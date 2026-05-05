Khách Tây 'tê chân' sau 10 phút ngồi ghế nhựa vỉa hè Việt Nam

Sam (quốc tịch Nga) thắc mắc tại sao mọi người ở Việt Nam đều ngồi những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu trên vỉa hè. Thử "hòa nhập" , anh cho biết "tê hết chân" sau 10 phút.

Khách Tây ‘choáng’ khi thử ngồi ghế nhựa ở Việt Nam Vị khách Tây tỏ ra khó hiểu khi thấy hầu như ai ở Việt Nam cũng ngồi trên những chiếc ghế nhỏ xíu, trong khi với người Việt, đó lại là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Cuối tháng 3, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TP.HCM), Sam dừng lại khi thấy hàng loạt chiếc ghế nhựa nhỏ màu đỏ - xanh xếp bên vỉa hè. Với anh, chúng thấp đến mức gần sát mặt đất. Người lớn, trẻ em đều thoải mái ngồi lên đó, vừa ăn uống, vừa trò chuyện.

"Ban đầu tôi nghĩ trời ơi, chúng nhỏ quá! Sao người lớn lại dùng ghế đẩu cho trẻ con nhỉ?", Sam nói với Tri Thức - Znews.

Sau một lúc tò mò, anh quyết định ngồi thử. Nhưng chỉ khoảng 10 phút, nam thanh niên ngoại quốc liên tục đổi tư thế, bật cười và than tê chân.

Sam ghi lại tình huống và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận từ người Việt. Không ít người trấn an: "Ngồi nhiều là quen thôi" hay "Ngồi vậy mới đúng kiểu Việt Nam".

Biểu cảm của Sam khi bị "tê hết chân", thậm chí đầu gối mất cảm giác khi ngồi trên ghế nhựa nhỏ ở vỉa hè TP.HCM hồi tháng 3. Ảnh: @thetaysam.

Kể thêm về những chiếc ghế nhựa vỉa hè, Sam cho biết lần đầu tiên trải nghiệm không phải ở TP.HCM mà là tại Hà Nội.

"Hồi đó, tôi ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ ngoài đường và ăn mắt cá ngừ. Cảm giác rất 'địa phương'", anh kể.

Theo anh, điều đặc biệt của những chiếc ghế nhựa xanh - đỏ chính là ở cách chúng gắn kết con người. Từ những quán ăn vỉa hè đến góc trà đá, mọi người ngồi gần nhau hơn, dễ trò chuyện hơn, tạo nên cảm giác gần gũi.

Alessandro Perasso trong lần đi ăn bò né ở một quán bình dân tại Đà Nẵng hồi tháng 2. Ảnh: @alexpear_.

Không chỉ Sam, nhiều du khách khác cũng từng có trải nghiệm tương tự khi lần đầu bắt gặp những chiếc ghế nhựa này.

Alessandro Perasso (quốc tịch Italy) nhớ lại lần đầu ngồi thử với tâm trạng khá lo lắng. "Tôi nghĩ mình sẽ làm gãy nó mất, vì tôi khá to con", anh nói.

Nhưng chiếc ghế vẫn trụ vững, dù anh thừa nhận không thực sự thoải mái nếu ngồi lâu. Ban đầu, Alex nghĩ những chiếc ghế này chỉ là đồ dành cho trẻ em được đặt rải rác trên phố.

Nhưng sau khi tìm hiểu, anh mới nhận ra đây như một phần quan trọng của văn hóa ẩm thực đường phố Việt. Với anh, những chiếc ghế nhựa nhỏ giống như một "tín hiệu nhận diện". Nơi nào xuất hiện chúng, nơi đó thường có đồ ăn ngon. Trải nghiệm thực tế khiến anh càng tin vào điều này.

Matko Kmezic mang hình ảnh chiếc ghế nhựa Việt Nam vào quán cà phê của mình ở châu Âu. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Matko Kmezic (đến từ Croatia) lại có góc nhìn khác. Với anh, chiếc ghế nhựa không hề bất tiện, mà thậm chí còn dễ chịu hơn ghế thông thường.

"Tôi thích cảm giác ngồi ngoài đường, gần như hòa vào dòng xe cộ và nhịp sống xung quanh, nhưng vẫn có một khoảng dừng rất riêng", anh nói.

Với Matko, việc ngồi trên những chiếc ghế nhỏ bên ly trà đá dần trở thành thói quen. Anh thường xuyên ghé các quán vỉa hè, vừa uống trà, vừa trò chuyện với người địa phương, thậm chí tranh thủ luyện tiếng Việt.

Ấn tượng với văn hóa này, Matko sau đó còn mang những chiếc ghế nhựa vỉa hè này vào quán cà phê của mình tại châu Âu, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở Việt Nam.

Hình ảnh ghế nhựa tại một hàng ăn trên phố Quang Trung (Hà Nội) tháng 12/2025. Ảnh: Đinh Hà.