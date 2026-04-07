Phát hiện nha khoa ở TP.HCM thuê, mượn chứng chỉ hành nghề

Từ khám chữa bệnh “chui” đến thuê mượn chứng chỉ hành nghề, nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM bị xử lý nghiêm, buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, liên quan đến các cá nhân và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, với tổng mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng, kèm theo nhiều hình thức xử lý bổ sung nghiêm khắc.

Theo Quyết định số 1544/QĐ-XPHC ngày 31/3/2026, ông Nguyễn Xuân Trường (địa chỉ tại 130 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) bị xử phạt do thực hiện khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Với các vi phạm trên, ông Trường bị phạt tổng cộng 84,3 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng buộc cá nhân này nộp lại 4,3 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng.

Tiếp đó, theo Quyết định số 1601/QĐ-XPHC ngày 1/4/2026, Hộ kinh doanh Tai - Mũi - Họng BS.CKII Nguyễn Văn Hải - ĐH Y Dược TP.HCM (địa chỉ tại 58 Nguyễn Xiển, phường Long Phước, TP Thủ Đức, nay là phường Long Bình, TP.HCM) bị xử phạt 43 triệu đồng.

Cơ sở này không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động, đồng thời cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được cho phép (trừ trường hợp cấp cứu). Ngoài phạt tiền, cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 2 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Trong một quyết định khác (số 1600/QĐ-XPHC ngày 1/4/2026), bà Nguyễn Trần Thiên Trang (địa chỉ tại tầng trệt căn hộ 138/17 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TP.HCM) bị xử phạt 103 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép và hành nghề khi chưa có chứng chỉ.

Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng, đồng thời buộc nộp lại 23 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist bị xử phạt 87,4 triệu đồng. Ảnh: Jan Dentist.

Đáng chú ý, tại Quyết định số 1614/QĐ-XPHC ngày 2/4/2026, Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist (địa chỉ tại 171 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là phường Bà Rịa, TP.HCM) bị xử phạt 87,4 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xác định có hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề để hoạt động, đồng thời để người hành nghề chưa đăng ký theo quy định tham gia khám chữa bệnh. Ngoài mức phạt tiền, cơ quan chức năng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 23 tháng, buộc nộp lại gần 9,5 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp và thu hồi chứng chỉ hành nghề liên quan.

Động thái xử lý liên tiếp của Sở Y tế TP.HCM cho thấy việc siết chặt quản lý hoạt động khám chữa bệnh ngoài công lập, đặc biệt với các hành vi hành nghề “chui”, vượt phạm vi chuyên môn hoặc sử dụng chứng chỉ không đúng quy định. Đây cũng là cảnh báo mạnh tay nhằm bảo vệ an toàn cho người bệnh và nâng cao kỷ cương trong lĩnh vực y tế.