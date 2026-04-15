Sau cảnh báo, du khách 'phượt' Hà Giang sao cho an toàn?

Cung đường Hà Giang dài khoảng 350 km qua cao nguyên đá Đồng Văn đưa du khách băng qua đèo mây, bản làng và sông núi hùng vĩ, song đòi hỏi chuẩn bị kỹ về an toàn và lịch trình.

Cảnh Hà Giang ngoạn mục nhìn từ trên cao. Ảnh: Andy Trung.

Ngày 14/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe máy thắt chặt quy định an toàn khi tổ chức tour phượt Hà Giang sau vụ tai nạn khiến nữ du khách Anh tử vong.

Đơn vị yêu cầu các đơn vị chỉ bố trí lái xe và phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn giao thông đường bộ. Xe phục vụ khách phải được bảo dưỡng định kỳ, trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ cần thiết trước khi khởi hành.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ chỉ được phục vụ khách dựa trên hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp với doanh nghiệp lữ hành. Văn bản phải xác định rõ lái xe, phương tiện, cung đường, điểm dừng nghỉ và trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiêm cấm các đơn vị không có giấy phép lữ hành tự ý tổ chức, quảng bá hoặc chào bán tour. Các cơ sở vận chuyển không được tự ý ghép khách, xây dựng lịch trình trái quy định hoặc thay đổi người điều khiển và lộ trình đã thống nhất.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN HÀ GIANG 2015-2025 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (cũ) Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 (sau sáp nhập) Lượt khách Lượt khách 145789 176000 170000 300000 225131 0 4500 60000 282000 380000 525000

Đặt an toàn lên đầu

Hà Giang Loop, còn gọi là vòng lặp Hà Giang, đi qua các điểm như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Tuyến đường dài khoảng 350 km, băng qua nhiều đèo cao, vực sâu với địa hình hiểm trở.

Hà Giang từ lâu được xem là "địa bàn" của khách châu Âu và châu Mỹ. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều du khách nước ngoài mô tả hành trình là "4 ngày tuyệt vời nhất trong đời". Mỗi năm cung đường phượt đẹp bậc nhất Việt Nam này đón khoảng 200.000 lượt khách.

Tuy nhiên, phía sau trải nghiệm hấp dẫn là không ít rủi ro. Người dân địa phương cho biết điều kiện đường sá gồ ghề, thời tiết khó lường, nguy cơ sạt lở đá và gia súc thả rông là những yếu tố tiềm ẩn tai nạn, tờ The Guardian nhận định.

Những khung cảnh thiên nhiên ấn tượng tại Hà Giang. Ảnh: Andy Trung.

Du khách thường xuất phát từ phường Hà Giang, ngồi sau xe do hướng dẫn viên địa phương điều khiển, được bố trí thông qua các công ty du lịch. Nhiều người lựa chọn tour 1:1, tức một du khách đi cùng một hướng dẫn viên bản địa.

Elle (tên đã thay đổi), 23 tuổi, người Australia, đã phượt Hà Giang 16 lần, cho rằng sự phổ biến nhanh chóng khiến tuyến đường đôi khi rơi vào tình trạng quá tải.

"Lượng xe đông vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng", cô nói, khuyên du khách nên lựa chọn kỹ đơn vị tổ chức tour, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Matt Struthers, đồng sở hữu công ty du lịch Road Kings, cho biết các đơn vị tổ chức không chỉ mang đến trải nghiệm đáng nhớ mà còn phải đảm bảo trách nhiệm an toàn cho khách.

"Chúng tôi luôn ý thức rằng du khách đặt niềm tin vào mình. Có nhiều cách để chuyến đi an toàn hơn, như trang bị bảo hộ đầy đủ và đội ngũ lái xe cẩn trọng", ông nói, hi vọng các bên sẽ thúc đẩy tiêu chuẩn an toàn.

Du khách lái xe máy trên cung đường Hà Giang. Ảnh: MarinaTP/Lonlely Planet.

