụng làm bảo tàng, nhà hàng hoặc khách sạn boutique.

Du khách có thể dừng chân thưởng thức cà phê sữa, sau đó đi bộ qua Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà và trụ sở UBND TP.HCM. Ẩm thực đường phố cũng là điểm nhấn, du khách có thể khám phá qua tour xe máy hoặc tự di chuyển bằng các phương tiện công cộng.

Chợ Bến Thành với lớp sơn mới dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: An Khương.

Dạo quanh phố phường Hà Nội

Hà Nội là nơi giao thoa giữa cũ và mới, những dấu tích quá khứ tồn tại trong một thành phố đang phát triển mạnh. Khu phố cổ với những gánh hàng rong, cùng ánh đèn quảng cáo hiện đại tạo nên không gian sống động.

Du khách có thể dành ban ngày tham quan di tích lịch sử, buổi tối thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm bia hơi. Hồ Gươm, hay Hồ Hoàn Kiếm, là điểm lý tưởng để chụp ảnh vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Tham quan lăng tẩm hoàng gia Huế

Huế tiếp tục xuất hiện trong danh sách nhờ hệ thống lăng tẩm ấn tượng. Các lăng mộ từ Gia Long đến Khải Định - vị hoàng đế cuối cùng được an táng tại Việt Nam.

Trong khi Đại nội thường đông khách, du khách có thể tìm không gian yên tĩnh bằng cách thuê xe máy để tham quan các lăng dọc sông Hương. Chùa Thiên Mụ cũng là điểm tham quan không nên bỏ lỡ.

Tòa thánh Tây Ninh

Đạo Cao Đài ra đời năm 1926 tại Tây Ninh, kết hợp nhiều yếu tố tôn giáo như Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và Công giáo. Bên trong tòa thánh có nhiều biểu tượng đặc trưng, từ con mắt toàn tri đến các tượng nhân vật tôn giáo, thậm chí cả hình ảnh mang yếu tố hiện đại như ngôi sao đỏ.

Du khách nên đến vào giờ hành lễ (4 lần mỗi ngày), có thể kết hợp tham quan núi Bà Đen cách đó khoảng 15 km.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long nổi tiếng với các đảo đá vôi và cảnh quan đặc trưng. Dù lượng khách đông, vẫn có thể tìm trải nghiệm yên tĩnh tại vịnh Lan Hạ hoặc Bái Tử Long. Ngoài du thuyền qua đêm, du khách có thể chèo kayak để khám phá các vịnh nhỏ.

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Mỹ Sơn

Trong khi du khách đổ xô đến các hội quán, chùa chiền ở Hội An, thì Mỹ Sơn gần đó mang lại trải nghiệm bình lặng hơn về quá khứ đa tầng của Việt Nam, đặc biệt nếu đến vào buổi chiều.

Điểm thu hút lớn nhất là quần thể đền tháp được UNESCO công nhận, bao quanh bởi rừng rậm trong một khúc quanh của sông Thu Bồn.

Những ngôi đền gạch đỏ đổ nát này được xây dựng từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIV bởi vương quốc Chăm Pa. Với chỉ tiếng chim hót phá tan sự tĩnh lặng, địa danh này được đánh giá cao cả về không gian lẫn giá trị lịch sử.

Phượt Hà Giang

Phượt bằng xe máy là cách thú vị để khám phá vùng đồi núi phía Tây Bắc, dù đòi hỏi khả năng thích nghi với đường gập ghềnh và giao thông phức tạp. Khi đến trung tâm vùng cao, du khách có thể di chuyển đến các bản làng xa xôi để ngắm cảnh và nghỉ tại homestay của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cung đường Hà Giang Loop mang đến hành trình 3-4 ngày đầy trải nghiệm nhưng phù hợp với người có kinh nghiệm.

Trekking ở Sa Pa

Để tìm kiếm phong cảnh nguyên sơ và sự yên bình, du khách có thể hướng đến Sa Pa, Bắc Hà hoặc các cung đường quanh Hà Giang. Tại đây, có thể lưu trú tại homestay, khám phá chợ phiên, làng nhà sàn và các dãy núi đá vôi hùng vĩ.

Nhâm nhi cà phê Việt

Đắk Lắk có điều kiện lý tưởng để trồng cà phê robusta. Với độ cao lên đến 1.600 m, khu vực này cung cấp thổ nhưỡng phù hợp, thu hút người yêu cà phê từ nhiều nơi. Thủ phủ Buôn Ma Thuột là điểm thích hợp để tham quan đồn điền và thưởng thức cà phê, nhất là trong lễ hội cà phê tháng 3. Nếu ưa chuộng arabica, du khách có thể đến Đà Lạt.

Du khách Mỹ trải nghiệm uống cà phê vợt ở TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Hang Sơn Đoòng

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu vực rừng và hang động rộng lớn, trong đó có Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. Do chi phí cao và phải đặt trước nhiều năm, nếu không thể tham gia, du khách có thể khám phá các hang khác như hang Tú Làn từng là bối cảnh phim Kong: Skull Island.

Bãi biển

Những bãi biển ở Nha Trang và Đà Nẵng là nơi đầu tiên đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch biển. Ngoài ra, đảo Phú Quốc ở phía Nam nổi bật với rạn san hô, bãi biển đẹp và các khu vui chơi hiện đại. Để tìm bãi biển hoang sơ, du khách có thể đến Mũi Né, Côn Đảo hoặc Cô Tô.

Địa đạo

Các địa đạo thời chiến tại Củ Chi, Long Phước gần TP.HCM hay Vịnh Mốc gần Huế phản ánh lịch sử chiến tranh, cho thấy cách những con người bình thường đã làm nên những điều phi thường.

Đồng bằng sông Mekong

Đồng bằng sông Cửu Long đánh dấu điểm cuối của con sông dài nhất Đông Nam Á. Vùng nước này là "vựa lúa" của Việt Nam, nuôi dưỡng mạng lưới các thị trấn và làng nhà sàn yên bình. Để khám phá, du khách có thể đặt du thuyền qua đêm gần Cần Thơ hoặc tham gia hành trình xuyên biên giới đến Siem Reap (Campuchia).

Du khách quốc tế đi dạo bãi biển ở Phú Quốc. Ảnh: Tường Vi.