Nhập viện trong tình trạng thương tâm vì bị chó becgie cắn xé

Một cụ bà ở Hải Phòng bị chó becgie nặng hơn 30 kg cắn trọng thương, nhiều vùng cơ thể dập nát, phải phẫu thuật khẩn và tiêm phòng dại.

Ngày 8/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin tiếp nhận một trường hợp bị chó nhà cắn với mức độ tổn thương nặng và phức tạp.

Bệnh nhân là bà N.T. (72 tuổi, Hải Phòng), nuôi một con chó becgie nặng hơn 30 kg trong khoảng 10 năm. Sau vài ngày có biểu hiện ốm, con vật bất ngờ tấn công chủ.

Theo ghi nhận, vụ tấn công kéo dài hàng chục phút, gây tổn thương nghiêm trọng ở nhiều vùng trên cơ thể như cổ, thân mình. Đặc biệt, cánh tay trái của bệnh nhân bị tổn thương nặng với tình trạng đứt dây thần kinh giữa, mất một phần cơ lớn, lộ xương và dập nát phần mềm xung quanh.

Bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại và huyết thanh uốn ván. Ảnh: BVCC.

Sau khi được sơ cứu tại tuyến trước, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cắt lọc mô dập nát, đồng thời nối lại dây thần kinh giữa bị đứt.

Song song với xử trí ngoại khoa, bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại và huyết thanh uốn ván nhằm dự phòng các biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Chu Xuân Anh, phụ trách Giám đốc Trung tâm Vaccine và Y học du lịch, đây là ca bệnh điển hình cho thấy sự cần thiết của việc phối hợp xử trí đồng bộ giữa ngoại khoa và y học dự phòng.

'Nếu cơ sở y tế chỉ thực hiện phẫu thuật mà không kịp thời chỉ định huyết thanh kháng dại và vaccine dại, người bệnh vẫn có nguy cơ mắc bệnh dại. Ngược lại, nếu chỉ tiêm phòng mà không đủ năng lực xử trí các tổn thương phức tạp như rách nát mô, khuyết hổng cơ hay tổn thương thần kinh, mạch máu thì hiệu quả điều trị cũng không tối ưu", bác sĩ Xuân Anh phân tích.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh việc phải chuyển viện qua nhiều cơ sở hoặc đến nơi không đủ điều kiện xử trí các ca phức tạp có thể làm mất “thời gian vàng”, gia tăng đau đớn và nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh dại.

Hiện con chó được gia đình nhốt lại để theo dõi.

Các bác sĩ cảnh báo bệnh dại vẫn đang lưu hành tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã phát bệnh. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí đúng và kịp thời ngay sau phơi nhiễm.

ThS.BS Trịnh Thị Mỹ Định, Trung tâm Vaccine và Y học du lịch, khuyến cáo ngay khi bị chó cắn, mèo cào hoặc nước bọt động vật tiếp xúc với vùng da tổn thương hay niêm mạc mắt, mũi, miệng, người dân cần:

Rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 15 phút

Sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp (cồn, povidone-iodine…)

Đến cơ sở y tế sớm nhất để được đánh giá và chỉ định tiêm phòng cần thiết