Nguyên tắc quan trọng

Tạp chí du lịch Lonely Planet khuyến cáo một nguyên tắc quan trọng: Du khách quốc tế không nên tự lái xe máy nếu không có bằng lái hợp lệ, mức phạt có thể từ 2 triệu đồng.

Hành trình thường kéo dài 3-4 ngày, phổ biến nhất là 4 ngày. Du khách nên xác định trước các điểm dừng mong muốn và trao đổi với hướng dẫn viên để tối ưu lịch trình.

Trên cung đường Hà Giang, có 3 cách di chuyển: ngồi sau xe máy do hướng dẫn viên lái, tự lái (nếu đủ điều kiện) hoặc đi ôtô riêng. Lựa chọn an toàn hơn là tham gia tour có hướng dẫn viên (ngồi sau xe) hoặc thuê ôtô riêng kèm tài xế, giúp du khách tập trung tận hưởng cảnh quan.

Nghệ nhân dành cả cuộc đời vẽ sáp ong ở xã Lùng Tám, Hà Giang, nay là Tuyên Quang. Ảnh: Hà Giang Tours.

Ngày 1: Hà Giang - Yên Minh (khoảng 90 km)

Hành trình bắt đầu từ trung tâm Hà Giang, theo quốc lộ 4C. Du khách sẽ chinh phục dốc Bắc Sum, sau đó là cổng trời Quản Bạ với điểm ngắm cảnh nổi tiếng và núi Đôi. Buổi chiều có thể chọn tham quan hang Lùng Khúy hoặc làng dệt Lùng Tám nơi người H'Mông dệt vải lanh thủ công. Buổi tối nghỉ tại thị trấn Yên Minh hoặc làng Nam Đam gần đó.

Ngày 2: Yên Minh - Đồng Văn (khoảng 100 km)

Rời Yên Minh, du khách hướng tới Dinh Vua Mèo, công trình mang dấu ấn kiến trúc Hoa - H'Mông từ đầu thế kỷ XX. Tiếp đó là Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam, nơi du khách phải leo gần 500 bậc để lên đỉnh.

Trong ngày, có thể ghé thăm làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải hoặc phố cổ Phó Bảng. Buổi tối đến thị trấn Đồng Văn, dạo phố cổ và trải nghiệm chợ phiên nếu đi đúng dịp.

Ngày 3: Đồng Văn - Du Già (khoảng 100 km)

Buổi sáng, du khách có thể đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm núi đá vôi từ dưới nước. Tiếp đó là cung đường đèo nổi tiếng Mã Pì Lèng với chiều dài khoảng 20km, được xem là một trong những đoạn đẹp nhất hành trình.

Buổi chiều di chuyển về Du Già, thung lũng yên bình với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống. Du khách có thể ghé thác Du Già để tắm và nghỉ ngơi.

Toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần.

Ngày 4: Du Già - Hà Giang (khoảng 85 km)

Buổi sáng, đi dạo qua ruộng bậc thang Du Già, sau đó di chuyển qua các điểm ngắm cảnh như Lung Hồ hoặc thác A Boong. Buổi chiều quay lại trung tâm Hà Giang, kết thúc hành trình. Tại đây, du khách có thể ghé khu vực ven sông Lô hoặc check-in mốc "Km 0" - điểm bắt đầu và kết thúc chính thức của cung đường.

"Hà Giang Loop không thể khám phá trọn vẹn chỉ trong một lần đi. Tuy nhiên, với nhiều du khách, chuyến đi đầu tiên thường đủ để thôi thúc họ quay trở lại, để tiếp tục hành trình qua những cung đường núi non hùng vĩ của vùng cực Bắc", Benjamin Engelbach từ Lonely Planet nhận định.

Cung đường khiến khách Tây mê không muốn về ở Hà Giang Bốn ngày rong ruổi trên "Con đường Hạnh phúc", phóng viên Mỹ Derek M. Norman trải qua hành trình vừa run rẩy, phấn khích vừa say mê giữa mây trời Hà Giang.