Người phụ nữ 56 tuổi sinh đôi

  • Thứ tư, 8/4/2026 09:23 (GMT+7)
Mang song thai ở tuổi 56, người phụ nữ Hà Nội vượt nhiều rủi ro để sinh hai bé nặng 2,9 kg và 2,4 kg, đều khỏe mạnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ ổn định, hai bé được chăm sóc chu đáo. Ảnh: BVCC.

Ở tuổi 56, khi nhiều người đã bước vào giai đoạn an hưởng bên con cháu, chị T.O. (Hà Nội) bắt đầu hành trình làm mẹ thêm một lần nữa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sản phụ mang song thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ của chị được xếp vào nhóm nguy cơ cao khi có tiền sử mổ đẻ cũ, đồng thời mắc đái tháo đường thai kỳ và phải sử dụng insulin hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ.

Trong suốt quá trình mang thai, sản phụ được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa II Hà Cẩm Thương, Phó khoa Sản khoa tự nguyện. Nhờ sự kiểm soát sát sao các chỉ số và chăm sóc y tế liên tục, thai kỳ dần ổn định, giúp người mẹ vững tin hơn qua từng giai đoạn phát triển của hai thai nhi.

Chiều 6/4, ở tuần thai 37 tuần 4 ngày, sản phụ chuyển dạ và được chỉ định mổ lấy thai. Đây là ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tuổi mẹ cao và bệnh lý đi kèm, đặc biệt là những khó khăn trong gây tê. Tuy nhiên, ê-kíp y bác sĩ đã thực hiện ca mổ thành công.

Lần lượt vào 15h20 và 15h21, hai em bé cất tiếng khóc chào đời. Một bé trai nặng 2,9 kg và một bé gái nặng 2,4 k g, cả hai đều khỏe mạnh, phản xạ tốt.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ ổn định, hai bé được chăm sóc chu đáo.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai ở độ tuổi từ 35 trở lên, đặc biệt trên 40 tuổi, được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao do gia tăng nguy cơ mắc các biến chứng như tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, nhau tiền đạo, cũng như nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi.

Vì vậy, sản phụ cần được tư vấn tiền thai kỹ lưỡng, kiểm soát tốt các bệnh lý nền trước khi mang thai, đồng thời tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa. Trong thai kỳ, việc tầm soát dị tật bẩm sinh, theo dõi sự phát triển của thai và kiểm soát đường huyết, huyết áp cần được thực hiện chặt chẽ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho cả mẹ và bé.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Những dấu hiệu 'vô hình' báo trước cơn đột quỵ

Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả khi bạn đang khỏe mạnh. Nhận biết muộn và xử trí sai lầm là nguyên nhân khiến nhiều ca trở nặng.

3 giờ trước

Phát hiện nha khoa ở TP.HCM thuê, mượn chứng chỉ hành nghề

Từ khám chữa bệnh “chui” đến thuê mượn chứng chỉ hành nghề, nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM bị xử lý nghiêm, buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp.

15 giờ trước

Vì sao mặt nhiều người sưng vù, mắt híp tịt sau ăn bánh trứng kiến?

Bánh trứng kiến là đặc sản theo mùa nhưng đã ghi nhận nhiều trường hợp dị ứng với biểu hiện như nổi mề đay, sưng phù, khó thở sau khi ăn.

21 giờ trước

Phương Anh

song thai Hà Nội sinh đôi ống nghiệm thai kỳ

    Be trai 7 thang tuoi mac khoi u nao khong lo hinh anh

    Bé trai 7 tháng tuổi mắc khối u não khổng lồ

    Vượt qua cuộc đại phẫu nghẹt thở, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã bóc tách thành công khối u não phát triển thần tốc, giành lại sự sống cho bé trai chỉ mới 7 tháng tuổi.

    4 mon an ngon vua bo than vua tot cho sinh ly hinh anh

    4 món ăn ngon vừa bổ thận vừa tốt cho sinh lý

    Không cần những thực phẩm đắt tiền, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến 4 món ăn vừa ngon miệng, vừa dưỡng thận, bổ gan, cải thiện sinh lý hiệu quả.

