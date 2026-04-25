Bên trong hang động mới có thác nước cao 350 m ở Quảng Trị

Ngày 21/3-11/4, đoàn thám hiểm gồm 10 chuyên gia nước ngoài và nhiều chuyên gia Việt Nam khảo sát tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ( Quảng Trị ) và các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn. Có 26 hang động mới được phát hiện , đặc biệt nhất là hang Chả Nghéo (trong VGQ) dạng hố sụt thẳng đứng, dài 583 m, cao 751 m. Đoàn mất 1,5 ngày để tiếp cận và khảo sát, bởi hang động này có độ khó cao, cấu trúc hiếm gặp nhất mà đoàn từng thám hiểm tại Việt Nam trong 36 năm qua.

Từ cửa đến điểm bằng trong hang khoảng 350 m, có thác nước tự nhiên chảy theo rạch từ cửa hang xuống suối ngầm bên dưới. Theo các chuyên gia, dù một số hang động tại khu vực có dòng chảy ngầm, nhưng việc kiến tạo thác nước cao hàng trăm mét là hiện tượng địa chất hy hữu. Các chuyên gia chưa thám hiểm hết vì bên trong hang lạnh buốt, vượt quá sức chịu đựng khi họ chưa có đồ bảo hộ phù hợp. Do đó, quy mô toàn diện cũng như các giá trị hệ sinh thái và địa chất của hang vẫn chưa thể kết luận.

Ông Howard Limbert, chuyên gia thám hiểm người Anh, cho rằng việc triển khai du lịch tại hang động Chả Nghéo mang nhiều rủi ro, từ cấu trúc phức tạp đến các dấu hiệu đá rơi cũng như dòng nước đổ vào miệng hố sụt có thể tăng đột ngột. Việc thám hiểm hang động này cũng đòi hỏi thể lực, kỹ năng an toàn trên dây. Phía Oxalis Adventure, đơn vị cung cấp các tour thám hiểm hang động hàng đầu thế giới tại Việt Nam, sẽ không thực hiện sản phẩm đu dây hang này.

Ngoài hang Chả Nghéo, trong lần khám phá này, đoàn thám hiểm còn phát hiện hang Má Dơm (xã Kim Điền) dài 1.257 m, sâu 102 m. Hang có quy mô lớn, giá trị khoa học cao, phía trong có nước chảy, cửa hang có ánh sáng xuyên qua.

Nằm trên 2 xã Tân Thành và Tuyên Lâm, hang Nước Lặn dài 2.721 m và sâu 10 m, có thể xuất hiện dòng chảy theo mùa.

Hang Mò Roọ (xã Kim Phú) xuyên núi dài khoảng 500 m, sâu 20 m cũng có hệ thống suối ngầm, cửa hang nằm trên cao, phía dưới là suối chảy trên đá thạch nhũ, muốn vào sâu phải luồn lách dưới nước. Theo đoàn thám hiểm, hang này có thể khai thác du lịch.

Ở khu vực thung lũng Sinh Tồn thuộc phân khu dịch vụ - hành chính VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đoàn thám hiểm phát hiện cửa hang Thiên Cung. Hang này dài 4.206 m, có nơi rộng 80 m, cao 100 m, nhiều thạch nhũ đẹp, mang ý nghĩa đặc biệt về khoa học và tiềm năng khai thác. Trong 30 năm khảo sát, tổng số hang động được VQG ghi nhận đến nay hơn 472 hang. Ban quản lý VQG đánh giá kết quả khảo sát lần này bổ sung quan trọng vào cơ sở dữ liệu hang động, tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và hệ thống karst của khu vực.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở phía Bắc dãy Trường Sơn (Quảng Trị), là Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO vinh danh 2 lần về giá trị địa chất, địa mạo (năm 2003) và đa dạng sinh học, sinh thái (năm 2015).

Tổng chiều dài hệ thống hang động đã được ghi nhận tại đây vượt 130 km, với gần 50 hang, phân bố theo 3 hệ thống chính gồm hang Vòm, hang Phong Nha và hang Rục Mòn.

Năm 2025, Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh tại World Travel Awards với 2 hạng mục quan trọng, gồm: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025 và Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2025.