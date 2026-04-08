Bộ trưởng gửi thư cảm tạ gia đình cô gái Anh hiến tạng cứu 3 người

Xúc động trước nghĩa cử hiến tạng của cô gái Anh 19 tuổi, Bộ trưởng Y tế gửi thư cảm tạ gia đình, nhấn mạnh giá trị nhân văn và sự sẻ chia.

Cô gái 19 tuổi người Anh chết não, hiến tạng cứu 3 người Việt Nam Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.

Ngày 7/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về một ca hiến tạng đặc biệt từ nữ du khách người Anh, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng tại Việt Nam.

Bệnh nhân là O.S.W. (19 tuổi, quốc tịch Anh), gặp biến cố sức khỏe trong chuyến du lịch tại Việt Nam và phải nhập viện điều trị. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng không cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn, hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình cô gái đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô, tạng của con để cứu sống những người bệnh khác. Từ nguồn tạng hiến này, 3 bệnh nhân đã được ghép tạng thành công.

Trước nghĩa cử cao đẹp đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chia buồn và cảm tạ tới gia đình. Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của cô gái trẻ, đồng thời nhấn mạnh quyết định hiến tạng của gia đình đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Nội dung bức thư viết: “Thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và sự đồng cảm chân thành tới ông bà và toàn thể gia đình trước sự ra đi của cô O.S.W - con gái yêu quý của ông bà.

Trong thời khắc đau thương và mất mát to lớn này, ông bà đã đưa ra một quyết định lớn lao và đầy lòng nhân ái là hiến tặng tạng của con để cứu sống những bệnh nhân bị suy tạng giai đoạn cuối đang chờ ghép tạng tại Việt Nam.

Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái, đề cao các giá trị nhân đạo, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội vượt qua mọi ranh giới quốc gia và văn hóa.

Đây là một trong những trường hợp hiến đa tạng đầu tiên từ người nước ngoài tại Việt Nam nói chung và tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói riêng. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định các giá trị nhân văn, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự đoàn kết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chúng tôi chân thành ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình. Sự hy sinh cao cả này sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ. Một phần cơ thể của con gái ông bà sẽ tiếp tục sống mãi trong những người được nhận tạng và trong trái tim người dân Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng hành động cao quý của gia đình ông bà sẽ luôn được trân trọng, ghi nhớ. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này!”

Sáng 8/4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra lễ tri ân gia đình nữ du khách.

Trong không khí trang nghiêm, Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc bệnh viện - gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời bày tỏ sự kính trọng trước quyết định dũng cảm và giàu tính nhân văn.

Ông nhấn mạnh nghĩa cử này không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng, là món quà vô giá được trao đi từ tình yêu và sự sẻ chia.

Chia sẻ tại buổi lễ, cha của O.S.W. bày tỏ niềm tự hào về con gái. Người mẹ tin rằng con vẫn đang “sống” theo một cách khác, trong những cơ thể được hồi sinh và trong tình yêu thương của gia đình.

Nhắc về Hà Nội - nơi có nhịp sống khiến họ liên tưởng tới quê hương London - gia đình cho biết tìm thấy sự an ủi khi biết con gái sẽ mãi là một phần của nơi đây, theo một cách rất riêng.