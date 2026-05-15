Chàng trai Nga rủ bạn bè quốc tế dọn rác ở bãi biển Đà Nẵng

Một nhóm bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng xách bao tải, đeo găng tay đi dọc bãi biển Đà Nẵng để nhặt rác, hỗ trợ dọn dẹp cảnh quan. Hoạt động do Artem, du khách Nga, khởi xướng.

Artem đã đi qua nhiều nơi ở miền Trung Việt Nam, đặc biệt dành sự yêu thích cho các bãi biển ở Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

Đầu tháng 5, trên một bãi biển ở Đà Nẵng, Artem (30 tuổi, quốc tịch Nga) cùng những người bạn của mình nhặt từng chai nhựa, túi nylon hay vỏ lon còn sót lại trên cát.

Họ mặc trang phục thoải mái, đeo găng tay, mỗi người cầm một chiếc bao màu vàng rồi tản ra nhiều hướng dọc bờ biển. Cả nhóm vừa làm việc, vừa trò chuyện với nhau.

"Họ là những người bạn mà tôi quen qua mạng xã hội, đến từ nhiều nước và có cả người Việt. Tất cả đều có chung mong muốn làm cho môi trường sạch hơn và nêu gương tốt cho người khác", Artem chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Artem cho biết anh đến Việt Nam khoảng 2 tháng trước. Ngay từ những ngày đầu đặt chân tới đây, du khách Nga đã bị ấn tượng bởi thiên nhiên, nhịp sống và sự thân thiện của người dân địa phương.

Trong nhiều chuyến đi dọc miền Trung, anh đặc biệt yêu thích các bãi biển ở Đà Nẵng. Theo Artem, nơi đây có biển xanh, cát trắng, bình minh đẹp và bầu không khí rất riêng. Tuy nhiên, anh cũng nhận thấy một số khu vực xuất hiện rác thải sau các hoạt động du lịch, từ đó nảy ra ý tưởng thành lập dự án "Clean Vietnam" (tạm dịch: Việt Nam Sạch Đẹp).

Artem chụp ảnh cùng bạn trong một buổi nhặt rác tại bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

Thay vì chỉ chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội, Artem muốn trực tiếp làm điều gì đó hữu ích. Anh bắt đầu kết nối bạn bè quốc tế và Việt Nam để cùng tham gia các buổi dọn rác trên bãi biển.

Hiện nhóm duy trì hoạt động vài lần mỗi tháng, tùy vào thời gian rảnh và số lượng người tham gia. Artem cho biết mọi người dần hình thành quy trình riêng: chọn địa điểm, liên hệ người tham gia, chuẩn bị găng tay, túi rác rồi chia nhóm nhỏ để dọn nhanh hơn.

Với du khách Nga, điều quan trọng nhất không chỉ là việc thu gom rác mà còn là cảm giác gắn kết giữa những người xa lạ có chung suy nghĩ về môi trường.

Theo Artem, phản ứng của người dân địa phương thường rất tích cực. Trong nhiều lần dọn rác, nhóm của anh được người đi đường cảm ơn, hỏi thăm về dự án, thậm chí có người còn mang nước hoặc dừa tới tặng.

"Tôi tin khi ai đó chân thành làm điều tốt mà không mong chờ điều gì đáp lại, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh", anh nói thêm.

Nam du khách cho biết sẽ tiếp tục duy trì dự án lâu nhất có thể. Với anh, đây không còn là một hoạt động ngắn hạn mà dần trở thành một phần cuộc sống trong thời gian ở Việt Nam. Artem hy vọng dự án sẽ phát triển rộng hơn, thu hút thêm nhiều người tham gia trong tương lai.

Không chỉ yêu thích cảnh quan thiên nhiên, Artem còn dành nhiều thiện cảm cho văn hóa và con người Việt Nam. Anh đặc biệt ấn tượng với sự cởi mở, hiếu khách của người dân cũng như ẩm thực địa phương.

Theo Artem, Việt Nam mang tới cảm giác rất sống động với biển cả, núi non, đồ ăn phong phú và nhịp sống nhiều năng lượng. Chính điều đó khiến anh muốn làm một điều gì đó có ích cho nơi mình đang sống.

Du khách Nga Julia thư giãn trên bãn biển trong lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mặt khác, cùng với lượng du khách quốc tế tăng mạnh, số lượng khách Nga đến Việt Nam thời gian gần đây cũng liên tục tăng trưởng. Trong năm 2025, Việt Nam đón khoảng 690.000 lượt khách Nga, tăng gần gấp 3 so với năm trước và vượt mức trước đại dịch Covid-19.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Riêng tháng 4 ghi nhận hơn 137.000 lượt khách, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Nga là một trong những thị trường quốc tế quan trọng và giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Ông nhận định nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của du khách Nga vẫn đang tăng, mở ra nhiều triển vọng cho du lịch giữa hai nước trong thời gian tới.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Lượng khách Lượt 125.449 121.493 120.226 137.221