Lần đầu khám phá hang Sơn Đoòng bằng kính thực tế ảo

Từ 26/4, du khách có thể thám hiểm hang Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo (VR 5D). Tour thực tế hiện đã kín suất đặt chỗ đến hết năm 2027.

Khách Việt thám hiểm hang Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày 3 đêm vào năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ chiều 26/4, du khách đến xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị có thể tham quan miễn phí Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động tại Phong Nha. Đây là không gian trưng bày do công ty du lịch mạo hiểm Oxalis Adventure xây dựng nhằm giới thiệu hành trình khám phá hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng trong hơn 3 thập kỷ qua.

Theo ông Nguyễn Châu Á, CEO Oxalis Adventure, trung tâm mở ra nhằm ghi nhận đóng góp của nhóm thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limbert dẫn đầu. Trong hơn 35 năm, nhóm đã khảo sát, đo vẽ và công bố 472 hang động tại Quảng Bình, nay là Quảng Trị, với tổng chiều dài khoảng 254 km.

Những kết quả khảo sát này là nền tảng quan trọng để nhiều hang động được đưa vào khai thác du lịch, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và góp phần đưa Phong Nha trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch mạo hiểm thế giới.

Tại trung tâm, du khách có thể tìm hiểu các hành trình thám hiểm, xem hình ảnh, bản đồ, câu chuyện hậu trường và những thước phim tư liệu chưa từng được công bố rộng rãi. Không gian này giúp người xem hiểu rõ hơn công việc âm thầm phía sau việc phát hiện, đo vẽ và bảo tồn các hang động.

Bên trong trung tâm thông tin tham hiểm hang động Phong Nha. Ảnh: Nguyễn Châu Á.

Dịp này, Oxalis cũng ra mắt trải nghiệm “Thám hiểm Sơn Đoòng bằng công nghệ VR180 5D”. Chương trình kéo dài gần 15 phút, sử dụng hình ảnh 8K với góc nhìn 180 độ do nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt thực hiện. Người xem có thể quan sát không gian bên trong Sơn Đoòng qua các cảnh quay trong lòng hang, kết hợp hiệu ứng gió, sương, rung lắc và cảm giác nhiệt khi ánh nắng chiếu vào.

Khác với khu trưng bày miễn phí, trải nghiệm Sơn Đoòng VR180 5D có thu phí. Theo Oxalis, toàn bộ doanh thu từ hoạt động này sẽ được chuyển đến Oxalis Foundation để hỗ trợ các dự án cộng đồng như dạy bơi cho trẻ em, cấp học bổng cho học sinh khó khăn, xây dựng trường học và các hoạt động xã hội tại địa phương.

Sơn Đoòng hiện vẫn là một trong những tour thám hiểm khó đặt chỗ nhất tại Việt Nam. Trên website chính thức, Oxalis cho biết tour thực tế đã kín chỗ trong năm 2026 và 2027, hiện mở bán cho năm 2028. Do số lượng khách được giới hạn để đảm bảo bảo tồn, an toàn và năng lực vận hành, nhiều du khách phải lên kế hoạch từ rất sớm mới có cơ hội tham gia hành trình này.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở phía Bắc dãy Trường Sơn (Quảng Trị), là Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO vinh danh 2 lần về giá trị địa chất, địa mạo (năm 2003) và đa dạng sinh học, sinh thái (năm 2015). Tổng chiều dài hệ thống hang động đã được ghi nhận tại đây vượt 130 km, với gần 50 hang, phân bố theo 3 hệ thống chính gồm hang Vòm, hang Phong Nha và hang Rục Mòn. Ngày 21/3-11/4, đoàn thám hiểm gồm 10 chuyên gia nước ngoài và nhiều chuyên gia Việt Nam khảo sát tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn. Có 26 hang động mới được phát hiện, đặc biệt nhất là hang Chả Nghéo (trong VGQ) dạng hố sụt thẳng đứng, dài 583 m, cao 751 m. Đoàn mất 1,5 ngày để tiếp cận và khảo sát, bởi hang động này có độ khó cao, cấu trúc hiếm gặp nhất mà đoàn từng thám hiểm tại Việt Nam trong 36 năm qua.