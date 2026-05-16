Cứu thành công 2 cá thể rùa quý hiếm mắc lưới ở Côn Đảo

Hai công nhân vệ sinh ở đặc khu Côn Đảo, TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã phát hiện và giải cứu 2 cá thể rùa biển khỏi lưới đánh bắt và thả về môi trường sống tự nhiên.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) cho biết trong ngày 14/5, hai công nhân vệ sinh môi trường đã kịp thời giải cứu 2 cá thể rùa biển quý hiếm bị mắc lưới và vùng vẫy, có dấu hiệu kiệt sức khi đang thu gom rác trên biển.

Hai nhân viên nhẹ nhàng tiếp cận, cắt bỏ phần lưới quấn quanh cơ thể rùa và thả trở lại biển an toàn.

Theo lãnh đạo đặc khu, ngoài cứu sống những cá thể rùa biển quý hiếm, đang được bảo tồn nghiêm ngặt, hành động này còn lan tỏa thông điệp lớn về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường biển. Đây chính là những con người bình dị đã góp phần giữ gìn sự sống cho đại dương xanh.

Đặc khu Côn Đảo có hệ sinh thái biển phong phú với rừng ngập mặn, cỏ biển và rạn san hô. Các nghiên cứu ghi nhận khoảng 1.725 loài sinh vật biển, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Côn Đảo cũng là một trong những nơi có số lượng rùa biển lên đẻ nhiều nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á - Ấn Độ Dương.

Du khách xem rùa đẻ trứng và thả rùa con về biển vào tháng 6/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuy nhiên, tình trạng rác thải nhựa, lưới đánh bắt bỏ lại trên biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến sinh vật biển. Thời gian qua, đặc khu từng bước xây dựng hình ảnh xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững và thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, cứu hộ động vật hoang dã và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ hệ sinh thái biển.

Đồng thời khuyến khích du khách chung tay giảm rác thải nhựa để giữ màu xanh Côn Đảo bằng cách mang theo bình nước cá nhân, sử dụng túi vải, túi giấy thân thiện môi trường, hạn chế chai nước suối dung tích nhỏ, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần.

Khi đến Côn Đảo, du khách có thể trải nghiệm xem rùa đẻ trứng, thả rùa con, lặn ngắm san hô, khám phá rừng hoặc quan sát chim biển.

Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử quan trọng như nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, nghĩa trang Hàng Keo, cùng các công trình văn hóa như chùa Núi Một, miếu Bà Phi Yến, miếu Cậu.

Trong tháng đầu tiên của năm 2026, đặc khu Côn Đảo đón 41.502 lượt khách, trong đó có 3.870 lượt khách quốc tế. Năm 2025, đặc khu đón khoảng 612.038 lượt khách, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế ước đạt 25.628 lượt.