Người phụ nữ 56 tuổi sinh đôi

Mang song thai ở tuổi 56, người phụ nữ Hà Nội vượt nhiều rủi ro để sinh hai bé nặng 2,9 kg và 2,4 kg, đều khỏe mạnh.

Ở tuổi 56, khi nhiều người đã bước vào giai đoạn an hưởng bên con cháu, chị T.O. (Hà Nội) bắt đầu hành trình làm mẹ thêm một lần nữa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sản phụ mang song thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ của chị được xếp vào nhóm nguy cơ cao khi có tiền sử mổ đẻ cũ, đồng thời mắc đái tháo đường thai kỳ và phải sử dụng insulin hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ.

Trong suốt quá trình mang thai, sản phụ được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa II Hà Cẩm Thương, Phó khoa Sản khoa tự nguyện. Nhờ sự kiểm soát sát sao các chỉ số và chăm sóc y tế liên tục, thai kỳ dần ổn định, giúp người mẹ vững tin hơn qua từng giai đoạn phát triển của hai thai nhi.

Chiều 6/4, ở tuần thai 37 tuần 4 ngày, sản phụ chuyển dạ và được chỉ định mổ lấy thai. Đây là ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tuổi mẹ cao và bệnh lý đi kèm, đặc biệt là những khó khăn trong gây tê. Tuy nhiên, ê-kíp y bác sĩ đã thực hiện ca mổ thành công.

Lần lượt vào 15h20 và 15h21, hai em bé cất tiếng khóc chào đời. Một bé trai nặng 2,9 kg và một bé gái nặng 2,4 k g, cả hai đều khỏe mạnh, phản xạ tốt.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ ổn định, hai bé được chăm sóc chu đáo.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai ở độ tuổi từ 35 trở lên, đặc biệt trên 40 tuổi, được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao do gia tăng nguy cơ mắc các biến chứng như tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, nhau tiền đạo, cũng như nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi.

Vì vậy, sản phụ cần được tư vấn tiền thai kỹ lưỡng, kiểm soát tốt các bệnh lý nền trước khi mang thai, đồng thời tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa. Trong thai kỳ, việc tầm soát dị tật bẩm sinh, theo dõi sự phát triển của thai và kiểm soát đường huyết, huyết áp cần được thực hiện chặt chẽ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho cả mẹ và bé.