Tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo bộn khách ngày chạy lại

Sau 9 tháng tạm dừng, tàu cao tốc Phú Quý Express 02 tuyến TP.HCM - Côn Đảo hoạt động trở lại. Lượng khách khả quan nhờ cao điểm hè và đặc khu đang trong mùa đẹp trong năm.

Tàu mới có màu hồng nổi bật, không gian thoải mái hơn.

Ngày 6/6, Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát (Phú Quý Express) khởi chạy chuyến tàu cao tốc Phú Quý Express 02 đầu tiên, xuất phát từ khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (TP.HCM cũ) đến cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo và ngược lại.

Lần trở lại này, đơn vị sử dụng loại tàu cao tốc lớn hơn trước để du khách không say sóng khi gặp thời tiết xấu và tiết kiệm thời gian di chuyển đến 45 phút, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tàu mới có thân hợp kim nhôm, đóng tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng. Tàu đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Tàu có chiều dài khoảng 52 m, rộng hơn 10 m, nội thất được thiết kế hiện đại. Tàu có sức chứa tối đa 527 khách, gồm nhiều hạng ghế và giường nằm, từ khu phổ thông đến khu VIP.

Không gian bên trong tàu và khu vực boong tàu rộng rãi để ngắm biển.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Phú Quý Express cho biết chuyến đầu tiên đã bán hết số vé trước ngày khởi hành. Trong tháng 6, lượng khách trong và ngoài nước khả quan, có xu hướng tăng đều nhờ trùng vào cao điểm hè và đặc khu đang mùa đẹp trong năm.

Theo lịch khai thác, tàu khởi hành từ TP.HCM lúc 6h30 vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Chiều ngược lại từ Côn Đảo về TP.HCM xuất phát lúc 12h vào các ngày thứ 3 và thứ 5.

Dự kiến tăng lên 2 chuyến/ngày vào các dịp cuối tuần, lễ Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao. Giá vé từ 990.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượt, tùy hạng ghế.

"Tàu cao tốc mở thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách, tăng cường kết nối giữa đất liền với vùng biển đảo thiêng liêng, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và giao lưu văn hóa", đại diện này nói.

Khi tàu chưa chạy lại, du khách chủ yếu đi từ nội đô TP.HCM đến Côn Đảo bằng đường hàng không hoặc di chuyển đến Vũng Tàu và tiếp tục hành trình bằng tàu biển. Việc này mất nhiều thời gian và chi phí hơn.

Trước đó, Phú Quý Express từng có tuyến tàu cao tốc kết nối TP.HCM (cũ) với đặc khu Côn Đảo, nhưng tạm dừng hoạt động từ tháng 9/2025 để bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư phương tiện mới.

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn là năm tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Côn Đảo. Theo UBND đặc khu Côn Đảo, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch trong năm đạt khoảng 612.038 lượt, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế ước đạt 25.628 lượt, tăng 6,78%.