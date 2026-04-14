Siết tour 'phượt' xe máy ở Hà Giang sau vụ du khách Anh gặp nạn

Sau vụ tai nạn khiến nữ du khách Anh tử vong, cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát tour xe máy trên cung đường Hà Giang, yêu cầu rõ trách nhiệm các bên và siết điều kiện an toàn.

Nhóm du khách đi xe máy trên con đèo 9 khúc cua nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Vladimir Borzykin.

Ngày 14/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết đã siết chặt quản lý hoạt động tổ chức tour trải nghiệm bằng xe môtô, xe máy tại khu vực "Hà Giang Loop" (vòng lặp Hà Giang) sau vụ tai nạn khiến nữ du khách Anh tử vong.

Theo đơn vị, việc tăng cường quản lý được triển khai theo hướng chủ động, không né tránh, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa cao điểm đầu năm. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, điều kiện kinh doanh, việc tổ chức chương trình và công tác đảm bảo an toàn cho khách.

Đến tháng 3, Sở tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có dấu hiệu tổ chức tour trái phép, nhất là các đơn vị khai thác tour trải nghiệm bằng xe máy trên các cung đường vùng cao. Hoạt động kiểm tra được tổ chức nhiều đợt, kéo dài đến hết tháng 4.

Du khách phượt xe máy trên các cung đường đèo Hà Giang. Ảnh: Châu Sa.

Trên cơ sở rà soát, Sở ban hành công văn yêu cầu tăng cường chấp hành quy định pháp luật, trong đó siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành và phân định rõ trách nhiệm của 5 nhóm chủ thể tham gia tổ chức tour.

Theo quy định, doanh nghiệp lữ hành phải tổ chức tour đúng hợp đồng, xây dựng phương án an toàn phù hợp từng cung đường, bố trí hướng dẫn viên có thẻ hợp lệ đi cùng đoàn trong suốt hành trình. Các đơn vị vận chuyển và cơ sở cho thuê xe chỉ được sử dụng phương tiện và người điều khiển đủ điều kiện, không được tự ý bán tour hoặc xây dựng chương trình trái phép.

Hiệp hội Du lịch tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, kết nối các đơn vị liên quan. Chính quyền cấp xã, phường rà soát hoạt động cho thuê xe, điểm đón trả khách, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông và các đoàn khách không đủ hồ sơ theo quy định. Theo Sở, việc siết chặt các khâu nhằm chấm dứt tình trạng "núp bóng cho thuê xe để kinh doanh tour", vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho du khách.

Những cung đường đèo uốn lượn tại Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Châu Sa.

Song song, ngành du lịch địa phương triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý và nghiệp vụ vận chuyển khách du lịch. Nội dung tập trung vào quản lý điểm đến, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt với các sản phẩm có nguy cơ cao như tour xe máy.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 27.000 lao động liên quan đến du lịch, trong đó gần 9.000 người đã qua đào tạo, 3.050 người được đào tạo lại. Toàn tỉnh có 331 hướng dẫn viên, gồm 41 hướng dẫn viên quốc tế, 108 hướng dẫn viên nội địa và 182 hướng dẫn viên tại điểm.

Cuối tháng 3, nữ du khách Anh đến Hà Giang du lịch sau khi tốt nghiệp trung học đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng không qua khỏi, được xác định chết não ngày 2/4.

Gia đình nạn nhân sau đó quyết định hiến tạng. Các bác sĩ đã ghép gan cho một bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối và ghép hai quả thận cho hai bệnh nhân khác phải chạy thận nhiều năm.

Hà Giang Loop, còn gọi là vòng lặp Hà Giang, đi qua các điểm như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Tuyến đường dài khoảng 350 km, băng qua nhiều đèo cao, vực sâu với địa hình hiểm trở.

Trên hành trình này có Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đầu tiên của Việt Nam. Những năm gần đây, cung đường này trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn, dù đòi hỏi kỹ năng lái xe vững vàng để chinh phục.

