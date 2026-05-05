Tin mới vụ bay flyboard khiến du khách 'chìm' dưới hồ ở Ninh Bình

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, sự cố flyboard xảy ra tại hồ Núi Lớ không phải khu vực biểu diễn chính thức. Đơn vị quản lý cho khách trải nghiệm trong lúc đang khảo sát.

Vận động viên flyboard và du khách cùng chìm dưới hồ núi Lớ, Hoa Lư, Ninh Bình trong sáng 3/5. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 5/5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình báo cáo về sự cố xảy ra trong quá trình thử nghiệm flyboard (ván bay) tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư. Sự việc xảy ra sáng 3/5, khi đơn vị tổ chức khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng mở rộng không gian hoạt động tại khu vực hồ Núi Lớ - chùa Vàng, địa điểm chưa phải khu vực biểu diễn chính thức.

Trong quá trình hướng dẫn, thiết bị flyboard gặp trục trặc kỹ thuật, dẫn đến mất ổn định, khiến người hướng dẫn và du khách rơi xuống nước. Ngay sau đó, đơn vị tổ chức triển khai phương án cứu hộ, nhanh chóng đưa hai người vào khu vực an toàn, sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Sự việc không gây thiệt hại về người, trong đó vận động viên đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi theo quy định. Tình hình an ninh trật tự tại khu vực được kiểm soát, không phát sinh diễn biến phức tạp.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh. Thông tin bước đầu cho thấy sự cố có thể do rác thải hoặc vật cản trong nước bị cuốn vào hệ thống hút - dẫn nước của mô tô nước (jetski), làm gián đoạn áp lực nước cung cấp cho thiết bị flyboard, dẫn đến mất ổn định khi vận hành.

Vận động viên flyboard trình diễn tại hồ Kỳ Lân, phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, tối 30/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sau sự việc, các đơn vị tổ chức đã tạm dừng toàn bộ hoạt động biểu diễn và thử nghiệm flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ để kiểm tra, rà soát. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống thiết bị, đánh giá điều kiện khu vực hoạt động, tăng cường vệ sinh môi trường nước, thu gom rác thải, kiểm soát vật cản và bổ sung các phương án đảm bảo an toàn.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật đối với hoạt động thể thao, du lịch có yếu tố mạo hiểm. Đơn vị chỉ xem xét cho phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định.

Đại diện đơn vị tổ chức thừa nhận chủ quan khi chưa tiến hành dọn dẹp, làm sạch khu vực khảo sát nhưng vẫn cho khách trải nghiệm. Người tham gia cũng không được trang bị áo phao, được lý giải nhằm đảm bảo thao tác kỹ thuật khi bay đôi.

Vận động viên bay flyboard tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, chiều 30/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trước đó, từ ngày 30/4-2/5, hoạt động trình diễn flyboard được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (cùng địa bàn phường Hoa Lư) theo kế hoạch, tuân thủ quy định và diễn ra an toàn, thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ. Chương trình do Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư phối hợp Công ty TNHH Thương hiệu Đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp thực hiện.

Sở Du lịch đánh giá hoạt động được triển khai đúng kế hoạch, tuân thủ quy định pháp luật, không phát sinh sự cố, đảm bảo trật tự và an toàn.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát triển. Người chơi đứng trên một thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ môtô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật.

Hồ Núi Lớ rộng hơn 50 ha, sâu trung bình 4-5 m, là hồ nước ngọt nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của Ninh Bình, được bao quanh bởi núi đá vôi, thường kết hợp tham quan với khu vực chùa Vàng.

Thanh niên gặp sự cố khi đang chơi ván bay ở Ninh Bình Sự cố khiến 2 người chơi bị ngã xuống nước, sau đó may mắn thoát nạn.