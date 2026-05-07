Bất ngờ danh tính 2 khách Tây 'đẹp như tài tử' ở Ninh Bình

Đoạn video ghi lại cảnh 2 du khách nước ngoài với phong cách như "diễn viên điện ảnh" khi đi thuyền ở Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) gây sốt mạng xã hội.

2 khách Tây mặc vest, ngồi thuyền ở Ninh Bình gây sốt Hình ảnh 2 du khách nước ngoài mặc vest, ngồi thuyền ở Tam Cốc - Bích Động thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Dịp nghỉ lễ 30/4, Thúy Trần (31 tuổi) chọn du lịch Ninh Bình cùng nhóm bạn. Khi đứng chờ thuyền tại bến Tam Cốc - Bích Động, cô đặc biệt chú ý đến hai du khách nước ngoài mặc vest lịch lãm, thần thái như "diễn viên điện ảnh" bên cạnh.

"Không chỉ tôi, bất cứ ai đi qua cũng quay lại nhìn, trầm trồ trước hai chàng trai. Từ lúc chưa lên thuyền, mọi người đã chú ý rồi", cô kể với Tri Thức - Znews.

Trong hành trình xuôi theo sông Ngô Đồng, hai "diễn viên" liên tục tự quay video bằng máy ảnh, thay đổi phụ kiện để phù hợp với từng bối cảnh. Thúy đứng cạnh họ từ lúc chờ thuyền đến khi lên thuyền và trong khoảng 15 phút di chuyển trên sông. Cô cho biết cả hai khá thân thiện, khi thấy có người quay video liền vẫy tay chào và mỉm cười.

Ban đầu, Thúy không biết hai du khách quốc tế này nổi tiếng trên mạng xã hội, chỉ ấn tượng với gương mặt nổi bật của họ. Cô nhận xét cả hai ngoài đời còn thu hút hơn trong video, mang đậm phong cách hoài niệm (vintage). Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút gần một triệu lượt xem.

Qua phần bình luận, cô mới biết đây là hai nhân vật trong video du lịch tại Cao Bằng từng gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam hồi cuối tháng 3. Một số người cũng chia sẻ từng bắt gặp cặp đôi tại Hang Múa.

Họ là Michał Kołkowski (quốc tịch Ba Lan) và Andrew Royce (quốc tịch Mỹ), cùng 27 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung tại châu Á.

Nội dung của Michał và Andrew mang màu sắc thời trang, điện ảnh nhưng vẫn gần gũi, pha chút hài hước, trẻ trung. Kênh TikTok của họ hiện có hơn 500.000 người theo dõi, trong khi kênh YouTube thu hút khoảng 180.000 người đăng ký.

Trước đó, cặp đôi chọn Cao Bằng làm bối cảnh, tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam với trâu, bãi cỏ, cùng các danh thắng như núi Mắt Thần, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc và thác Bản Giốc. Các video không sử dụng lời bình hay chú thích, nhưng được đầu tư kỹ về góc quay, chuyển cảnh và biểu cảm. Tông màu hoài niệm cùng cách dàn dựng khiến nhiều người liên tưởng đến các thước phim điện ảnh.

Michał và Andrew lần đầu đến Việt Nam vào tháng 12/2025. Họ dừng chân tại Đà Nẵng, nhanh chóng bị thu hút bởi ẩm thực, cảnh quan và sự hiếu khách của người dân. "Chúng tôi quyết định quay lại để khám phá nhiều hơn vì lần trước chỉ ở lại cuối tuần", Michał nói.

Đầu năm nay, cả hai chọn Cao Bằng làm bối cảnh cho video đầu tiên sau khi xem hình ảnh trên mạng. Họ "thực sự choáng ngợp" trước cảnh núi non và không thể tin đó là nơi có thật. Dù chỉ ở hai ngày, Cao Bằng là điểm yêu thích nhất trong chuyến đi một tuần.

Trước phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng Việt Nam, Michał và Andrew bày tỏ bất ngờ và vui mừng. Họ từng có video "viral" trước đó, nhưng lần này đặc biệt hơn khi nhận được nhiều lời cảm ơn và gợi ý điểm đến từ người Việt.

Ngoài Đà Nẵng, Cao Bằng và Ninh Bình, hai du khách cũng đã ghé Hà Nội, yêu thích phở, bánh mì và bún chả. "Chúng tôi mong muốn khám phá nhiều hơn nữa các địa danh tại Việt Nam", cặp đôi chia sẻ.

Trong khi đó, Thúy và người dùng mạng Việt Nam chờ đợi sản phẩm tiếp theo được quay tại Ninh Bình của Michał và Andrew, kỳ vọng sẽ mang màu sắc điện ảnh như những video trước.

Trong 9 ngày của hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt, khách quốc tế hơn 274.000 lượt.

Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách lớn như Tràng An (108.500 lượt), khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui (54.103 lượt), khu sinh thái Thung Nham (49.954 lượt) và khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (42.347 lượt), nhờ các sản phẩm du lịch mới và đa dạng trải nghiệm.

Tam Cốc - Bích Động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, nằm cách trung tâm Ninh Bình khoảng 7 km. Đây là điểm đến nổi bật với cảnh quan nguyên sơ gồm hệ thống hang động, sông nước và nhiều di tích văn hóa - lịch sử.

Trải nghiệm đặc trưng tại đây là ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng, len qua 3 hang tự nhiên (hang Cả, hang Hai, hang Ba) do dòng nước xuyên núi tạo thành, giữa khung cảnh thay đổi theo mùa với lúa xanh, lúa chín hay hương sen mùa hè.

Cách đó khoảng 2 km là khu Bích Động với chùa cùng tên nằm trong dãy Ngũ Nhạc Sơn, xây theo bố cục "tam tòa", tạo nên không gian kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và yếu tố tâm linh.

