Đà Nẵng phản hồi thông tin 'phân biệt đối xử khách Ấn Độ'

Chính quyền TP Đà Nẵng cho biết chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn.

Ngày 13/4, UBND TP Đà Nẵng có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phản hồi thông tin liên quan đến việc "phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ".

Qua kiểm tra, xác minh của các cơ quan liên quan và rà soát trên các kênh tiếp nhận phản ánh, địa phương cho biết chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hay hành vi nào mang nội dung phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ trên địa bàn.

Thành phố cũng chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ) hoặc từ chối phục vụ mang tính phân biệt quốc tịch. Đường dây nóng Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm hỗ trợ du khách chưa tiếp nhận phản ánh nào từ du khách Ấn Độ liên quan đến vấn đề này.

Để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, UBND thành phố đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xác minh tính xác thực của thông tin, từ đó đính chính nội dung chưa chính xác, khẳng định tại Đà Nẵng và Hội An không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách như phản ánh.

Trước đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận được công điện của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về việc du khách nước này bị từ chối phục vụ khi tham quan tại Hội An. Cục nhận định nếu xảy ra, đây là hành vi trái quy định pháp luật và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, an toàn.

Du khách Ấn vui chơi tại phố đi bộ Bùi Viện dịp Giáng Sinh, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách về môi trường du lịch, hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ.

Chính quyền thành phố khuyến khích du khách kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu tiêu cực hoặc khiếu nại liên quan đến hoạt động du lịch thông qua hệ thống đường dây nóng. Các cơ quan chức năng sẽ xử lý, giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của du khách.

UBND thành phố cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ, ứng xử văn minh, chuyên nghiệp. Thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Người dân mặc áo dài đi dạo phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đầu tháng 4, tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure công bố Hội An đứng đầu bảng xếp hạng "hidden gem cities" - những điểm đến "ẩn mình" giàu trải nghiệm trên thế giới. Trước đó, nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com ghi nhận Hội An là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026.

Trong quý I, Việt Nam đón khoảng 242.656 lượt khách Ấn Độ, tăng 69,3% so với cùng kỳ, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn. Cục Du lịch Quốc gia đánh giá đây là thị trường giàu tiềm năng khi Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới.

Về mức độ quan tâm điểm đến, Phú Quốc dẫn đầu với lượng tìm kiếm tăng 47%, tiếp theo là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của du lịch Ấn Độ giai đoạn 2019-2024.

